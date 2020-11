Instagram no suele avisar a sus usuarios cuando han sido bloqueados, solamente dejarán de poder ver las publicaciones de quien los bloqueó y/o enviarle mensajes directos. Pero si aún tienes la curiosidad por confirmarlo, existe una forma alternativa para saberlo y aquí te lo enseñamos.

Cabe destacar, que a pesar de existir la posibilidad de “bloquear” a alguien en Instagram, este sistema presenta varias fallas. Una de ellas, por ejemplo, es que se supone que al ser bloqueado no podrías poder encontrar a esta persona mediante el buscador de la app, pero en algunos casos sí se puede realizar esta búsqueda. Por lo que resaltan las inconsistencias del servicio.

Si sospechas que uno de tus contactos de Instagram te ha bloqueado, lo primero que debes hacer es ir a la pestaña de búsqueda y colocar su nombre de perfil. En caso no quedes satisfecho con el resultado, puedes entrar a su perfil sin estar identificado en la red social, esto lo puedes hacer desde la versión web. Para ello cierra tu sesión o ingresa en modo privado (o de incógnito) en tu navegador.

Ya que el bloqueo en Instagram suele ser bastante inconsistente, es posible que al estar en tu cuenta veas fotos o videos de ese contacto hasta una fecha determinada o no veas absolutamente nada. En este último lugar el bloqueo es bastante claro.

Por eso, ya que las dudas pueden saltar al no ver actualizaciones del usuario que podría haberte bloqueado, lo mejor es realizar una búsqueda sin sesión iniciada. Para hacerlo solo tienes que colocar en la barra de navegación lo siguiente: Instagram.com/[nombredeperfil].

Si al cargar su perfil ves nuevas publicaciones en su feed y el halo de historias coloreado, entonces puedes confirmare que has sido bloqueado. Recuerda, que para que este truco funcione es necesario garantizar dos cosas:

Realizarlo desde un ordenador (computadora).

Saber el nombre de usuario de la persona de la que se sospecha el bloqueo.

Existe otro tipo de bloqueo, quizás más sutil, en Instagram. La app también permite bloquear a alguien para que no vea Instagram Stories. Este truco no funciona en este caso, ya que solo es para poder confirmar el bloqueo total. Tendrías que confirmarlo con la ayuda de un amigo en común, quien pueda informarte si es que te has perdido alguna Historia.

