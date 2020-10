Las normas de Instagram suelen ser bastante estrictas en cuanto a lo que está prohibido compartir dentro de la red social. Especialmente, es bastante estricto en cuanto a lo que va de forma permanente como las fotos, videos y Reels. Para evitar que tengas problemas a futuro, aquí te contamos qué tipo de contenidos son inapropiados en la red social de fotografía.

Recientemente, tanto Instagram como Facebook han actualizado sus restricciones respecto al tipo de fotografías que permiten. No es novedad que cierto tipo de desnudos sean prohibidos en ambas redes sociales. Pero Instagram ahora se está ganando una nueva fama de ser más severo.

Si la red social de fotografía considera que una imagen en particular no coincide con las normas de la comunidad, simplemente la borra. A diferencia de otras plataformas, Instagram no dará un aviso, ni tampoco censurará el contenido con un velo y un aviso, sino que descartará el post.

¿Qué tipo de fotografías son censuradas en Instagram?

Instagram tiene al menos seis tipos distintos de contenidos que no permite en su plataforma. Aquí te dejamos un listado:

Imágenes con derecho de autor. Respetando la ley de derechos de autor, Instagram eliminará cualquier foto que no sea tuya. Lo mismo hace con la utilización de marcas, logotipos y colores muy parecidos a los de un contenido reconocido. Por lo que hay que tener permiso de las marcas para poder emplear sus logos en nuestras publicaciones.

Fotos con contenido sexual explícito. Instagram prohíbe la publicación de contenido sexual explícito. Esto abarca también al rubro de videos. Todo material en el que se exhiban primeros planos y donde se vean genitales al descubierto será eliminado.

Imágenes contrarias a la ley. Instagram eliminará todo tipo de videos o fotos en los que se promueven o ejecutan actos prohibidos por la ley, tales como el consumo y venta de sustancias ilegales, la compra ilegal de armas, entre otros.

Contenidos que incitan al odio y la violencia. Instagram eliminará todo tipo de material considerado promotor del odio. Fotos que inciten a la violencia, el chantaje, amenazas, acoso y otros actos de odio serán censurados.

Fotos y videos que motiven a autolesionarse. La red social eliminará todo material que incite a que otras personas se hagan daño a sí mismas, tanto psíquica como físicamente.

Imágenes que fomenten spam o interacciones. Las fotos o videos que inciten a la interacción artificial también serán censuradas por Instagram.

Los usuarios de la red social también pueden denunciar los contenidos que tengan este tipo de características. Tras ello Instagram realizará una revisión y en base a sus normas realizará el retiro de la publicación.

