“ Juego de Tronos ” fue una verdadera sensación a nivel nacional y mundial. Por esa razón, HBO busca la manera de seguir contando diferentes historias de este mismo universo, pues saben que el éxito está casi asegurado. En este 2021 se rodará la primera temporada de ‘House of the Dragon’, una precuela situada 200 años antes y, ahora, ha puesto en marcha otra que adaptará la saga ‘Cuentos de Dunk y Egg’.

El propio George R.R. Martin escribió las tres novelas cortas que dan forma a ‘Cuentos de Dunk y Egg’, cuya historia gira entorno al Ser Duncan el Alto (Dunk) y Aegon V Targaryen (Egg) y que transcurre unos 90 años antes de lo narrado por ‘Juego de Tronos’.

Sin embargo, es necesario mencionar que, aunque HBO haya puesto en marcha la adaptación, no quiere decir que vaya a ver la luz. ¿La razón? por el momento no hay ningún guionista o actor comprometido al proyecto, aunque desde “Variety” aseguran que es un proyecto de alta prioridad para la cadena. Que luego pueda estrenarse como ‘House of the Dragon’, o se quede por el camino como el proyecto con Naomi Watts, solamente el futuro lo dirá.

¿Qué novelas forman parte de los ‘Cuentos de Dunk y Egg’?

Según informó el portal especializado “Variety”, HBO ha puesto en marcha una nueva serie basada en las historias de “El Caballero Errante”, “La Espada Leal” y “El Caballero Misterioso”, las tres publicaciones existentes sobre estos personajes.

Cabe señalar que desde el final de la serie “Game of Thrones”, HBO ha intentado expandir dicho universo con spin-offs. Claro, en ese sentido, ha descartado varios proyectos, incluido una precuela que filmó un episodio piloto.

