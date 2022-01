La Lotería del Niño , uno de los sorteos más esperados, a realizarse el próximo 6 de enero, como ya es costumbre, dará inicio a un nuevo año. Y, en este 2022, para crear mayor expectativa, reparte 700 millones de euros en premios. ¿Pero qué tanto ha cambiado este popular juego de azar en el tiempo? A continuación, te lo contamos.

Con el paso de los años, este juego se posicionó como el segundo sorteo más trascendente de la Lotería Nacional. No obstante, no fue tan popular de la noche a la mañana. Hasta hace poco más de dos décadas, jugar la Lotería del Niño no era una costumbre de la mañana del Día de Reyes. Es más, hasta el año 1999 el sorteo se efectuaba el 5 de enero.

Sin embargo, si nos apoyamos en referencias documentales, se puede verificar que, tal vez por la cercanía al día de Navidad o por la Adoración de los Reyes Magos, este sorteo ya era famoso en1868.

En 1941 ya se llamaba oficialmente el Sorteo del Niño. En ese momento, constaba de 4 series de 42.000 billetes cada una. El precio del billete era de 150 pesetas, y cada uno se dividía en décimos de 15 pesetas.





(Foto: Europa Press)





Ese año se vendieron el 99′2% de los billetes, y se reunieron 25.230.000 pesetas, que supusieron un beneficio de más de siete millones para las arcas del Estado. Sin embargo, no fue hasta 1966 cuando la denominación Sorteo del Niño aparece en las listas oficiales de premios.

El programa tenía cinco grandes premios. Al primero, de 500.000 pesetas por serie, le seguían el de 300.000, el de 150.000, el de 75.000 y el quinto, de 50.000 pesetas. El éxito fue total y, al año siguiente, El Niño se convirtió en Sorteo Extraordinario, instaurando por primera vez los reintegros.

En 1942 el sorteo tenía de 3 series con 56.000 billetes cada una. El importe del billete subió hasta las 250 pesetas, y cada uno se dividía en diez décimos de 25 pesetas. Ese año el primer premio fue a parar a Murcia. En total, dos millones de pesetas al 52.434.

Ya en 1946, se produjo el momento en el que empezaron a entregarse, además de los grandes premios y reintegros, premios de terminación. En el presente se sigue premiando determinadas terminaciones. Por ejemplo, los números que comparten sus tres últimas cifras con el primer o segundo premio, o sus dos últimas cifras con el primero.





(Foto: Loterías y Apuestas del Estado)





Hasta 1965 el sorteo se realizaba con el sistema Antiguo o Tradicional, es decir, el utilizado en el Sorteo Extraordinario de Navidad, en el que se hacían uso de dos bombos, uno con los premios y otro con los números. En 1966 varió el sistema y se utilizó Bombos Múltiples, el cual se mantiene hasta ahora.

