Una nueva edición, en este caso la segunda temporada de La Casa De Los Famosos (LCDLF) México, ha iniciado oficialmente tras haberse presentado uno a uno a los 15 habitantes que convivirán y competirán a la vez por alcanzar el premio máximo así como lo logró Wendy Guevara tras ganarle la última final a Nicola Porcella. Precisamente, entre los participantes del exitoso reality show azteca que lanza Televisa por segundo año consecutivo, resalta la presencia del mejor amigo del popular ‘Kenzo’ en “Mi Amor No Tiene Receta”, y otros 14 conocidos actores, influencers y personalidades que tienen miles de seguidores. A continuación, te contamos los detalles, dónde y cómo puedes verlos 24/7, novedades, dinámicas y mucho más entorno a LCDLF 2.

¿DÓNDE Y CÓMO PUEDES VER LA SEGUNDA TEMPORADA DE LCDLF MÉXICO EN VIVO?

Con meses de antelación, Televisa hizo el anuncio oficial, y tras la recordada final que protagonizaron Nicola Porcella y Wendy Guevara en 2023, LCDLF 2 de México hoy es una realidad que arrancó el domingo 21 de julio por la noche.

24/7 los seguidores de Agustín Fernández, y otros 14 participantes entre los cuales destacan Briggitte Bozzo, Sabine Moussier y Mario Bezares, pueden estar al pendiente de cada instante de convivencia en exitoso reality show que vuelve a emitirse por el servicio de streaming de ViX, y televisivamente a través de Las Estrellas, entre otros medios.

Según los datos brindados por Televisa, LCDLF 2 en México cuenta para esta edición con grandes novedades entre las cuales destaca la conducción de las galas correspondientes a los lunes, martes, jueves y viernes a cargo de Odalys Ramírez y Diego de Erice mediante Canal 5 desde las 8.30 p.m., mientras los miércoles y domingo (galas de nominación y eliminación) estará al frente el propio Diego junto a Galilea Montijo.

Asimismo, “Cecilia Galliano y Mauricio Garza serán los encargados de conducir las pre y post galas en ViX todos los días”, es decir, 24/7 donde “podrán verse los mejores momentos de la casa, el contenido más divertido, escandaloso y sin censura”.

En relación a la dinámicas y formato 2024 de LCDLF en sí, Televisa informa que cada día habrá una actividad diferente como, por ejemplo, la denominada “Prueba del Líder” de los lunes, “Cine” y “Vida en Fotos” los martes, y también cierre de semana con la tradicional “Eliminación”, “Posicionamiento” y “Sinceramiento” que incluye robo de salvación y un duelo completamente en vivo.

LOS 15 PARTICIPANTES QUE CONVIVEN EN LCDLF MÉXICO 2024

1- Mario Bezares

2- Briggitte Bozzo

3- Shanik Berman

4- Agustín Fernández

5- Sabine Moussier

6- Arath de la Torre

7- Luis ‘Potro’ Caballero

8- Karime Pindter

9- Ricardo Peralta

10- Mariana Echeverría

11- Gala Montes

12- Siang Chiong

13- Gomita (Araceli Ordaz)

14- Adrián Marcelo

15- Paola Durante

¿QUIÉN ES AGUSTÍN FERNÁNDEZ Y POR QUÉ SU INGRESO A LCDLF 2 DE MÉXICO HA LLAMADO LA ATENCIÓN?

Nuevos protagonistas, pero el mismo formato donde la tensión se siente durante cada gala de eliminación, es lo que ofrece LCDLF México en su segunda temporada y luego de una primera donde los finalistas Wendy Guevara y Nicola Porcella hoy guardan vínculo directo con la participación del cuarto habitante.

A través de redes sociales y plataforma web oficial, Televisa ha ido presentando uno a uno a los 15 famosos que convivirán y competirán por el millonario premio en esta edición 2024, siendo Agustín Fernández aquel que llamó más la atención de medios debido a la afinidad existente con el ahora destacado actor peruano muy recordado por haber formado parte de “Esto Es Guerra”.

El cuarto habitante de LCDLF 2 de México nació en Buenos Aires, Argentina, el 13 de marzo de 1990, y con 34 años a cuestas ya es reconocido por ser modelo para diversas revistas, deportista e influencer en México, país donde radica desde el 2013 participando en eventos, comerciales y pasarelas.

Según la información compartida por WAL Group, Agustín Fernández empezó a hacerse conocido tras audicionar e ingresar a “Enamorándonos” de TV Azteca, y a partir de 2020 tras firma con Televisa, comienza a competir en “Guerreros”, la versión mexicana del “Esto Es Guerra” peruano que le permitió conocer a Nicola Porcella, hoy convertido en su mejor amigo sobre suelo azteca.

Asimismo, cabe resaltar que durante sus 11 años en México, también estuvo en el reality mexicano de competencias deportivas llamado “Reto 4 Elementos”, “¡Quiero Cantar!”, y “Las Estrellas Bailan en Hoy” donde apareció televisivamente por última vez antes de convertirse en uno de los 14 participantes de la segunda temporada de LCDLF 2024.

Con respecto a la amistad con Nicola Porcella, resulta preciso destacar que desde “Guerreros” 2020, ambos se consideran grandes amigos, demostrándolo así por redes sociales, y perdura hasta incursionando en los tan famosos podcast que decidieron llamar “Sin Calzones”.

EL MENSAJE QUE LE ENVIÓ NICOLA PORCELLA A SU MEJOR AMIGO EN MÉXICO, AGUSTÍN FERNÁNDEZ, TRAS INGRESO A LCDLF 2

Tras éxito alcanzado en 2023 teniendo como habitantes finalistas a Wendy Guevara y Nicola Porcella, ahora Televisa presenta la segunda temporada de LCDLF con Agustín Fernández, y otros 14 famosos participantes de diversas nacionalidades.

En esta ocasión puntual, la integrante de “Las Perdidas” fue la escogida para presentar al modelo argentino de 34 años a nivel nacional, y luego de dedicarle unas palabras, lo sorprendió mostrándole un video donde el actor de “El Amor No Tiene Receta”, se dirige a él de manera emotiva.

“Hermano, estoy feliz de que vayas a ser parte del mejor reality de la televisión mexicana”, inicia manifestando Nicola Porcella, recordando además su paso por la primera temporada como “el show (que) me cambió la vida y sé que también te la va a cambiar a ti”.

Acto seguido, el hoy reconocido actor peruano de Televisa expresó sentirse “muy contento, muy orgulloso de lo que estás logrando, te lo mereces”, mientras resalta las cualidades de Agustín Fernández como persona por encima de cualquier crítica recibida.

Por último, refiere basado en la amistad que los une desde “Guerreros” 2020, que “la gente no sabe que dormiste en un colchón, no saben cuando no tenías para comer, no saben lo que te hicieron tus amigos, no saben lo que pasaste, y lo que sufriste para llegar hasta este punto” de integrar la exitosa CDLF que arrancó temporada 2024 el domingo 21 de julio.