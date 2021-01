La orientación vocacional permite que los jóvenes conozcan sus aptitudes, preferencias profesionales y características de personalidad. Al identificar estos aspectos, ellos podrán tener una visión integral de su perfil y mayor seguridad de cuál es la carrera que deseen estudiar.

Así lo afirmó Reegan Orozco, especialista de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

Señaló que, antes de decidir sobre una carrera técnica o universitaria a estudiar, es importante que los jóvenes y adolescentes, que están por terminar el colegio o ya lo hicieron, busquen conocerse para identificar sus habilidades, preferencias y aspiraciones: aspectos fundamentales en el proceso de consolidación de su identidad y de su transición de la educación básica a la superior.

Por ello, la orientación vocacional resulta clave en este proceso, ya que les permite identificar cómo estas características propias se ajustan a su elección vocacional.

“Preguntas como ‘¿qué me gusta?, ¿para qué y cómo quiero realizar aquello que me gusta? y ¿dónde me gustaría estar?’ ayudarán a que los jóvenes conozcan sus gustos e intereses previos a la elección de una profesión”, agregó Orozco. De esta manera, se evitará las deserciones, abandonos de carreras o trabajar en rubros que no satisfagan sus expectativas y su proyecto de vida.

A fin de brindarles a los preseleccionados y las preseleccionadas de los concursos Beca 18-2021 y Beca Mujeres en Ciencia toda la información que necesitan antes de tomar una de las decisiones más importantes de sus vidas, que es elegir qué carrera seguir y dónde estudiar, el Pronabec ha puesto a su disposición la Plataforma de Apoyo y Orientación (PAO) , la cual cuenta con instrumentos diseñados para que las y los jóvenes puedan acceder gratis desde el celular, laptop, tableta o computadora con conexión a internet.

Beneficios de la PAO

La PAO cuenta con tres herramientas. La primera es el de Orientación Vocacional, que consiste en responder un test que permitirá conocer las aptitudes intelectuales, preferencias profesionales y características de la personalidad. “Conocer todos estos aspectos será muy importante para el o la joven, ya que le permitirá tomar una decisión bien informado o informada respecto a qué carrera estudiar de acuerdo a su vocación. Además, identificar áreas en las cuales el o la estudiante puede continuar aprendiendo”, indica la especialista.

La segunda herramienta es Oferta Educativa, que estará operativa a partir de la segunda semana de enero. En este espacio, el o la talento podrá elegir dónde estudiar en función a las carreras de su interés y de acuerdo a su perfil vocacional. Encontrará información sobre las Instituciones de Educación Superior (IES), las carreras que ofrecen, su ubicación, las fechas de sus exámenes de admisión, los retornos económicos, entre otros detalles relevantes.

La tercera herramienta es Prepárate, que contiene simulacros de admisión para que el interesado o la interesada practique, así como material educativo teórico y práctico para reforzar sus conocimientos antes de postular a la IES y carrera que elija.

Mayor información en este enlace. También pueden realizar consultas a los teléfonos 0800- 00018 y (01) 612-8230.

