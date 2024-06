El doloroso motivo por el cuál el arquero de la selección de México usa guantes con 4 dedos en la Copa América 2024

Este sábado 22 de junio, la selección mexicana obtuvo su primer triunfo ajustado por 1 a 0 contra Jamaica por la primera fecha del grupo B de la Copa América 2024. Sin embargo, uno de los detalles que no pasó desapercibido por la prensa local fue el singular guante con cuatro dedos que utilizó el portero Julio González en el partido, llamando la atención de los hinchas aztecas que despertó la curiosidad por sabes los motivos. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ JULIO GONZÁLEZ UTILIZÓ UN GUANTE CON CUATRO DEDOS?

Tras volverse viral las imágenes del arquero de la selección mexicana Julio González llevando en la mano izquierda un guante con cuatro dedos, el director general de Elite Sport, Alejandro Reséndiz, brindó una entrevista a ESPN para dar a conocer los motivos por el cual el seleccionado mexicano llevó puesto este singular producto en la victoria del cuadro azteca ante Jamaica por la Copa América. La empresa encargada de diseñar la manopla indicó que esto se debe a una lesión en el dedo y por tema médico se ha dispuesto solo para jugar los partidos del torneo continental.

“Se rompió el dedo, poca gente lo sabe, en un inicio no se supo. Ahora es público, primero se manejó que era una luxación, llegué a ver la radiografía y estaba separado. Nosotros tenemos algunos guantes, no de la gama tope, pero sí con varillas. Él me pidió guantes de esos, para amarrarse los dedos y tener un soporte, porque le dolía muchísimo. No quería parar, estaba en buen momento y hay competencia, y se aguantó. Ahí le hicimos el ofrecimiento, de diseñarle un guante de cuatro dedos, por tres razones, una para que dejara de usar los de gama media, dos no usas varillas y tres para que estés más cómodo”, explicó la compañía.

Asimismo, el director de la empresa reveló que la fractura que tiene el arquero de Pumas lo ha llevado a disputar los encuentros con el dedo amarrado, ya que siente un intenso dolor cada vez que le toca tapar algún balón. “Él decidió no operarse y no sé por cuánto tiempo seguirá así, ahorita está enfocado en la Copa América, hasta que arranque el siguiente torneo, tenemos el producto, para el próximo torneo ya listo”, precisó Reséndiz.

¿QUÉ GRUPO INTEGRA MÉXICO EN LA COPA AMÉRICA 2024?

Grupo A: Argentina, Perú, Chile y Canadá.

Grupo B: México , Ecuador, Venezuela y Jamaica.

Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia.

Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica.

FIXTURE DEL GRUPO B DE LA COPA AMÉRICA 2024

Fecha 1:

Ecuador 1-2 Venezuela

México 1-0 Jamaica

Fecha 2:

Ecuador vs. Jamaica | miércoles 26 de junio, a las 17 horas (Allegiant Stadium, en Nevada)

Venezuela vs. México | miércoles 26 de junio, a las 20 horas (Estadio SoFi, en California)

Fecha 3:

México vs. Ecuador | domingo 30 de junio, a las 19 horas (Estadio de la Universidad de Phoenix, en Arizona)

vs. Ecuador | domingo 30 de junio, a las 19 horas (Estadio de la Universidad de Phoenix, en Arizona) Jamaica vs. Venezuela | domingo 30 de junio, a las 19 horas (Q2 Stadium, en Texas)