Todo parecía transcurrir con normalidad en la entrevista en vivo cuando, de repente, Pamela Franco se levantó de su asiento y abandonó el set, dejando un notable malestar en el público y en ‘Metiche’ quién le realizaba preguntas en torno a su supuesto amorío con Christian Cuerva. Las cámaras captaron el momento exacto en que la cantante, visiblemente incómoda, decidió no continuar con la conversación.

¿Qué fue lo que la llevó a tomar esta drástica decisión en medio de una transmisión en vivo? Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre el tema.

CUÁL SERÍA LA RAZÓN POR LA QUE PAMELA FRANCO ABANDONÓ ENTREVISTA EN VIVO

Pamela Franco, junto a su amiga Yolanda Medina y otras integrantes del grupo musical ‘Alma Bella’, decidió abandonar una entrevista en vivo en el programa ‘Todo se filtra’ debido a las preguntas incómodas del presentador Kurt Villavicencio, conocido como “Metiche”. Durante la entrevista, Villavicencio insistió en cuestionar a Franco sobre su relación pasada con el futbolista Christian Cueva, insinuando que ella fue “la amante” durante el matrimonio de Cueva con Pamela López. Esta línea de interrogatorio incomodó a Franco, quien intentó desviar el tema, pero ante la insistencia del conductor y la creciente tensión, decidió retirarse del set junto con las demás integrantes de la agrupación.

Yolanda Medina, líder de ‘Alma Bella’, tomó una postura defensiva al ver que las preguntas hacia Pamela se tornaban ofensivas y cargadas de juicio. Medina intervino para solicitar respeto hacia su amiga, argumentando que no era justo que solo se responsabilizara a Franco por la situación del matrimonio de Cueva. “Cada quien es dueño de sus acciones, no solo las mujeres somos culpables de lo que le pasa a un matrimonio”, expresó Medina. Su intervención no solo buscaba proteger a Pamela, sino también resaltar el trabajo y esfuerzo de las mujeres del grupo musical, quienes no consideraban apropiado ser tratadas de esa manera en un programa de televisión.

Pamela Franco, junto a su amiga Yolanda Medina y otras integrantes del grupo musical ‘Alma Bella’, decidió abandonar una entrevista en vivo en el programa ‘Todo se filtra´. (Captura)

Ante la actitud persistente de Villavicencio, quien intentó que Pamela continuara en la conversación tomándola de la mano y pidiéndole quedarse un momento más, Yolanda Medina y las demás integrantes de ‘Alma Bella’ decidieron solidarizarse y retirarse juntas del set. Esta acción de abandonar la entrevista fue una muestra de apoyo hacia Pamela Franco, quien se sentía atacada por el tono y las insinuaciones del presentador. La incomodidad y la falta de respeto percibida durante la entrevista impulsaron a Franco y a su grupo a cortar la conversación en vivo.

La situación generó reacciones en el mundo de la farándula, incluida la de Magaly Medina, quien criticó duramente la actitud de Pamela Franco y Yolanda Medina. Magaly las calificó de “malcriadas” por dejar a Villavicencio con la palabra en la boca y consideró que no había razón para molestarse con el conductor, quien simplemente, según ella, había dicho la verdad sobre el papel de Pamela Franco en la relación de Christian Cueva. No obstante, desde la perspectiva de Franco y Medina, la decisión de retirarse fue motivada por la necesidad de establecer límites frente a preguntas que consideraban ofensivas y fuera de lugar.