En un incidente que ha generado un intenso debate, el dueño de un conocido local protagonizó una violenta confrontación con el equipo de Magaly TV La Firme. La agresión, captada en cámaras, ha dejado a muchos preguntándose qué desató la furia del propietario. ¿Cuál es la razón detrás de esta explosiva reacción y qué revelaciones llevaron a este enfrentamiento? La respuesta a esta interrogante en la siguiente nota.

POR QUÉ EL DUEÑO DE UN CONOCIDO LOCAL AGREDIÓ AL EQUIPO DE MAGALY TV LA FIRME

Luis Sánchez, conocido como ‘Luchito Barrunto’, agredió al equipo de reporteros de Magaly Medina en una calle de Santiago de Surco. El incidente ocurrió cuando los periodistas buscaban imágenes de Pamela Franco y Christian Cueva en la casa del empresario. Según Medina, su equipo estaba trabajando en la calle cuando Sánchez, acompañado de dos hombres, perdió el control y atacó a los reporteros, rompiendo uno de sus teléfonos y lanzando insultos. La agresión fue denunciada por Magaly Medina, quien criticó la reacción violenta de Sánchez, resaltando que los periodistas no estaban violando ninguna ley al estar en la vía pública.

Tras la denuncia pública, Luis Sánchez se disculpó, alegando que confundió a los reporteros con extorsionadores debido a la constante amenaza que siente por su seguridad personal. Según Sánchez, los periodistas estaban dentro de una zona residencial, lo que le generó sospechas y le llevó a actuar de forma impulsiva. Aseguró que uno de los teléfonos se rompió accidentalmente y el otro fue encontrado cerca del jardín, negando cualquier intención de robo. Finalmente, Sánchez se comprometió a devolver los teléfonos y se disculpó con el programa de Magaly Medina y el reportero afectado, explicando que actuó bajo un malentendido.

¿CÓMO EMPEZÓ EL ALTERCADO QUE PROTAGONIZÓ PAOLO GUERRERO CON REPORTERO DE “MAGALY TV LA FIRME”?

Según se pudo ver en las imágenes difundidas por “Magaly TV La Firme”, el futbolista, junto su pareja Ana Paula Consorte, fue abordado por el equipo periodístico de Medina afuera de una cafetería para preguntarle por si la brasileña se encuentra en estado de gestación.

Debido a que empezaron a preguntarle inesperadamente por su vida privada, el jugador manifestó su incomodidad y recriminó a su interrogador. “Estás invadiendo el pasaje aquí. No entiendo por qué te apareces aquí para eso. ¿Por qué me tienes que preguntar? ¿Por qué no le preguntas al caballero también?”, se le escucha decir inicialmente a Paolo Guerrero.

Debido a que seguían realizándole la misma pregunta, Guerrero criticó la postura del reportero: “Malcriado encima eres. Me estás faltando el respeto, hermano”. Asimismo, señaló que la interrogante que le hacían estaba fuera del ámbito en donde él ejerce, que es el fútbol. “Me estás preguntando una tontería. O sea más respeto, hermano (...) Yo soy un jugador de fútbol, pregúntame de fútbol”, sostuvo mientras se subía a su auto para partir del lugar.

¿CUÁL FUE LA PREGUNTA QUE DESATÓ LA IRA DE PAOLO GUERRERO?

Antes de que abordara por completo su vehículo, Guerrero fue cuestionado por la ocasión en que se le vio a su pareja llorando en un hotel. “¿Cómo te sentiste cuando viste a Ana Paula en un hotel llorando?”, se le escucha decir al reportero.

Si bien se subió a su auto y parecía que ya iba a partir del lugar, el futbolista decidió seguir al “urraco” hasta el interior de la cafetería para exclamarle su furia sobre las preguntas que le realizaron.

“Eres cag*n, ¿no? Después te pegan. (...) Encima comienzas a decir: ‘Y lo de Ana Paula no sé qué’. Ere cag*n... y te ríes encima. Malcriado”, expresó furioso. “No te hagas el loco. A mí no me faltes el respeto. Háblame de fútbol, lo que quieras, todo bien”, agregó. Esta reacción reflejó la frustración de Guerrero por no poder controlar su privacidad y la molestia ante la falta de respeto del reportero.

Luego sentenció lanzando una amenaza. “Primera y última vez te digo. Yo te veo a la próxima, y te ríes en mi cara, ya vas a ver lo que pasa. (...) No me faltas el respeto, lo único que te pido”, declaró, para luego ser retirado por su propia pareja del lugar de los hechos.