Durante los últimos meses, Julián Zucchi se encuentra en el ojo de la tormenta debido al ampay que protagonizó con Priscila Mateo, una exreportera de ‘Magaly TV La Firme’, donde se les ve dándose besos y abrazos en una fiesta, generando gran polémica debido a que recientemente terminaba su relación con la madre de sus hijos, Yidda Eslava. En ese contexto, tras varios meses, la chica reality decidió romper su silenció y expresar su dolor cuando vio las imágenes, pero sobre todo su deseo de proteger a sus menores hijos en medio de este escándalo. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO YIDDA ESLAVA SOBRE EL AMPAY ENTRE JULIÁN ZUCCHI Y PRISCILA MATEO?

En la última edición de ‘Magaly Medina El Podcast’ que se transmite por YouTube se presentó Yidda Eslava para brindar una entrevista en exclusiva y contar todos los pormenores sobre la relación tormentosa que mantuvo con Julián Zucchi. Durante la charla que tuvo con la ‘urraca’ no dudo en mostrar su tristeza por las imágenes reveladas que lanzó un programa de espectáculos donde se le ve al ex parchís junto con Priscila Mateo entrando y saliendo del departamento del argentino, por lo que mencionó que su mayor preocupación eran su hijos.

“Mis hijos solo se quedaban un día a la semana con su papá. Un día Magaly en esa época ahora se quedan dos, un día a la semana de viernes para sábado. De meter y de entrar. Si tú sabías muy bien en la entrevista, sabías muy bien que eso era. ¿Por qué hacer eso? Porque eran sus hijos, eso es lo doloroso”, sostuvo Eslava, quien se mostró entristecida porque el exchico reality había faltado el respeto al hogar.

Yidda Eslava se mostró muy conmovida por el ampay entre Julián Zucchi y Priscila Mateo.

A pesar del mal momento que atravesó con el actor con quien mantuvo una relación de 11 años, ahora la actriz peruana se viene dando una nueva oportunidad en el amor, pues conoció a Ángel Fernández. La protagonista de la película ‘Sí, mi amor’ reveló que su pareja sufre de TDA (Trastorno por Déficit de Atención) y que es todo un caballero.

“Él es neuro diverso también (puede presentar dislexia, dispraxia, autismo y más), tiene TDA y coincidimos en muchos aspectos. Mi novio es super respetuoso, no me besa en la calle, me pone al costado”, dijo la exparticipante de ‘Combate’ para el programa de Magaly Medina.

¿CUÁNTOS AÑOS DE DIFERENCIA TIENE JULIÁN ZUCCHI CON PRISCILA MATEO?

La pareja que recientemente fue ampayada por un programa de espectáculos ha generado gran conmoción en las redes sociales y el mundo de la farándula peruana por diversos motivos, entre ellos la diferencia de edad que habría entre los dos.

Con respecto a Julián Zucchi nació el 29 de diciembre de 1985 en Buenos Aires, Argentina. Su ultimo cumpleaños (40) lo celebró en su país a todo lo grande y así lo dio a conocer mediante una publicación en su Instagram: “¡Mis 40 años en Argentina celebrando capítulos de aventuras, amistad y crecimiento! Celebré este hito lleno amistades y familiares que desde cerca y lejos también me acompañaban como mis hijos Tomás y Maro ¡Vamos por más experiencias de vida y alegrías que hay Julián para rato!”.

Mientras que, Priscila Mateo, quien fue reportera del programa de Magaly Medina, es una comunicadora que se graduó en la Universidad San Ignacio de Loyola. Durante todos estos años ha logrado contar con mucha experiencia en el ámbito del espectáculo. Ella nació el 6 de octubre de 1991, por lo que tiene 33 años actualmente. Entonces la diferencia de edad entre ambos sería de siete años.

¿QUIÉN ES PRISCILA MATEO?

Según con información que brindó el programa ‘Amor y fuego’, que conduce Rodrigo Gonzales y Gigi Mitre, la profesional es Priscila Mateo, quien trabajó como reportera en ‘Magaly TV, la firme’. Ella se desarrolló profesionalmente en la Universidad San Ignacio de Loyola y cuenta con una gran experiencia en el rubro del espectáculo nacional trabajando en diferentes importantes medios.

“He tenido el privilegio de trabajar en los medios escritos y televisivos más importantes de mi país (Perú). En este momento, estoy enfocada en seguir creciendo profesionalmente. Me gustaría explorar nuevas oportunidades en el mundo corporativo y ampliar mi visión en una red global”, escribió Priscila Mateo en su cuenta profesional de LinkedIn.