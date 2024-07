Leysi Suárez reveló recientemente un quiebre significativo en su relación de amistad con Pamela Franco. De acuerdo con la bailarina, no mantiene comunicación con la cantante desde que hizo comentarios públicos sobre los sentimientos de Christian Cueva hacia la cumbiambera. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DETALLES REVELÓ LEYSI SUÁREZ SOBRE SU RUPTURA AMICAL CON PAMELA FRANCO?

En el programa del 11 de julio de “América Hoy”, Leysi Suárez reveló que tras mencionar públicamente que consideraba a Pamela Franco como el amor de la vida de Christian Cueva, su relación de amistad con la intérprete de cumbia llegó a su fin. De acuerdo con Suárez, sus declaraciones provocaron un quiebre en su comunicación con la cumbiambera y ambas han dejado de mantener contacto. “Pamela ya no es mi amiga, ya no hablo con ella. (...) Honestamente, después de eso ya imagínate, después de lo que ha pasado, ya no me escribe”, expresó la conductora de televisión.

¿CUÁLES FUERON LAS DECLARACIONES QUE HIZO LEYSI SUÁREZ SOBRE CHRISTIAN CUEVA Y PAMELA FRANCO?

La ruptura amical entre Leysi Suárez y Pamela Franco se desencadenó por la controversia en torno a la presunta presencia de Christian Cueva en la fiesta de cumpleaños de Pamela Franco.

Cuando surgió la noticia del evento, Suárez conversó con las cámaras de “América Hoy” para dar su opinión sobre el futbolista y la cumbiambera. Primero, considerando que estuvo en la mencionada fiesta debido a que era amiga de la cantante, negó haberlo visto en el lugar al volante nacional.

Luego se animó a opinar sobre los sentimientos de Christian Cueva, sugiriendo públicamente que Pamela López, aún esposa de Cueva, podría no ser su verdadero amor, y más bien esta etiqueta es ocupada por Pamela Franco. “Yo afirmo que el amor de la vida de Christian Cueva es Pamela franco (…) Si es así, ¿qué podemos hacer? es algo que yo siempre veía venir”, manifestó la conductora de televisión.

¿PAMELA FRANCO Y CHRISTIAN CUEVA MANTIENEN UNA RELACIÓN?

De acuerdo a Ric La Torre, la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva no es algo nuevo, pues ya estaría consolidada desde hace un tiempo. En esta línea, el influencer sugirió de manera indirecta que Pamela López, la actual esposa del futbolista, era la única persona que no había estado al tanto del romance entre ambas figuras públicas.

“La data que me sueltan es que la parejita de la cantante de cumbia y el futbolista ya andaría consolidada hace tiempo y la única que no se habría dado cuenta es la que hoy le gusta compartir versículos bíblicos”, señaló el influencer.

¿CUÁNDO OFICIALIZARÁ CHRISTIAN CUEVA SU RELACIÓN CON PAMELA FRANCO?

De acuerdo con Rodrigo González ‘Peluchín’, se sospecha que Christian Cueva podría estar planeando formalizar su relación con Pamela Franco en un futuro próximo. El conductor de “Amor y Fuego” sugiere que Cueva está considerando dar este paso después de su separación de su esposa, lo cual fue comunicado públicamente por él mismo.

Por otro lado, ‘Peluchín’ informó que Cueva está evaluando propuestas de clubes para volver a jugar y así evitar cualquier situación controvertida tras su desempeño decepcionante en la Copa América.