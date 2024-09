El reality show “La Casa de los Famosos México” cosecha fanáticos por todo el mundo debido a los entretenidos y polémicos acontecimientos que ocurren entre sus participantes. Recientemente, el protagonismo lo ha acaparado el actor Arath de la Torre, uno de los integrantes del reality, quien se volvió tendencia en nuestro debido a que sus seguidores peruanos se encuentran interesados y preocupados por su estadía en el programa. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ ARATH DE LA TORRE DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MX SE HIZO TENDENCIA EN EL PERÚ?

Según compartió Ric La Torre en su cuenta de TikTok, los fanáticos peruanos estuvieron presionando para evitar que Arath de la Torre abandone el programa usando la frase “Nos vamos con Arath” a través de X (antes Twitter). Los seguidores han manifestado su descontento y han advertido que dejarán de sintonizar el reality show si el artista mexicano se va. Esta fuerte oposición destaca el impacto que el reality tiene en Perú y la lealtad de los seguidores hacia el actor.

NOS VAMOS CON ARATH es tendencia #2 en Perú. ¿DÓNDE ESTÁN LOS QUE ME DECÍAN QUE EN PERÚ NO VEMOS #LCDLFMx2? #LCDLFMx #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/lCWBQuqP2x — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) September 3, 2024

El apoyo hacia Arath de la Torre ha demostrado nuevamente un significativo interés de los peruanos en el contenido del programa mexicano. Como se recuerda, en 2023, los fanáticos peruanos estuvieron atentos a lo que hacía su compatriota Nicola Porcella en el reality show en cuestión, quien alcanzó el segundo lugar en la competencia. La participación del influencer aumentó el interés y la conexión de los peruanos con el espectáculo mexicano.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON ARATH DE LA TORRE EN LA CASA DE LOS FAMOSOS MX?

En la edición 2024 de “La Casa de los Famosos México”, Arath de la Torre ha enfrentado una crisis significativa debido a amenazas hacia su familia por parte de Adrián Marcelo, lo que ha llevado al actor a considerar su salida del reality show.

Todo empezó cuando Marcelo indicó que lo que está próximo a ocurrir en el reality no será del agrado de la familia de La Torre. “El pedo es que no tengo nada que perder. No quería llevarlo a eso, pero si tu familia está viendo este contenido te recomiendo mucho que evites pararte frente a mi en el siguiente posicionamiento. Una, me haces más fuerte, fueron los tres hoy y ya viste el resultado, pero sobre todo yo no tengo talento artístico, yo no sé actuar como tú carnal, pero lo que yo sé hacer con las palabras no eres ni la mitad capaz”, expresó el youtuber.

Tras esta amenaza, Arath de la Torre se vio visiblemente afectado, mostrando signos de angustia. Incluso en una conversación con Mario Bezares en la cocina, expresó su frustración diciendo: “Ya no puedo, wey”. Esta charla, captada por las cámaras, puso en evidencia el creciente estrés y la posibilidad de que Arath deje el programa, generando gran preocupación entre sus seguidores.

Asimismo, el actor mexicano no pudo evitar expresar su creciente preocupación por la seguridad de su familia tras las amenazas de Marcelo, que incluyeron menciones a los hijos de La Torre. Con voz temblorosa, Arath enfatizó que la protección de su familia es su prioridad y que hay límites que no está dispuesto a cruzar, según recoge Infobae Perú.

Las declaraciones de Arath de la Torre subrayó su angustia y la seriedad de la situación, mostrando cómo las amenazas han afectado profundamente su bienestar personal y su decisión de permanecer en el reality show.