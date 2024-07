Este último viernes 26 de julio fue un día de celebración para todos los aficionados al deporte, pues iniciaron los Juegos Olímpicos París 2024. Perú también cuenta con una delegación que nos representará en estos XXXIII Juegos Olímpicos de Verano y durante la gran ceremonia los pudimos ver, listos para dar todo de sí en las competencias que están por venir. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de una de nuestras atletas, a quienes muchos consideran nuestra mejor candidata a obtener una medalla en el torneo internacional. Se trata de de la corredora Kimberly García. Descubre en esta nota los motivos tras su ausencia.

¿Por qué Kimberly García estuvo ausente en la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024?

Al notar que la atleta peruana Kimberly García no se encontraba junto a la delegación nacional en la ceremonia de inauguración, los aficionados al deporte no pudieron evitar preocuparse al respecto. Después de todo, muchos la consideran como la favorita para llevarse una medalla en esta edición de los Juegos Olímpicos, pues ya ha conseguido grandes logros para el país en ocasiones pasadas.

Sin embargo, su ausencia no es motivo de preocupación. La deportista simplemente todavía no llegaba a Francia, pues todavía faltan algunos días para el desarrollo de la competencia en la que participará. Ella competirá este jueves primero de agosto a las 2:20 a.m. (hora peruana) en la categoría de marcha atlética femenina. Así como el miércoles 7 del mismo mes a las 12:30 del mediodía en el relevo mixto de 42 kilómetros.

¿Cuáles son las funciones de Natalia Málaga y Leyla Chihuán en la delegación peruana?

Curiosamente, quienes sí estuvieron presentes en la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024 y llamaron la atención de los espectadores, fueron Natalia Málaga y Leyla Chihuán. La presencia de las ex deportistas sorprendió a muchos peruanos, quienes empezaron a preguntarse por las funciones que cumpliría cada una en la delegación peruana y lo cierto es que ambas sí tienen funciones específicas en esta competencia internacional.

La ex voleibolista Leyla Chihuán es Jefa de Misión dentro del Comité Olímpico Peruano desde que Renzo Manyari asumió la presidencia. Gracias a esta posición ha podido participar en otros grandes torneos internacionales, como en los Juegos Panamericanos, Juevos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos y 3 más. Sin embargo, esta ocasión es sumamente importante para ella, pues es la primera vez que desempeñará sus funciones en una edición de los Juegos Olímpicos.

En el caso de Natalia Málaga, es necesario aclarar que ella no forma parte del Comité Olímpico Peruano, a diferencia de su ex compañera. Sin embargo, para esta edición de los Juegos Olímpicos recibió la invitación para formar parte de la delegación peruana como integrante invitada. Como tal, su función será apoyar y alentar a los deportistas peruanos que competirán en París.