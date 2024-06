La Eurocopa 2024 inició hace pocos días, el viernes 14 de junio. A pesar de tener menos de una semana no se ha visto exenta de controversias, como la más reciente de ellas que involucra a la Federación Serbia de Fútbol. Sucede que la UEFA ha iniciado una investigación y procedimiento disciplinario contra el país debido a hechos sucedidos durante su más reciente partido contra Inglaterra. Descubre por qué la confederación tuvo que llegar hasta este punto.

¿Por qué la UEFA abrió un procedimiento disciplinario contra Serbia en la Eurocopa 2024?

Este domingo 16 de junio las selecciones de Serbia e Inglaterra se enfrentaron en un partido como parte del Grupo C en la Eurocopa 2024. La selección inglesa logró sobreponerse a la serbia tras un único gol en el Veltins Arena de Gelsenkirchen, Alemania. Sin embargo, un suceso durante el duelo llevó a la UEFA a iniciar un procedimiento disciplinario contra la Federación Serbia de Fútbol.

Esta decisión no tiene nada en contra de los jugadores o de la selección en general, sino que va dirigida a los aficionados de dicho país, quienes se habrían comportado de manera inadecuada durante el enfrentamiento. De acuerdo con comunicados oficiales, se apunta a los “lanzamientos de objetos y mensajes provocadores que no tienen cabida en el marco de un evento deportivo”.

La situación viene escalando a tal punto que incluso la federación de Kosovo (FFK) se sumó con una nueva denuncia contra Serbia. Dicha selección señala que en partidos pasados los hinchas serbios ya han desplegado banderas o proferido consignas con mensajes políticos y hasta racistas contra Kosovo.

Sin embargo, la federación serbia, por su parte, denunció a un periodista kosovar, quien habrá hecho señas ofensivas a los fanáticos serbios. Este periodista fue encontrado culpable y su acreditación para cubrir la Eurocopa 2024 le ha sido confiscada hasta el final del torneo.

(Foto: UEFA)

¿A qué se debe la tensión entre las selecciones serbia y kosovar?

Serbia y Kosovo se encuentran enemistados desde los años noventa, cuando fuerzas militares serbias se enfrentaron a la insurrección Albanesa que pretendía la independencia de Kosovo. Aunque esta nación consiguió su independencia en 2008, Serbia se niega a reconocerla como un país hasta ahora y esos enfrentamientos se han transmitido al fútbol.

Eso sí, aunque no la reconozca, nada pudo hacer contra su admisión en la UEFA y la FIFA en 2016. Es así que, a pesar de no haber clasificado a la Eurocopa 2024, Kosovo tiene todo el derecho de apoyar el procedimiento disciplinario de la Instancia de Control, Ética y de Disciplina de la UEFA, ente que todavía no emite algún resultado oficial sobre sus investigaciones.