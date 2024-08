Este domingo 4 de agosto, el Club Melgar de Arequipa visitará Tarapoto para enfrentarse a Unión Comercio e intentar obtener una victoria para escalar al primer lugar del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Para este cotejo, los rojinegros no contarán con cuatro jugadores que fueron expulsados en el partido contra Universitario de Deportes. Si bien estos futbolistas no fueron sancionados oficialmente por la CONAR, el cuadro arequipeño decidió no alinearlos para el encuentro ante ‘El Poderoso de San Martín’. A continuación, te contamos la razón.

¿POR QUÉ MELGAR NO UTILIZARÁ A 4 DE SUS JUGADORES PARA ENFRENTAR A UNIÓN COMERCIO?

Mediante sus redes sociales. Melgar ha expresado su preocupación respecto a la gestión de sanciones tras el partido contra Universitario de Deportes ocurrido el pasado 31 de julio.

A pesar de que el informe oficial del partido, firmado por el árbitro y el delegado, incluyó tarjetas rojas para tres jugadores de Melgar, las cuales fueron impuestas al finalizar el cotejo, toda esta información no aparece en el sistema COMET ni en el boletín de sanciones de la Liga. Entonces, debido a esta situación donde parece que el proceso de documentación y sanción no ha concluido, el cuadro arequipeño decidió no usar a sus jugadores con la finalidad de evitar futuros malentendidos.

“Debido a esta discrepancia y a la espera de una resolución de la Comisión de Justicia de la FPF, hemos decidido no alinear a los tres jugadores en el encuentro programado para mañana contra Unión Comercio en Tarapoto. Somos respetuosos de los reglamentos y creemos que el fútbol debe enfrentarse siempre desde el fair play”, se puede apreciar en el comunicado del cuadro arequipeño.

Esta decisión busca resolver la discrepancia y mantener la disciplina dentro del equipo, mientras se aclaran los procedimientos administrativos relacionados con el partido en cuestión.

¿QUIÉNES SON LOS JUGADORES DE MELGAR QUE NO ESTARÁN PRESENTES ANTE UNIÓN COMERCIO?

Aunque no se han impuesto sanciones formales por parte de la CONAR, el club ha optado por excluir a estos cuatro jugadores del próximo partido contra Unión Comercio: Brian Blanco, Pablo Lavandeira, Jefferson Cáceres y Horacio Orzán. Los tres primeros vieron la tarjeta roja una vez que finalizó el encuentro ante Universitario de Deportes, mientras que el último vio la cartulina de expulsión durante el desarrollo del encuentro, la cual sí está registrada en el boletín de sanciones, según informa la plataforma Fútbol Peruano.

Esta medida responde a las sanciones y decisiones disciplinarias del club tras el enfrentamiento con Universitario de Deportes. La exclusión de estos jugadores afectará la formación y estrategia del equipo en el próximo encuentro, dado que tanto la expulsión de Orzán como la situación de los otros jugadores impactarán en la alineación definitiva.

¿CUÁNDO, A QUÉ HORA Y DÓNDE SE ENFRENTARÁN UNIÓN COMERCIO VS. MELGAR POR LA FECHA 5 DEL TORNEO CLAUSURA 2024?

El partido entre Unión Comercio y Melgar se disputará este domingo 4 de agosto de 2024 a la 1:10 pm en el Estadio Carlos Vidaurre García, recinto local del cuadro de Tarapoto. Mientras Melgar busca escalar en la tabla de posiciones para alcanzar el primer lugar del Torneo Clausura 2024, Unión Comercio se encuentra en el último lugar con tan solo un punto, obtenido por un empate en tres partidos jugados.