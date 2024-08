Los Juegos Olímpicos 2024 vienen capturando la atención de todos los fanáticos del deporte. Son diversas la disciplinas en donde participan los mejores deportistas del mundo. Y, si bien hay muchos halagos respecto al nivel de exigencia que hay, también se han manifestado críticas por las supuestas condiciones negativas que tienen las instalaciones de la Villa Olímpica. En este contexto, Thomas Ceccon, campeón de oro olímpico en París 2024, fue visto durmiendo en un parque.

¿Por qué Thomas Ceccon, campeón de oro olímpico, fue captado durmiendo en el parque? Este es el insólito motivo

Ceccon, quien ganó la presea dorada en 100 metros espalda en natación, fue captado descansando muy plácidamente en un parque. El motivo sería que las habitaciones de la Villa Olímpica no han logrado satisfacer a los atletas por no contar con cuestiones esenciales.

Una de estas razones que despertó recriminaciones es la falta de ventilación de los cuartos. Recordemos que el descanso es parte fundamental para los deportistas, por lo que no dormir bien bajo condiciones correctas podría afectar su rendimiento. Cabe destacar que esta imagen fue lograda por el remero árabe Husein Alireza y subida a su cuenta de Instagram, según Mundo.

“Nosotros no estamos bien atendidos. Siempre me duermo a las dos de la mañana porque en nuestras habitaciones no hay aire acondicionado y hace demasiado calor”, dijo en su momento el nadador Gregorio Paltrinieri.

(Foto: Difusión)

La razón por la que algunos atletas se cubren el ombligo en la disciplina de marcha en los Juegos Olímpicos 2024

Algunas deportistas de marcha atlética de los Juegos Olímpicos 2024 han sido vistos cubriendo su ombligo durante las competiciones. Esta práctica tiene razones espirituales, cuyos orígenes están vinculados con el concepto de los chakras de la medicina tradicional china.

El ombligo, considerado en la cultura oriental como un punto energético vital y un centro de fuerza, se cree que puede influir en el rendimiento del atleta al actuar como una ‘puerta’ para la energía. Al cubrirlo con un parche, se busca proteger y concentrar la energía positiva, además de prevenir la entrada de influencias negativas que podrían afectar el rendimiento.

Entonces, considerando que el ombligo es visto como un ‘centro de energía’, los deportistas esperan que se mantenga cerrado para maximizar la eficiencia física y mental durante una competición. El uso de parches en el ombligo es una estrategia para mantener el equilibrio energético y asegurar que el atleta se mantenga en su mejor estado durante la prueba.

¿Por qué muchos asiáticos consideran importante el ombligo?

Muchos atletas asiáticos repiten la práctica de cubrirse el ombligo debido a su creencia de que dicha área del cuerpo es un importante centro energético, especialmente si se tiene en cuenta que es la primera parte del cuerpo que se forma cuando comienza la vida humana, según explica Infobae Perú.

Aunque no hay pruebas científicas definitivas que respalden esta práctica, la experiencia positiva de la atleta china Jiayu Yang en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde obtuvo un tiempo récord y ganó la medalla de oro, ha reforzado la tradición.