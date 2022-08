La pelea que protagonizaron los futbolistas de Boca Juniors dejó secuelas en el mundo xeneize. Tras las declaraciones del ídolo y vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, del director técnico, y hasta de los mismos involucrados, se pudo conocer cuál es la medida disciplinaria que decidió imponerles el Consejo de fútbol de la institución. Detallaremos en qué consiste, y de qué manera podría afectar al equipo.

El domingo 14 de agosto se vivió una situación polémica en el entretiempo del Racing-Boca por la jornada 13 de la Liga Profesional de Fútbol.

La pelea se había consumado. Carlos Zambrano y Darío Benedetto fueron los protagonistas de una gresca donde los 2 resultaron lastimados de manera muy visible.

Según los trascendidos, la discusión se originó por una inconformidad del 9 boquense con el juego del equipo que el defensor peruano respondió con improperios.

¿CUÁL ES EL CASTIGO QUE DEBERÁN CUMPLIRÁN?

Este 16 de agosto, se hizo oficial el castigo impuesto para Carlos Zambrano y Darío Benedetto.

El comunicado de prensa indica, escuetamente, que los futbolistas “no serán parte del plantel del primer equipo en los siguientes dos partidos”.

De esta forma, se confirma la sanción deportiva.

Los partidos que se perderán serán ante Rosario Central en la Bombonera (17/08), y el fin de semana ante Defensa y Justicia en Varela (21/08).

Aún no se conoce sobre si habrá algún castigo económico para ambos futbolistas. Lo único cierto, por el momento, es que no formarán parte de la lista de convocados para los partidos mencionados.

El partido de hoy si contará en lista con el otro peruano que viste de azul y oro. El habitual lateral derecho, Luis Advíncula, será parte del 11 inicial.

ZAMBRANO HABLÓ SOBRE LA PELEA Y EL CASTIGO

En diálogo exclusivo con el diario Trome, Carlos Zambrano rompió su silencio, y habló sobre cómo fue la pelea con Benedetto, y su molestia por la decisión del Consejo xeneize.

Con respecto a la gresca, dijo que “fue un guantazo, no me lo esperaba. Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”.

“No ha sido nada grave, solo fue un hinchazón”, manifestó sobre el estado de su pómulo luego de la agresión sufrida.

Asimismo, le consultaron por la sanción deportiva impuesta por la directiva de Boca Juniors.

“No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar”, dijo notoriamente fastidiado.