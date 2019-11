A pesar de que “Vikings” posee una infinidad de relatos legendarios en los que aparecen gran cantidad de personajes, tal como lo ha demostrado en cada temporada; no todos tienen la continuidad asegurada. Ese fue el caso de Porunn, quien desapareció sin dejar rastro en la tercera entrega.

Y es que tras su última aparición en el capítulo 8 de la temporada 3, los seguidores de la serie de televisión se han preguntado dónde se encuentra y esperan con ansias su retorno; algo que no ha sucedido en las siguientes entregas (4 y 5).

Como se recuerda, la última escena de esta antigua sirvienta convertida en doncella escudera fue cuando los vikingos se preparaban para atacar París.

Gaia Weiss interpretó el papel de Porunn en "Vikings" hasta la tercera temporada. (Foto: Instagram de Gaia Weiss)

Aunque se desconoce qué pasó exactamente con Porunn, papel interpretado por Gaia Weiss, las alertas se han encendido luego que ella tuviera un encuentro con uno de sus compañeros de reparto, con quien se tomó una foto.

Lo curioso de la imagen que compartió Peter Franzen llama la atención porque ellos nunca coincidieron en la serie, pues el actor, que interpreta al rey Harald, ingresó a formar parte del elenco en la cuarta temporada; es decir, en la siguiente entrega cuando Porunn ya no estaba.

“Para todos los fans de “Vikings”. Si os preguntasteis alguna vez dónde estaba Porunn, la he encontrado en París y está bien”, señaló Franzen.

El mensaje ha sido acogido de la mejor manera por todos, quienes anhelan que en la sexta temporada, a estrenarse el próximo 4 de diciembre, se cuente con el retorno de la actriz.

PORUNN, BIOGRAFÍA DE ESTE PERSONAJE

A continuación, te contamos la historia de Porunn, el personaje interpretado por la actriz Gaia Weiss, a lo largo de las tres temporadas de “Vikings”.

TEMPORADA 1

Porunn fue capturada en una de las incursiones vikingas en las zonas del Báltico o Finlandia con el propósito de ser usada como trabajadora, concubina o cocinera. Es así como llega a trabajar con Aslaug, quien más adelante paga por su libertad.

Gaia Weiss interpretó a Porunn, una antigua sirvienta convertida en doncella escudera. (Foto: AFP)

TEMPORADA 2

En una cena que organizó Ragnar, poderoso guerrero vikingo y fundador de la Casa Lothbrok, la joven derrama cerveza sobre Björn, quien le pide que no se preocupe y empieza a hacerle diversas preguntas, entre ellas si tiene novio y la invita a dormir a su casa, pero como no quiere obligarla le dice que elija sin ningún tipo de presión. Ella acepta la propuesta y ya en el lugar se desviste, aunque no se sabe si pasaron la noche juntos.

Luego de haberse tratado más, el hijo mayor de Ragnar empieza a enamorarse de la muchacha y su amor es correspondido, aunque tiene claro que es una sirvienta. Él debe partir a Inglaterra y ese tiempo es dedicado por Porunn para entrenar con la espada porque desea ser como Lathgertha. Tras conocer las razones de la joven, Aslaug decide liberarla de la servidumbre y le menciona que si desea puede continuar trabajando en su casa.

Al encontrarse con Björn, ahora que es libre, le menciona que no sabe lo que siente exactamente por él, algo que lo enoja y le responde diciendo que puede tener a la mujer que quiera. Pese a que le pide disculpas, se retan y empiezan a pelear, pero en ese trajín ella escapa y él va a su encuentro. Al final se piden perdón y tienen intimidad en medio del bosque.

Gaia Weiss hizo el papel de Porunn y dejó la serie en el capítulo 8 de la temporada 3 de "Vikingos". (Foto: AFP)

TEMPORADA 3

Después de un duro entrenamiento, Porunn decide unirse al ejército de Ragnar que va de campaña hacia Wessex. Björn se niega a esta decisión pues teme que esté embarazada, haciendo que discutan en varias oportunidades. Al final, ella le confiesa que está esperando un hijo suyo y se casan.

Pese a su condición, sigue luchando. En una batalla es golpeada y dejada inconsciente, y cuando estaba a punto de ser asesinada intervino su esposo. Ragnar, al conocer la noticia, golpea a su hijo por no cuidar a su pareja y futuro descendiente. Ella se despierta varios días después y debido a su apariencia, pues tiene una herida en forma de “V” en el lado derecho de su rostro, rechaza todo tipo de ayuda y se deprime. Al tiempo que nace su hija, pero ella no la quiere.

Debido a los constantes conflicto entre ambos y aunque Björn espera que Porunn mejore, dejan de tener intimidad. Y pese al amor que siente por la madre de su hija, Björn besa a Torvi. Porunn sigue sumida en una profunda depresión y le pide a Aslaug que se haga cargo de su niña, pero ella trata de hacerla entrar en razón y la llama egoísta.

Al final, Porunn decide abandonar todo, mientras que los guerreros (incluido Björn) están lejos atacando París.

Gaia Weiss es una actriz francesa y modelo. (Foto: AFP)

“VIKINGS”

“Vikingos”, cuyo título original es “Vikings”, es una serie de televisión coproducida entre Canadá e Irlanda, creada por Michael Hirst para el canal de televisión The History Channel.

La serie está basada en los relatos semilegendarios de Ragnar Lodbrok, reconocido como uno de los primeros reyes de Suecia y Dinamarca, durante el siglo VIII.

En 2013 se emitió la primera temporada. Y en enero de 2019 se anunció que la serie sería renovada para una sexta y última temporada de 20 episodios, la cual será estrenada el 4 de diciembre de 2019.