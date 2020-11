“Honestamente, creo que mi mente estaba en blanco. No podía creer que mi nombre había sido mencionado. Soy la primera Miss Misisipi que es coronada como Miss USA. Así que, me siento honrada, abrumada y completamente feliz”, dijo Asya Branch en una entrevista con el programa televisivo ‘Good Morning America’. La joven estadounidense de 22 años de edad se convirtió esta semana, en la primera representante de Misisipi en ganar el concurso Miss USA. Pero esta no es la primera vez que Branch hace historia. Lo hizo en el 2018, cuando se colocó la banda de Miss Misisipi siendo la primera mujer de raza negra en hacerlo. Un paso importante no solo para su carrera, también para el mundo de los desfiles de belleza en el país.

Branch no es nueva en esto. De hecho, inició sus primeros pasos en los desfiles de belleza cuando estaba en el nido. Ahí fue cuando se subió a un escenario por primera vez. “Había algo en estar en ese escenario, en ser el centro de atención que me hizo sentir feliz y confiada”, dijo a la revista Cosmopolitan. El resto es historia. Durante su último año de secundaria, cuando Branch tenía tan solo 17 años, empezó a enfocarse en su carrera. Poco sabía que cinco años después, lograría todo lo que siempre quiso: convertirse en representante de Misisipi y luego, de los Estados Unidos.

Pero la modelo es más que una cara y cuerpo bonito. Durante sus años en el mundo de modelaje, Branch ha luchado por causas como la reforma de las prisiones en el país y la reinserción de los internos en la sociedad. Un tema social muy cercano a su corazón, pues uno de sus padres estuvo en prisión. Trabaja con niños y familias que tienen padres en prisión- ayudándolos en el proceso- y también con presos que necesitan ser escuchados. “No podemos permitir que nuestras dificultades nos definan y tenemos que usarlas para fortalecernos y ayudarnos a impulsarnos hacia nuestros sueños y aspiraciones”, comentó al respecto. La lucha es tan importante para la modelo que, incluso, llegó hasta la Casa Blanca- en ese entonces manejada por Donald Trump- para discutir el tema. Tras esa reunión, logró que se aprobará ‘La ley del Primer Paso’, que ayuda a la rehabilitación de los reclusos en la sociedad.

Además, Branch tiene una marca de productos de belleza llamada ‘Branch Beauty’, que actualmente se encuentra en pausa debido a su reciente premiación. Para conocer más de Asya Branch, la primera mujer de Misispi en ganar el Miss Usa, recorre la galería que acompaña a esta nota.