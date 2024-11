En noviembre se llevará a cabo en nuestro país el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) donde reunirá a 21 economías de las regiones mencionadas, como Estados Unidos, China, Japón, Australia y México, entre otros. En ese sentido, con el objetivo de reducir las actividades presenciales mientras se realiza este importante evento, el Gobierno de Dina Boluarte ha dispuesto que el 11, 12 y 13 de noviembre se lleve a cabo clases virtuales en tres jurisdicciones, asegurando así la continuidad educativa.

Vale precisar que, el Foro APEC o Cooperación Económica Asia-Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation), es una organización intergubernamental que reúne a diversas economías de la región Asia-Pacífico. Fue establecido en 1989 con la finalidad de fomentar el libre comercio y la inversión, así como promover el crecimiento económico y la cooperación en diversas áreas. Además, busca facilitar el comercio entre sus miembros al reducir barreras arancelarias y no arancelarias, mejorar la inversión y promover el desarrollo sostenible. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿EN QUÉ ZONAS DE LIMA HABRÁ CLASES VIRTUALES POR EL APEC 2024?

A través del Decreto Supremo N°123-2024-PCM, que fue publicado este viernes en la separata de Normas Legales del diario Oficial El Peruano, se dispuso que las instituciones educativas públicas y privadas de Lima Metropolitana, Huaral y Callao dicten educación virtual obligatoria este lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de noviembre, a fin de no exponer a estudiantes y docentes a posibles desplazamientos por el el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Asimismo, todo el plantel educativo de los niveles inicial, primaria y secundaria, así como institutos y universidades tendrán que cumplir con este dictamen. “En las referidas fechas y provincias, las instituciones educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia del sector Educación, en todos sus niveles, etapas y modalidades, implementan la educación virtual”, indica el decreto.

¿QUÉ FECHAS SON DÍAS NO LABORABLES POR EL APEC 2024?

El Gobierno de Dina Boluarte ha establecido que el jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre sean considerados como días no laborables en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao en el marco de la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Esta medida busca el eficiente desarrollo de mencionado importante evento internacional que se realizará del 10 al 16 de noviembre de 2024 en nuestra capital donde también se garantizará la seguridad de los miembros integrantes.

¿QUIÉNES DESCANSAN DURANTE LOS DÍAS NO LABORABLES POR EL APEC 2024?

Tras publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto determina que durante los tres días declarados como no laborables el sector público deben recuperar las horas no laboradas dentro de los quince días siguientes, según lo determine el encargado de cada entidad. Por su parte, el sector privado, la recuperación de horas se hará mediante un acuerdo entre el empleador y los empleados; si no se llega a un acuerdo, la decisión corresponderá al empleador.

Además, se dispone que las entidades del sector público deben asegurar la continuidad de los servicios esenciales tales como los servicios sanitarios, de limpieza, electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, seguridad, transporte, puertos y aeropuertos, en los días no laborables. De igual manera, las empresas del sector privado que ofrecen servicios fundamentales deben mantener su operatividad.

¿CUÁLES SON LOS PAÍSES INTEGRANTES DEL APEC 2024?

El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico está conformado por 21 economías: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur; Taipei-China, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, indicó que, de las 21 economías invitadas, 19 ya confirmaron su asistencia, de las cuales, 16 estarán representadas por sus líderes y las otras por un funcionario de alto nivel.

“De las 21 economías que nos van a visitar, ya tenemos la confirmación de que estarán presentes 19. Los niveles de líder de economía son 16, las otras economías van a estar representadas por un alto nivel, pero no es un líder de ese país”, detalló este miércoles junto al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.