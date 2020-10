El campeón mundial de peso ligero de las Artes Marciales Mixtas (MMA), Khabib Nurmagomedov, anunció su retirada sorpresa este sábado, tras revelar que había prometido a su madre que la pelea ante Justin Gaethje iba a ser la última de su carrera. El ruso se une a Henry Cejudo y Daniel Cormier como los grandes luchadores de MMA que dijeron adiós a la actividad profesional.

La estrella rusa, que ganó este sábado por nocáut técnico en el segundo asalto, peleaba por primera vez desde el fallecimiento de su padre y entrenador Abdulmanap en julio.

“Soy el campeón indiscutible e invicto de la UFC (Ultimate Fighting Championship) con un balance de 13-0 (en la UFC) y con 29-0 en toda mi carrera profesional en las MMA”, declaró después de su victoria en Abu Dabi.

“Prometí a mi madre que ésta sería mi última pelea. No puedo volver sin mi padre”, apuntó.

El irlandés Conor McGregor fue uno de los primeros en felicitar al ruso de 32 años por su brillante carrera.

“Respeto y condolencias por tu padre, una vez más. Para ti y para tu familia. Atentamente, los McGregors”, escribió en Twitter en nombre de su familia.

UFC 249:

Henry Cejudo dio una cátedra sobre el octágono, se impuso a Dominick Cruz en la defensa de su título de peso gallo y al término de la pelea anunció su retirada.

Cejuado, excampeón olímpico de lucha, con marca de 16-2 en la MMA, y 10-2 en la UFC, batió por nocáut técnico a Cruz (con números de 22-3 en la MMA, y 5-2 en la UFC) cuando restaban dos segundos del segundo episodio.

“Quiero divertirme. Tengo 33 años, ahora tengo una niña que me está esperando en casa. Desde que tenía 11 años sacrifiqué toda mi vida para llegar donde estoy ahora. No voy a dejar que nadie me quite eso. Así que me retiro esta noche”, anunció.

Asimismo, otro ex campeón como Daniel Cormier también anunció su retiro de la UFC este año.

