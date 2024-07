Tras el reciente anuncio del ganador de las Elecciones presidenciales 2024 en Venezuela, la atención se ha volcado hacia el precio del dólar en el país petrolero. ¿Cómo ha reaccionado el valor de este tipo de moneda frente a este escenario político? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber al respecto.

¿A CUÁNTO ESTÁ EL DÓLAR EN VENEZUELA TRAS EL ANUNCIO DEL GANADOR DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES 2024?

El dólar cerró la jornada al alza tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció a Nicolás Maduro como ganador. La divisa estadounidense finalizó el lunes en $4.059,9, superando la Tasa Representativa del Mercado que se ubicaba en $4.014,5. El valor máximo alcanzado por el dólar fue de $4.081,99, mientras que el mínimo fue de $4.027,1. En total, se realizaron 2.508 transacciones por un monto de US$1.247 millones.

Juan Pablo Vieira, CEO y fundador de JP Tactical Trading, comentó que la situación en Venezuela genera prevención y expectativa entre los inversionistas. Vieira señaló que, dada la relación cercana y el estatus de gobierno aliado de Venezuela, ahora se prestará mucha más atención al tema de la constituyente. Los inversionistas permanecen cautelosos y prevenidos, considerando que las próximas semanas serán cruciales para determinar la estabilidad local y regional.

Por otro lado, Bloomberg informó que las decisiones de política monetaria de EE.UU., Japón y el Reino Unido serán el foco de atención de los inversores en los próximos días, buscando respuestas sobre la evolución a corto plazo de los tipos de interés

CÓMO FUE EL LLANTO DE MILES DE VENEZOLANOS EN EL EXTRANJERO TRAS SABER QUE NICOLÁS MADURO FUE ELEGIDO NUEVAMENTE PRESIDENTE DE SU PAÍS

A través de un video publicado en RPP, se puede observar a venezolanos de toda edad, que se encuentran en diferentes países del mundo, llorando y acongojados por los resultados en las elecciones de su país.

Recordemos que hay muchos presidentes del mundo que han exigido mayor transparencia en el proceso, e incluso algunos han rechazado e invalidado el triunfo electoral de Maduro.

¿QUÉ DIJERON LOS VENEZOLANOS QUE VIVEN EN ARGENTINA ANTES DE LAS ELECCIONES?

En la previa de las elecciones del último domingo, muchos de los jóvenes venezolanos que viven en Argentina se habían mostrado felices por el posible cambio positivo que podría tener su país, aunque también aseguraron estar satisfechos con sus vidas actuales y no saben si extrañan las cosas que dejaron atrás.

“Yo estoy armando mi vida acá (en Argentina). Me siento cómoda”, sostuvo Aurora Morote, de 22 años; mientras que Alejandro Quinteros, de 24 años, comenta lo siguiente: “(¿Regresar a Venezuela?) Es difícil. Capaz extraño algo que no sé si existe más”.

En esta misma línea, Dariés Padrón, de 34 años, argumenta lo siguiente: “Parte de todas las amistades (que tenía en Venezuela) se fueron también. Entonces siento que si volvería, no hay eso que existía cuando me vine, por lo cual no siento como un sentimiento de extrañar”.

Por otro lado, también hubo entrevistados venezolanos que, si bien no contemplan volver a país, no descartaron por completo la idea de un eventual retorno.

“Varios de mis amigos me preguntan: ‘¿Si Maduro sale, te vas?’ No, no me iría. Por ahora no, no está en mis planes”, comenta Allan Osmán, de 39 años. “Si es por trabajo, ir a trabajar y volver, sí. No estaría viviendo (allá en Venezuela). Me siento en Argentina. De aquí en 20 años, nadie sabe”, sostuvo Santiago Díaz, de 23 años.

Asimismo, también hubo un joven que explicó que le gusta conocer nuevas cosas en el extranjero, pero esto no significa que se olvida de sus raíces. Debido a esto, aseguró que le gustaría poder desarrollarse también en la tierra que lo vio nacer. “Sin lugar a dudas, tendría una base en Venezuela. O sea me encantaría estar ahí e ir constantemente. Hacer cosas en Venezuela. Invertir en mi país y trabajar por mi país. Me encantaría”, comentó León Febres-Cordero, de 34 años.

