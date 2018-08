Ver películas online gratis en español latino HD y series en castellano no es imposible. Realmente hay contenido gratuito y de calidad en Internet. Los catálogos más grandes y variados de cine y televisión están a tu disposición en la red. Solo necesitas aprender a identificarlos para asegurar tu maratón cinéfila y seriéfila en casa, pero ¿cómo y dónde? Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre las mejores páginas de cine online.



Si te das una vuelta por el motor de búsqueda de Google y escribes, por ejemplo, "cómo ver películas online gratis 2018 en castellano", "dónde ver pelis de estreno en HD" o "las mejores películas online completas", probablemente aparecerán delante tuyo decenas de páginas web de cine y TV gratuitas pero de contenido 'pirata' y quizá inseguro. Algunos de estos sitios contienen virus muy peligrosos que podrían infiltrarse en tu computadora, tablet o smartphone y robarte información de vital importancia como tus contraseñas de redes sociales, de Gmail o hasta tu clave de tarjeta de crédito o débito del banco.

En todo caso, podrían llenar tu pantalla de publicidad molesta y subida de tono que retrasará la reproducción de la película online lo más posible. Incluso podrían obligarte a registrarte con tu correo electrónico o con tu cuenta en Facebook. Demasiado, ¿no? Ya pasaron varios minutos, pero sigues sin lograr tu cometido. Estás molesto, estresado, casando... Felizmente, aún te quedan opciones bastante buenas sin que debas pagar una cuenta premium 4K en Netflix, HBO Go o Amazon Prime Video. De hecho, hasta podrías migrar a YouTube como tu nueva plataforma de video para ver las mejores películas y series online gratis.

'Déjame entrar', de 2010, es una película de terror que puedes ver online gratis en Netflix si eres nuevo usuario de la plataforma de streaming (Video: Overture Films)

En algunos casos estas páginas para ver pelis online pueden tener publicidad, pero los anuncios no son invasivos a diferencia de lo que pasa en las ilegales, así que presta atención y apunta, que la buena experiencia cinéfila -o seriéfila- está plenamente garantizada en estos websites. Si no tienes los códigos de Netflix a la mano o tu conexión no te permite descargar películas gratis, conoce cómo ver películas de terror, comedias, clásicos y hasta teen movies de la forma más fácil con solo unos clics. Hasta pelis de estreno puedes encontrar en algunos casos.

¿Cuáles son estas páginas dónde puedes ver películas en HD ONLINE GRATIS? En sí son muchas, muchísimas, pero para efectos prácticos hemos reunido algunas de las más populares en la red de redes. Ya dependerá de ti elegir la que mejor se adapte a tus necesidades, ya sea por catálogo, por interfaz o velocidad de Internet.

'Paranormal Activity' es una película de terror que puedes ver online gratis en Netflix si eres nuevo en el servicio (Foto: Paramount Pictures)

1. MAMMA MiA 2: VAMOS OTRA VEZ (2018, Estados Unidos-Reino Unido)

Sinopsis: Donna se enamora de Sam mientras vive una serie de aventuras por Europa en 1979. En el presente, la hija de Donna, embarazada, se reúne con los viejos amigos y amantes de su madre en la isla griega de Kalokairi.

Director: Ol Parker

Actores: Lily James, Amanda Seyfried, Christine Baranski, Julie Walters, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Dominic Cooper, Cher, Meryl Streep

2. EL JUSTICIERO 2 (2018, Estados Unidos)

Sinopsis: Robert McCall se entera de que una de sus amigas, Susan, ha sido asesinada. McCall decide volver a sus viejos métodos y buscar, encontrar y castigar a los perpetradores.

Director: Antoine Fuqua

Actores: Denzel Washington, Ashton Sanders, Pedro Pascal, Melissa Leo, Bill Pullman

3. DIOS NO ESTÁ MUERTO 3: UNA LUZ EN LA OSCURIDAD (2018, Estados Unidos)

Sinopsis: Luego de salir de prisión, donde fue encarcelado injustamente, el pastor David recibe la orden de desalojar su iglesia porque será demolida por la universidad que es dueña del terreno que ocupa. Ante las reacciones y reclamos en favor y en contra de la medida; un incendio provocado acaba con la vida del mejor amigo del pastor, desencadenando grandes conflictos entre instituciones, la prensa, amigos de toda la vida y jóvenes de la iglesia y la universidad. Frente el caos, el pastor tendrá que elegir entre seguir sus instintos o actuar conforme a su fe.

Director: Pure Flix

Actores: David A.R White, Dan Campbell, Ian Campbell, David De Vos

4. ¡JÓVENES TITANES EN ACCIÓN! (2018, Estados Unidos)

Sinopsis: Cuando los Jóvenes Titanes se enteran de que otros superhéroes de DC han realizado sus propias películas, estos buscaran encontrar en un viaje épico un director perfecto para su debut en la gran pantalla, pero un viejo enemigo tiene otras ideas planeadas para ellos.

Directores: Aaron Horvath y Peter Rida Michail

Actores: Scott Menville, Hynden Walch, Greg Cipes, Khary Payton, Tara Strong

5. A LA DERIVA (2018, Estados Unidos)

Sinopsis: Un huracán devastador destroza el velero en el que viajan Tami y Richard. Este último queda gravemente herido y Tami tiene que tomar el mando del velero averiado y encontrar ayuda en alta mar. No les queda comida ni agua, solo esperanza.

Director: Baltasar Kormákur

Actores: Shailene Woodley, Sam Claflin

6. ATERRADOS (2017, Argentina)

Sinopsis: Una mujer ha sido asesinada inexplicablemente, un hombre desapareció entre paredes, voces que se escuchan en los drenajes y un niño que regresado de la muerte transforman un barrio en un verdadero infierno. Allbreck y Jano son dos parapsicólogos que buscan explicaciones a estos extraños sucesos dados en una misma zona. Descubrirán oscuras fuerzas que están filtrándose en nuestra realidad. Su único objetivo será poder sobrevivir.

Director: Demián Rugna

Actores: Ariel Chavarría, Norberto Gonzalo, Demián Salomón

7. KEREM, HASTA LA ETERNIDAD (2018, Turquía)

Sinopsis: Kerem, un arquitecto de interiores, se recupera de un traumático accidente automovilístico junto a una mujer sanadora y la gente de un pueblo.

Director: Cağan Irmak

Actores: Engin Akyürek, Hilal Altınbilek

8. CHRISTOPHER ROBIN: UN REENCUENTRO INOLVIDABLE (2018, Estados Unidos)

Sinopsis: Christopher Robin, el niño al que le encantaba aventurarse con un grupo de adorables y vivaces animales de peluche en el Bosque de los Cien Acres, ha crecido y perdido su rumbo. Ahora, sus amigos de su infancia entraran en su mundo para ayudarlo a recordar al niño cariñoso y alegre que aún lleva dentro.

Director: Marc Forster

Actores: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, Mark Gatiss, Orton O'Brien

9. MEGALODÓN (2018, Estados Unidos, China)

Sinopsis: A 200 millas de la costa de China,​ un submarino es atacado por un megalodón, un tiburón gigante de 22 metros que se creía que estaba extinto desde hace millones de años. Con el submarino inhabilitado en el fondo del mar, un rescatista y un oceanógrafo deben actuar rápido para rescatar a la tripulación

​Director: Jon Turteltaub

Actores: Jason Statham, Li Bingbing, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao, Cliff Curtis

10. SLENDER MAN (2018, Estados Unidos)

Sinopsis: La película trata sobre una criatura horrenda, alta y delgada, con unos brazos anormalmente largos con garras gigantes y un rostro sin ojos, boca, nariz, ni orejas, y muy pálido que tiene fama de ser responsable de la obsesión y desaparición de innumerables niños y adolescentes, mayormente en los bosques.

​Director: David Birke

Actores: Joey King, Julia Goldani Telles, Jaz Sinclair, Annalise Basso

11. MILLA 22: EL ESCAPE (2018, Estados Unidos)

Sinopsis: A raíz de la desaparición de cuatro kilos de isótopos radiactivos, Li Noor se presenta en la Embajada de Estados Unidos en Indonesia para pedir una extradición inmediata del país a cambio de información, hecho que tensa la relación entre los gobiernos de ambos países, más cuando las autoridades locales reclaman a Li por espionaje. Para obtener la información, planean una huida mediante el grupo de operaciones encubiertas Overwatch, liderado por James Silva, teniendo que dejarlo en un punto concreto; la Milla 22.

Director: Peter Berg

Actores: Mark Wahlberg, John Malkovich, Lauren Cohan, Ronda Rousey, Iko Uwais, Nikolai Nikolaeff

12. ESTACIÓN ZOMBIE: SEÚL (2016, Corea del Sur)

Sinopsis: Un anciano herido está sangrando, pero nadie le ofrece ayuda, y decide morir en la estación. Acto después una chica corta con su novio y se dirige a la estación donde el anciano había fallecido, y por sorpresa se encuentra el lugar plagado de zombis. Su padre y su novio son su única salvación.

​Director: Yeon Sang-ho

Actores: Ryu Seung-Ryong, Franciska Friede, Joon Lee

13. EL INFILTRADO DEL KKKLAN (2018, Estados Unidos)

Sinopsis: Un detective afroamericano en Colorado Springs, en el estado de Colorado, se infiltra en el capítulo local del Ku Klux Klan y finalmente se convierte en el jefe del capítulo.

Director: Spike Lee

Actores: John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier, Topher Grace, Corey Hawkins

14. ANIMAL (2018, Argentina)

Sinopsis: Antonio es un tipo común y corriente que toda su vida hizo lo que tenía que hacer, siempre siguiendo las reglas. Pero un día, su mundo cambia cuando se entera de que uno de sus riñones empieza a fallar. Encuentra, entonces, su única oportunidad para sobrevivir en una pareja de clase baja, quienes le ofrecen darle el riñón que necesita a cambio de una casa. Desesperado, el hombre acaba aceptando el trato, sin sospechar que las reglas del juego comenzarán a cambiar. ¿Quién no haría hasta lo imposible por sobrevivir?

Director: Armando Bo

Actores: Guillermo Francella, Carla Peterson, Gloria Carrá, Marcelo Subiotto

15. MI EX ES UN ESPÍA (2018, Estados Unidos)

Sinopsis: Audrey y Morgan son dos amigas que se ven involucradas en una conspiración internacional cuando una de ellas descubre que su exnovio era en realidad un espía.

Director: Susanna Fogel

Actores: Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, Sam Heughan

16. LA MONJA (2018, Estados Unidos)

Sinopsis: En 1952, en el monasterio de Cârţa en Rumania, una monja, un sacerdote y un noviciado investigan la muerte de una monja.

Director: Corin Hardy

Actores: Demián Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Charlotte Hope

17. EL DEPREDADOR (2018, Estados Unidos)

Sinopsis: Desde los confines del espacio hasta las calles de los suburbios de las ciudades pequeñas, la búsqueda llega a casa en la reinvención explosiva de Shane Black de la serie Depredador. Ahora, los cazadores más letales del universo son más fuertes, más inteligentes y más mortales que nunca, y se han mejorado genéticamente con ADN de otras especies. Cuando un niño accidentalmente desencadena su regreso a la Tierra, solo un grupo heterogéneo de exsoldados y un profesor de ciencias descontentos pueden evitar el fin de la raza humana.

Director: Shane Black

Actores: Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Sterling K. Brown

18. SECRETOS OCULTOS (2017, Estados Unidos)

Sinopsis: En 1969, los cuatro hermanos Jack, Billy, Jane y Sam llegan a Marrowbone junto a su madre después de haber escapado de Inglaterra. En la nueva casa intentan empezar una nueva vida lejos de su padre, un hombre violento y con un pasado criminal. Poco después de su llegada, su madre fallece repentinamente y los chicos deciden esconder el asunto para que no los separen. Se esconden en su granja, donde son acechados por una siniestra presencia.

Director: Sergio G. Sánchez

Actores: George MacKay, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Mia Goth

19. NO TE PREOCUPES, NO IRÁ LEJOS (2018, Estados Unidos)

Sinopsis: Después de quedar paralítico en un accidente de tráfico, John Callahan trata de abandonar el alcohol. Apoyado por su novia y un amigo, Callahan participa, a regañadientes, en un programa de desintoxicación: en él descubre su talento para el dibujo.

Director: Gus Van Sant

Actores: Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara, Jack Black

20. ENEMIGO MORTAL (2017, China)

Sinopsis: Los médicos del hospital llaman para informarle al agente especial Lin Dong que su hija Xixi, quien sufre de leucemia, se encuentra en una situación crítica. Se apresura hacia el hospital con un osito de peluche amarrado en el asiento trasero del auto. En el camino, su compañera de trabajo Xiao Su lo llama para informar que un testigo crítico está en peligro. El agente Lin se detiene justo afuera del hospital, hace una pausa y se da vuelta para proteger al testigo crítico, el doctor James.

Director: Leo Zhang

Actores: Jackie Chan, Show Lo, Ouyang Nana, Tess Haubrich, Callan Mulvey

🎬 POPCORNFLIX

Popcornflix es una de las opciones más buscadas, aunque tiene el problema de la restricción geográfica (Foto: Popcornflix) (Foto: Popcornflix)

Popcornflix es un sitio de streaming que transmite películas independientes y de la distribuidora Screen Media Ventures. Actualmente es uno de los más populares en Estados Unidos, con un catálogo que también incluye series de televisión. ¿Lo malo? Por territorios restringe algunos de sus títulos, aunque puedes eludir estas trabas con un acceso VPN. ¿Lo bueno? Si bien acompaña cada visionado con una publicidad inicial, su acceso es rápido. Ni siquiera te pide registrarte.

En Popcornflix puedes ver gratis películas como:



🎬 SNAG FILMS

2. Si buscas cine independiente y documentales, Snag Films es tu mejor alternativa (Foto: Snag Films) (Foto: Snag Films)

Snag Films es un sitio netamente gratuito, con una oferta de más de 5.000 películas independientes y documentales en una plataforma que nada tiene que envidiarle a Netflix. Tampoco necesitas loguearte para disfrutar de su contenido y al menos en su rubro ha sido pionero. Cien por ciento recomendable, por más que incluya avisos antes de la reproducción de las películas.

En Snag Films puedes ver online pelis como:



🎬 FILMIN

3. Filmin es una plataforma de streaming con un catálogo de cinta independientes de ensueño (Foto: Filmin) (Foto: Filmin)

Filmin es un servicio de pago, pero gratuito hasta cierto límite para que puedas acceder a títulos independientes de renombre internacional. Si estás en España o México, deberías explorar ahorita mismo el catálogo que reúne a empresas cinematográficas como Metropolitan Film Export, Avalon Distribución, El Deseo y Golem. Para ver series y pelis en streaming ya tienes esta otra opción.

Estas son algunas series en español que puedes ver online en Filmin:



🎬 CLASSIC CINEMA ONLINE



4. Sin dudas, tu mejor opción para ver clásicos de ayer, hoy y siempre es Classic Cinema Online (Foto: Classic Cinema Online) (Foto: Classic Cinema Online)

Classic Cinema Online es una de las páginas de curaduría de clásicos más populares en la red. El sitio está dedicado por completo a la distribución de películas de libre acceso, liberadas de derechos de autor. Por ejemplo, su catálogo de cine mudo es excepcional. ¿Lo mejor de todo? Puedes ver las películas desde YouTube, por lo que navegar es sencillísimo.

En Classic Cinema Online están disponibles online clásicos como:



🎬 YOUTUBE

5. YouTube es la plataforma de video por excelencia y por eso no podía faltar en esta lista (Foto: YouTube) (Foto: YouTube)

Como la plataforma de videos más grande en la red, YouTube es un soporte para centenares de películas que por el paso de los años han pasado a ser de dominio público. El truco está solo en saber encontrarlas y seguir los canales adecuados. Por ejemplo, Cinetel es un canal que se dedica a restaurar clásicos de dominio público.

En YouTube puedes ver online gratis películas de dominio público como:



🎬 MOVIES FOUND ONLINE



6. Movies Found Online tiene un catálogo amplio de películas de dominio público o liberadas por sus propios autores (Foto: Movies Found Online) (Foto: Movies Found Online)

Movies Found Online es otra página que rastrea películas compartidas en Internet, de dominio público o con licencias del tipo Creative Commons. Si bien no tiene opción de descarga, como piden muchos de sus seguidores, tiene un catálogo mucho más variado que otras páginas. Eso sí, la publicidad puede ser un problema.

Si te inclinas por ver películas en HD en Movies Found Online, estas son algunas de tus opciones:



🎬 VIEWSTER



7. Viewster es tu mejor opción si además de películas buscas webseries, doramas o animes (Foto: Viewster) Viewster

Además de películas y series, Viewster es una plataforma gratuita que incluye animes y webseries como para ver algo distinto. El servicio de streaming no te pide registrarte, aunque puede restringirte algunos contenidos dependiendo tu ubicación geográfica.

En Viewster puedes ver online gratis películas como:



🎬 OPEN CULTURE

8. Open Culture no es solo una página que ofrece películas online. Es una plataforma de difusión cultural en su conjunto (Foto: Open Culture) (Foto: Open Culture)

Open Culture tiene uno de los catálogos de contenido de dominio público más amplio en la red y al mismo tiempo, funciona como una página de difusión cultural, así que su utilidad es doble. Open Culture tiene abierta la posibilidad de descarga de películas, libros, audiolibros y material educativo.



¿Qué películas puedes ver online en Open Culture? Títulos como los siguientes:



🎬 INTERNET ARCHIVE



9. Internet Archive es la biblioteca digital más grande en la red y como tal también incluye películas de dominio público (Foto: Internet Archive) (Foto: Internet Archive)

Internet Archive es una biblioteca digital que alberga películas y documentales de dominio público o con licencias del tipo Creative Commons u otras licencias que permiten su distribución gratuita. Solo en material de video tiene más de 1 millón de archivos, desde películas hasta materia de interés noticioso.

Si navegas en Internet Archive, encontrarás películas como:



🎬 LEGALMENTE GRATIS

10. Legalmente Gratis es otra plataforma que recoge películas de dominio público en la red (Foto: Legalmente Gratis) (Foto: Legalmente Gratis)

Legalmente Gratis es otra página que reúne películas y documentales abiertos al público, sin ningún impedimento legal de por medio. El contenido es gratuito y es reproducido desde YouTube y Vimeo.

En Legalmente Gratis puedes ver online gratis:



🎬 BIG FIVE GLORIES



11. Si buscas clásicos, Big Five Glories es otra opción a tu alcance (Foto: Big Five Glories) (Foto: Big Five Glories)

Los clásicos nunca pasan de moda y Big Five Glories lo entiende de esa forma. El sitio es una colección de películas clásicas de dominio público, acompañadas de un entorno que puede transportarte a los gloriosos años del blanco y negro, cuando Hollywood era otra cosa.

En Big Five Glories puedes ver online gratis:



🎬 TUBI

12. Tubi es un servicio de streaming gratuito, con un catálogo que no creerás (Foto: Tubi TV) (Foto: Tubi TV)

Tubi es probablemente la web gratuita de streaming más completa del mercado, con un catálogo variopinto y debidamente estructurado. Si quieres ver en línea películas en HD gratis de realizadoras como Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer y Lionsgate, sin dudas esta es una de las mejores páginas para ver pelis online.

¿Qué puedes ver online gratis en Tubi? Títulos como:



🎬 HOOPLA

13. Hoopla funciona como una biblioteca virtual que además de libros te presta películas para que las veas online gratis (Foto: Hoopla) (Foto: Hoopla)

Hoopla es un servicio totalmente novedoso. A través de esta página puedes acceder a películas, series y hasta libros de forma gratis a través del formato del préstamo. Es decir, tendrás a tu disposición ciertos títulos, aunque por un tiempo limitado.

En Hoopla puedes ver online gratis:



🎬 RETROVISION

14. Retrovision es otra opción segura para ver clásicos del cine (Foto: Retrovision) (Foto: Retrovision)

Retrovision es una página con un amplio catálogo de películas clásicas de dominio público en alta calidad. Además de comedias, dramas y demás géneros, la página cuenta con una sólida colección de programas de televisión clásicos.

🎬 KANOPY

15. Kanopy es una salida cinéfila para los ratones de biblioteca (Foto: Kanopy) (Foto: Kanopy)

Kanopy es gratuita y libre de anuncios, pero para registrarte necesitas una tarjeta de una biblioteca local, conocida como library card. Kanopy fue fundada en 2008 en Australia como una herramienta educativa y hoy pone a tu disposición más de 30.000 películas a través de sus asociaciones con más de 200 bibliotecas públicas.

Ahora, si te interesa ver películas por género, esta relación podría interesarte:



- Películas de acción online gratis

- Telenovelas turcas online gratis

- Películas de terror online gratis

- Anime online gratis

- Películas de comedia online gratis

'Pesadilla en Elm Street' es el remake de terror de 2010 que puedes ver online gratis en Netflix si eres nuevo en el servicio de streaming (Video: New Line Cinema)

¿CÓMO VER NETFLIX GRATIS SI ERES NUEVO EN EL SERVICIO?

Acceder gratis a Netflix no es ninguna locura. La compañía permite acceder a sus películas y series en HD de distintas formas sin pagar absolutamente nada (Foto: Netflix) (Foto: Netflix)

Si bien Netflix no es un servicio netamente gratuito, sí contempla algunas opciones para ver y descargar películas sin gastar absolutamente nada. A continuación te las explicamos para que puedas ver pelis en español y hasta con audio latino o subtituladas en tu idioma. Y eso no es todo. También es una plataforma que funciona como una página para ver series online.

1. EL MES GRATIS

Netflix es gratis por un mes para los nuevos suscriptores (Foto: Netflix) (Foto: Netflix)

Desde su masificación, Netflix ofrece libremente el primer mes de su servicio para ver películas gratis en español. Si bien debes suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago, por los 30 días iniciales no te será cargada ninguna deuda. Además, cumplido dicho mes de prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios, sin dudas te quedarás en la plataforma.



Para suscribirte recuerda que debes ingresar una tarjeta de débito o crédito, de donde será cobrada su membresía mensual si decides quedarte.

2. LA CONTRASEÑA COMPARTIDA

2. Puedes acceder a Netflix con la contraseña de otra persona. El servicio no te impedirá el ingreso (Foto: Netflix) (Foto: Netflix)

El método más popular para ver Netflix gratis y sus películas en español es la contraseña compartida, la que consigues de algún familiar o amigo. ¿Qué piensa la empresa sobre esta práctica? La acepta e incluso alienta porque es una forma directa de llegar a suscriptores potenciales. ¿Quién no se sumergió en Netflix por primera vez con una clave ajena? Sin discusiones, es el modo más eficaz de convencer a alguien de empezar pagar por el servicio – claro, una vez que ese familiar o amigo cambie la contraseña y te impida ver pelis gratis online.



3. LOS CONTENIDOS EN TV

También puedes ver la programación de Netflix en televisión (Foto: Netflix) (Foto: Netflix)

Muchos no lo saben, pero los contenidos de Netflix también pueden verse en algunos canales de cable gratis, aunque mucho tiempo después de su lanzamiento en la plataforma. Por ejemplo, Paramount Channel emite Orange Is the New Black y House of Cards, dos de las series originales más populares de la compañía de streaming. No es un medio perfecto, pero es uno al fin y al cabo para ver pelis online gratis en español.

'Caso 39', de 2009, es una película de terror que puedes ver online gratis en Netflix si eres nuevo en el servicio de streaming (Video: Paramount Pictures)

¿CUÁLES SON LOS CÓDIGOS SECRETOS DE NETFLIX?

Seguramente te ha pasado que has ingresado a Netflix pero no has sabido cómo rastrear ciertas categorías que ayer estaban visibles pero hoy no. ¿Cómo acceder nuevamente a ellas? Usando los siguientes códigos secretos:

Action & Adventure: 1365

Action Comedies: 43040

Action Sci-Fi & Fantasy: 1568

Action Thrillers: 43048

Adult Animation: 11881

Adventures: 7442

African Movies: 3761

Alien Sci-Fi: 3327

Animal Tales: 5507

Anime: 7424

Anime Action: 2653

Anime Comedies: 9302

Anime Dramas: 452

Anime Fantasy: 11146

Anime Features: 3063

Anime Horror: 10695

Anime Sci-Fi: 2729

Anime Series: 6721

Art House Movies: 29764

Asian Action Movies: 77232

Australian Movies: 5230

B-Horror Movies: 8195

Baseball Movies: 12339

Basketball Movies: 12762

Belgian Movies: 262

Biographical Documentaries: 3652

Biographical Dramas: 3179

Boxing Movies: 12443

British Movies: 10757

British TV Shows: 52117

Para ver los demás códigos, solo ingresa AQUÍ.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES PELÍCULAS ESPAÑOLAS DE NETFLIX?

Netflix contempla dentro de su catálogo una gran variedad de pelis españolas. ¿Cuáles son las mejores? Las de la siguiente lista son algunas:

TARDE PARA LA IRA (2016)

Sinopsis: Después de que su esposa muere durante el robo de una joyería, José coquetea con Ana, la dueña de un bar que desconoce las verdaderas intenciones detrás de su romance.

Director: Raúl Arévalo

Actores: Antonio de la Torre, Luis Callejo, Alicia Rubio, Ruth Díaz

ESTOCOLMO (2013)

Sinopsis: Una noche de fiesta, un chico y una chica se conocen y terminan durmiendo juntos, pero a la mañana siguiente ninguno de los dos encuentra a su lado a la persona que creía haber conocido. Una mirada diferente al amor y al equilibrio que existe entre las expectativas y la realidad.

Director: Rodrigo Sorogoyen

Actores: Javier Pereira, Aura Garrido

EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS (2016)

Sinopsis: El exagente secreto del gobierno español Francisco Paesa, responsable de una operación contra ETA durante la época de los GAL, se ve involucrado en una trama de extorsión y tiene que huir del país. Años después, arruinado, regresa a España cuando su vida pasa por el peor momento. Sin embargo, Francisco recibe la visita de un exdirector de la Guardia Civil que le promete un millón de dólares si le ayuda a salvar 1.500 millones de pesetas sustraídos al erario público.

Director: Alberto Rodríguez Librero

Actores: Eduard Fernández, José Coronado, Marta Etura, Carlos Santos

OCHO APELLIDOS VASCOS (2014)

Sinopsis: Rafa, un señorito andaluz que nunca ha salido de Sevilla, decide dejarlo todo para conquistar a Amaia, una chica vasca. Se muda al País Vasco y allí tendrá que adaptarse a un nuevo entorno y hacerse pasar por vasco para ganarse la aprobación del padre de Amaia.

​Director: Emilio Martínez-Lázaro

Actores: Clara Lago, Dani Rovira, Carmen Machi, Karra Elejalde.

HANDIA (2017)

Sinopsis: País Vasco, 1836. Martín regresa de la Primera Guerra Carlista y descubre asombrado que su hijo menor, Joaquín, es más alto que él. Padre e hijo comienzan a recorrer el mundo para exhibir en ferias y palacios el gigantismo de Joaquín.

Director: Jon Garaño y Aitor Arregi

Actores: Joseba Usabiaga, Eneko Sagardoy

EL AUTOR (2017)

Sinopsis: Sumido en una profunda tristeza por una tragedia amorosa, un escenógrafo recibe la visita de uno de sus personajes.

Director: Manuel Martín Cuenca

Actores: Javier Gutiérrez Álvarez, Adelfa Calvo, Adriana Paz, María León, Antonio de la Torre Martín

Disponible desde el 17 de agosto en Netflix

EL DESCONOCIDO (2015)

​Sinopsis: Carlos, ejecutivo de banca, recibe una llamada anónima que le anuncia que tiene una bomba debajo de su automóvil y que tiene apenas unas horas para reunir una elevada cantidad de dinero. Si no lo consigue, su auto volará por los aires.

Director: Dani de la Torre

Actores: Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Goya Toledo, Elvira Mínguez

MI GRAN NOCHE (2015)

Sinopsis: Un hombre desempleado consigue trabajo como extra en la filmación de un especial de Año Nuevo para TV, donde debe recibir el año sin parar y en pésimas condiciones.

Director: Álex de la Iglesia

Actores: Raphael, Mario Casas, Pepón Nieto, Blanca Suárez, Carlos Areces

KIKI, EL AMOR SE HACE (2016)

Sinopsis: Cinco historias de amor, durante un cálido verano madrileño, en torno a varias filias sexuales que transforman la sexualidad y sentimientos de los implicados y rompen tabúes. La liberación de los miedos al integrar en sus vidas las prácticas sexuales poco comunes lleva a la gente a nuevas etapas en sus relaciones. Algunas de estas filias son tan exóticas como la excitación por el llanto, interactuar con alguien en estado de sueño o experimentar placer al ser robado.

Director: Paco León

Actores: Paco León, Ana Katz, Candela Peña, Rodríguez Costa,

Natalia de Molina, Belén Cuesta

LA ENFERMEDAD DEL DOMINGO (2018)

Sinopsis: Décadas después de haber sido abandonada siendo una niña, Chiara encuentra a su madre y le pide pasar diez días juntas en un lugar remoto.

Director: Ramón Salazar

Actores: Bárbara Lennie, Susi Sánchez, Miguel Ángel Solá

¿CUÁLES SON LAS MEJORES SERIES ESPAÑOLAS DE NETFLIX?

Además de películas españolas, Netflix tiene dentro de su catálogo varias series producidas en España que han conquistado el mundo entero:

BAJO SOSPECHA (2015-2016)

Sinopsis: Los agentes Víctor y Laura deben actuar encubierto durante la investigación de la desaparición de una niña de 7 años.

Actores: Yon González, Blanca Romero y Lluís Homar.

VIS A VIS (2015-)

Sinopsis: Macarena es una joven frágil e inocente que entra en la cárcel a la espera de un juicio por un delito de malversación. En prisión, ingresará a un mundo peligroso, completamente diferente a lo que conocía, que la obligará a evolucionar a la fuerza.

Actores: Maggie Civantos, Carlos Hipólito, Roberto Enríquez, Cristina Plazas, Berta Vázquez, Alba Flores, Najwa Nimri

LAS CHICAS DEL CABLE (2017-)

Sinopsis: Justo antes del crash del 29 se abre en Madrid la primera empresa nacional de teléfonos. Muchas mujeres esperan conseguir allí un trabajo que no solo representara una ocupación sino progreso y modernidad en esa época.

Actores: Blanca Suárez, Maggie Civantos, Ana Fernández, Nadia de Santiago

GRAND HOTEL (2011-2013)

Sinopsis: En España, en 1905, un hombre consigue trabajo como camarero en el Gran Hotel para investigar la extraña desaparición de su hermana. Lo que desconoce es que en su camino está a punto de cruzarse con su gran amor.

​Actores: Yon González, Amaia Salamanca, Adriana Ozores, Pedro Alonso, Marta Larralde.

MERLÍ (2015-2018)

Sinopsis: Un profesor de filosofía inusual altera tanto a padres como colegas, enamora a otros e inspira a todos sus alumnos, incluido su hijo gay.

Actores: Francesc Orella, David Solans, Candela Antón de Vez

MAR DE PLÁSTICO (2015-2016)

Sinopsis: Investigación del asesinato de Ainhoa, hija de la acaldesa de un pueblo del sur de España, donde conviven diversas culturas.

Actores: Rodolfo Sancho, Pedro Casablanc, Nya de la Rubia, Patrick Criado, Andrea del Río

EL BARCO (2011-2013)

Sinopsis: Un cataclismo global provocado por un fatal accidente en Ginebra, Suiza, durante la ejecución del acelerador de partículas conduce a la tripulación y los alumnos de un barco-escuela a vivir la mayor aventura de su vida.

Actores: Juanjo Artero, Mario Casas, Blanca Suárez, Irene Montalà, Luis Callejo

VELVET (2014-2016)

Sinopsis: La historia de amor entre una humilde costurera y un joven destinado a heredar el majestuoso imperio de la moda gobernado por su padre. Ambos están decididos a vivir su amor y quebrar las normas de la época, pero no será nada fácil para ellos.

Actores: Paula Echevarría, Miguel Ángel Silvestre, Amaia Salamanca, Marta Hazas, Adrián Lastra

TIEMPOS DE GUERRA (2017)

Sinopsis: Un grupo de enfermeras, señoras y jóvenes de la alta sociedad, son enviadas por la reina Victoria Eugenia a Melilla para atender a los soldados españoles que llegan heridos a los colapsados hospitales en el marco de la guerra con Marruecos, en 1921.

Actores: Amaia Salamanca, Álex García, Verónica Sánchez, Álex Gadea

EL MINISTERIO DEL TIEMPO (2015-2017)

Sinopsis: Tres agentes de distintas épocas trabajan en una institución secreta que protege el pasado de España contra intrusos que viajan en el tiempo para cambiar la historia.

Actores: Aura Garrido, Nacho Fresneda, Rodolfo Sancho

¿CUÁLES SON LAS MEJORES PELÍCULAS MEXICANAS DE NETFLIX?

El catálogo premium de Netflix también incluye varios títulos mexicanos, premiados y reconocidos a nivel mundial:



SEMANA SANTA (2015)

Sinopsis: Una madre soltera, su pareja y su hijo parten de vacaciones con el objetivo de curar heridas, pero los secretos amenazan con arruinarlo todo.

Directora: Alejandra Márquez Abella

Actores: Anajosé Aldrete, Tenoch Huerta, Esteban Avila, Jimena Cuarón

LA DELGADA LÍNEA AMARILLA (2015)

Sinopsis: Cinco hombres que pintan la línea de una carretera que conecta a dos pueblitos mexicanos experimentan las alegrías y tristezas de la vida durante su ardua tarea.

Director: Celso García

Actores: Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Silverio Palacios, Gustavo Sánchez Parra, Américo Hollander

7:19 (2016)

Sinopsis: Un terremoto en la Ciudad de México pone en problemas a sus habitantes, quienes luchan por sobrevivir mientras esperan a que los rescaten.

Director: Jorge Michel Grau

Actores: Demián Bichir, Héctor Bonilla, Carmen Beato

600 MILLAS (2015)

​Sinopsis: Un agente federal y el traficante de armas que lo secuestró se unen para sobrevivir y luchar contra un cártel mexicano.

Director: Gabriel Ripstein

Actores: Tim Roth, Harrison Thomas, Mónica del Carmen, Kristyan Ferrer, Julian Sedgwick

LA 4TA COMPAÑÍA (2016)

Sinopsis: Un delincuente juvenil anhela ingresar al equipo de fútbol americano conocido como Los Perros de Santa Martha, pero esa ilusión termina involucrándolo en el crimen organizado, ya que el mencionado equipo también es La 4ta. Compañía, un grupo de internos que controla los beneficios en la prisión en provecho de los directivos y que devasta la ciudad con el robo de vehículos y asaltos a bancos.

Directores: Amir Galván Cervera y Mitzi Vanessa Arreola

Actores: Adrián Ladrón, Andoni Gracia, Hernán Mendoza, Gabino Rodríguez

LOS PARECIDOS (2015)

Sinopsis: En la lluviosa madrugada del 2 de octubre de 1968, ocho personas encerradas en una estación de camiones, esperando uno para dirigirse a la ciudad de México, son víctimas de un extraño fenómeno.

Director: Isaac Ezban

Actores: Gustavo Sánchez Parra, Cassandra Ciangherotti, Fernando Becerril, Humberto Busto

UN PADRE NO TAN PADRE (2016)

Sinopsis: Una guerra generacional se acerca cuando un viejo patriarca, malhumorado e intolerante, es expulsado de su casa de retiro y debe vivir con su hijo en una comuna hippy.

Director: Raúl Martínez Resendez

Actores: Sergio Mayer Mori, Natália Subtil, Héctor Bonilla, Benny Ibarra, Eduardo Tanus

ELVIRA, TE DARÍA MI VIDA PERO LA ESTOY USANDO (2014)

Sinopsis: Cuando el amor de su vida sale a comprar cigarrillos y no regresa, Elvira, de 40 años y madre de dos hijos, se dispone a descubrir la verdad.

Director: Manolo Caro

Actores: Cecilia Suárez, Vanessa Bauche y Luis Gerardo Méndez

EN EL ÚLTIMO TRAGO (2014)

Sinopsis: Tres personas mayores realizan un viaje para cumplir el último deseo de un amigo de toda la vida.

Director: Jack Zagha Kababie

Actores: Luis Bayardo, Eduardo Manzano, José Carlos Ruiz

LA DICTADURA PERFECTA (2014)

Sinopsis: Tras aceptar un soborno descomunal, una poderosa corporación televisiva intenta mejorar con mentiras la imagen de un notorio político corrupto.

Director: Luis Estrada

Actores: Damián Alcázar, Alfonso Herrera, Joaquín Cosío, Silvia Navarro, Salvador Sánchez, Osvaldo Benavides.

¿CUÁLES SON LAS MEJORES SERIES MEXICANAS DE NETFLIX?



México también tiene interesantes producciones televisivas que puedes ver online en Netflix:

ENEMIGO ÍNTIMO (2018)

​Sinopsis: Un detective encargado de infiltrarse en un poderoso cartel se enamora de una de sus miembros, poniéndose al margen de la justicia.

Actores: Raúl Méndez, Fernanda Castillo, Matías Novoa, Rafael Sánchez Navarro

INGOBERNABLE (2017-)

Sinopsis: La primera dama de México tiene fuertes convicciones e ideales. Cuando pierde la fe en su marido necesitará de toda su fuerza para buscar la verdad.

Actores: Kate del Castillo, Eréndira Ibarra, Alberto Guerra, Erik Hayser

EL CHAPO (2017-2018)

Sinopsis: La historia de Joaquín Guzmán, conocido como 'El Chapo', uno de los criminales más infames del mundo. La serie relata sus inicios en 1985, cuando era un miembro de bajo nivel del Cartel de Guadalajara hasta su ascenso al poder y su última caída.

Actores: Marco de la O, Humberto Busto

EL DESCONOCIDO (2017)

​Sinopsis: Ficción basada en hechos reales sobre el Cholo, el sicario número uno del famoso narco mexicano el Chato.

Actores: Guillermo Iván, César Manjarrez, Estrella Solís

LA REINA DEL SUR (2011)

Sinopsis: Teresa Mendoza, una ingenua mujer y novia de un mexicano involucrado en el narcotráfico, se convirtió en la líder de un cártel de drogas.

Actores: Kate del Castillo, Cristina Urgel, Iván Sánchez, Rafael Amaya, Miguel de Miguel

DUEÑOS DEL PARAÍSO (2015)

Sinopsis: Anastasia Cardona marca el inicio de una de las épocas más difíciles, que arranca en el sur de la Florida y llega a extenderse por todo el país, donde el negocio y el poder se imponen por encima de los mismos sentimientos.

Actores: Kate del Castillo, Jorge Zabaleta, José María Torre, Miguel Varoni, Margarita Muñoz, Ximena Duque, Juan Pablo Llano

CLUB DE CUERVOS (2015-)

Sinopsis: Cuando el patriarca de una prominente familia muere, se inicia una batalla entre los herederos para determinar quién obtendrá el control de su amado equipo de fútbol: El Cuervos de Nuevo Toledo.

Actores: Luis Gerardo Méndez, Sofía Sisniega, Mariana Treviño, Daniel Giménez Cacho, Stephanie Cayo, Antonio de la Vega, Ianis Guerrero

¿CUÁLES SON LAS MEJORES PELÍCULAS DE TERROR EN NETFLIX?

Una de las categorías más visitadas en Netflix es la de terror por películas como las siguientes:

1. THE BABADOOCK (2014, Australia)

'The Babadoock' es una película de terror estrenada en 2014 (Foto: Screen Australia) (Foto: Screen Australia)

Sinopsis: Una viuda con problemas descubre que su hijo está diciendo la verdad acerca de un monstruo que entró a su casa a través de las páginas de un libro infantil.

Directora: Jennifer Kent

Actores: Essie Davis, Noah Wiseman

2. LA LEYENDA DEL JINETE SIN CABEZA (1999, Estados Unidos)

'La leyenda del jinete sin cabeza' es una película de terror protagonizada por Johnny Depp (Foto: Paramount Pictures) (Foto: Paramount Pictures)

Sinopsis: Un policía de la época colonial descubre una serie de horribles decapitaciones en una villa del norte de Nueva York.

Director: Tim Burton

Actores: Johnny Depp, Christina Ricci, Marc Pickering, Miranda Richardson, Christopher Walken

3. LOS OTROS (2001, Estados Unidos)

Nicole Kidman protagonista 'Los otros', película de terror dirigida y escrita por Alejandro Amenábar (Foto: Miramax) (Foto: Miramax)

Sinopsis: Una viuda afligida descubre sucesos extraños, que apuntan hacia la presencia de fantasmas en su apartada mansión.

Director: Alejandro Amenábar

Actores: Nicole Kidman, Alakina Mann, James Bentley, Christopher Eccleston, Fionnula Flanagan

4. EL HUÉSPED (2006, COREA DEL SUR)

Este monstruo es el 'Huésped' (Foto: Chungeorahm Film) (Foto: Chungeorahm Film)

Sinopsis: Personal militar estadounidense arroja deshechos químicos al Río Han de Corea del Sur. Varios años más tarde, una criatura emerge de sus sucias aguas y ataca furiosamente a los residentes locales. Cuando la criatura secuestra a su hija, un comerciante y su familia deciden que ellos son los únicos que pueden salvarla.

Director: Bong Joon-ho

Actores: Song Kang-ho, Byun Hee-bong, Park Hae-il, Bae Doona, Go Ah-sung

5. VERÓNICA (2017, España)



'Verónica' es una de las películas de terror más famosas de Netflix (Foto: Apaches Entertainment) (Foto: Apaches Entertainment)

Sinopsis: En el Madrid de los años 90, un grupo de amigas hace una sesión de ouija. Al acabar, una de las adolescentes es poseída por unas presencias sobrenaturales que amenazan con hacerles daño a ella y sus familiares.

Director: Paco Plaza

Actores: Sandra Escacena, Bruna González, Claudia Placer, Iván Chavero, Anna Torrent

6. POSESIÓN SATÁNICA (2012, Estados Unidos)



'Posesión satánica' es una película de terror coprotagonizada por Jeffrey Dean Morgan, de 'The Walking Dead' (Foto: Ghost House Pictures) (Foto: Ghost House Pictures)

Sinopsis: Padres divorciados deben trabajar juntos para salvar a su joven hija de una entidad malévola que había en una caja antigua.

Director: Ole Bornedal

Actores: Natasha Calis, Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick, Madison Davenport, Grant Show

7. LA NOCHE DEL DEMONIO (2010, Estados Unidos)



Primera película de la franquicia, 'Insidious' es una experiencia realmente aterradora (Foto: Alliance Films) (Foto: Alliance Films)

Sinopsis: Una pareja de esposos debe proteger a su hijo comatoso de unas fuerzas malévolas.

Director: James Wan

Actores: Patrick Wilson, Rose Byrne, Barbara Hershey.

8. TERROR EN CHERNÓBIL (2012, Estados Unidos)

'Terror en Chernóbil' es una película de terror ambientada en Europa (Foto: Alcon Entertainment) (Foto: Alcon Entertainment)

Sinopsis: Un grupo de amigos que viajan por Europa se encuentran viviendo una pesadilla al quedar atrapados en Prypiat, ciudad ucraniana abandonada tras el desastre de Chernóbil.

Director: Bradley Parker

Actores: Jesse McCartney, Jonathan Sadowski, Devin Kelley, Olivia Taylor Dudley

9. CURVE: LA CURVA DE LA MUERTE (2015, Estados Unidos)

'Curve' es una película de terror estadounidense estrenada en 2015 (Foto: Universal Pictures) (Foto: Universal Pictures)

Sinopsis: Una futura novia lucha por su vida cuando se topa con un sádico en la carretera.

Director: Iain Softley

Actores: Julianne Hough, Teddy Sears, Penelope Mitchell

10. EL TÍTERE (2007, Estados Unidos)



Este es el 'Títere' (Foto: Universal Pictures) (Foto: Universal Pictures)

Sinopsis: Después de que su esposa tiene un triste final, Jamie Ashen regresa a su espantosa ciudad natal de Ravens Fair para resolver el misterio que rodea su muerte. Una vez ahí, él descubre la leyenda de Mary Shaw, una ventrílocua asesinada cuya extraña presencia aún flota por la ciudad. Mientras busca respuestas desesperadamente, Jamie descubre el hechizo que le costó la vida a su esposa y amenaza la suya propia.

Director: James Wan

Actores: Ryan Kwanten, Donnie Wahlberg, Judith Roberts, Amber Valletta

¿CUÁLES SON LAS MEJORES PELÍCULAS DE ACCIÓN EN NETFLIX?

1. UN ESPÍA Y MEDIO (2016, Estados Unidos)

Dwayne Johnson y Kevin Hart son unos inesperados aliados en esta comedia de acción (Foto: Warner Bros.) (Foto: Warner Bros.)

Sinopsis: Un agente de la CIA que solía sufrir acoso escolar se reencuentra con sus compañeros en una reunión de antiguos alumnos, aunque ahora él es musculoso y fuerte. Allí recluta al que era el chico más popular de la escuela, quien ahora tiene una vida monótona y predecible, para que le ayude en una peligrosa misión en la que ambos tendrán que arriesgarlo todo.

Director: Rawson Marshall Thurber

Actores: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan, Danielle Nicolet, Bobby Brown

2. RECUERDOS SECRETOS (2015, Canadá-Alemania)

Christopher Plummer busca venganza en esta película de acción (Foto: Serendipity Point Films) (Foto: Serendipity Point Films)

Sinopsis: Siguiendo instrucciones por escrito, el anciano Zev cruza el país para vengarse del nazi que mató a su familia en Auschwitz.

Director: Atom Egoyan

Actores: Christopher Plummer, Bruno Ganz, Jürgen Prochnow, Heinz Lieven, Henry Czerny, Dean Norris, Martin Landau

3. EL JUSTICIERO (2014, Estados Unidos)

Denzel Washington es el 'Justiciero' en esta película de Antoine Fuqua (Foto: Sony Pictures) (Foto: Sony Pictures)

Sinopsis: Un excomando sale del retiro y pone sus habilidades especiales a trabajar para rescatar a una chica que está bajo el control de unos criminales rusos.

Director: Antoine Fuqua

Actores: Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Marton Csokas, Melissa Leo, Bill Pullman.

4. LONDRES BAJO FUEGO (2016, Estados Unidos)

Aaron Eckhart es el presidente y Gerard Butler, su principal guardaespaldas (Foto: Millennium Films) (Foto: Millennium Films)

Sinopsis: Tras el fallecimiento del primer ministro británico en extrañas circunstancias, todos los líderes mundiales se reúnen para su funeral. Pero existen planes para que el acto, que cuenta con la mayor seguridad del planeta, sea una oportunidad para acabar con los mandatarios y sembrar el caos en todo el mundo. El presidente de los Estados Unidos y sus colaboradores del Servicio Secreto son los únicos capaces de evitar la tragedia.

Director: Babak Najafi

Actores: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman

5. PIXELS (2015, Estados Unidos)

Unos invasores extraterrestres se disfrazan de los juegos más famosos de arcade en 'Pixels' (Foto: Columbia Pictures) (Foto: Columbia Pictures)

Sinopsis: Un mecánico de televisión, un criminal y un teórico de la conspiración, todos ellos amigos del presidente y antiguos jugadores de élite de videojuegos, son reclutados por el mismo jefe de Estado para ayudar a salvar al país de una invasión extraterrestre.

​Director: Chris Columbus

Actores: Adam Sandler, Kevin James, Josh Gad, Peter Dinklage, Michelle Monaghan

6. WARCRAFT: EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS MUNDOS (2016, Estados Unidos)

Del videojuego a la pantalla grande, 'Warcraft' (Foto: Universal Pictures) (Foto: Universal Pictures)