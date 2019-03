Ver películas ONLINE GRATIS en español o con subtítulos y en su idioma original en las mejores páginas de cine

¿Cómo ver películas online gratis? Si además de un cultivado usuario de Internet, de las redes sociales y de las mejores aplicaciones y juegos para teléfono celular, te consideras una persona que ama el buen cine y las series de televisión, una persona que busca los últimos estrenos y las mejores producciones, el siguiente artículo seguramente te interesará mucho. Después de todo, trata sobre películas online gratis, en español o con subtítulos y en su idioma original. Incluso en calidad de imagen HD y hasta 4K. Y por supuesto, con recomendaciones legales, rápidas, seguras y fáciles. Hoy mismo dile adiós a esas páginas piratas y apps de cine que solo te estresan y que, en última instancia, te hacen perder el tiempo y la paciencia.



Hoy por hoy, Netflix es el mayor sitio de streaming de películas y series online, pero no todo el contenido del mundo está en Netflix. La industria audiovisual es tan grande que son necesarios muchos espacios parecidos para albergar todo cuanto producen los cineastas y realizadores audiovisuales de todos los países, pero ¿cuáles son estos servicios? A continuación te contamos lo que necesitas saber, desde las páginas para ver y descargar películas online gratis hasta algunos trucos secretos para que tu experiencia en plataformas digitales como Netflix o Amazon Prime Video sea la más entretenida, completa y satisfactoria.

También puedes ver pelis online de estreno en estas páginas, pero -mucho ojo- no hallarás todas las películas del momento. Para los grandes lanzamientos comerciales, para los llamados blockbusters de Hollywood, tienes que esperar al menos unos meses porque los sitios que estamos recomendando son legales, no violan derechos de autor, por lo que no tienen todas las películas que deseas. Sin embargo, pese a esta carencia, lo recomendable es solo visitar este tipo de dominios si realmente amas la industria cinematográfica. Las páginas piratas además de peligrosas -pueden infectar tu computadora y robar tu información más confidencial- solo juegan en contra de los creadores y contadores de historias.

Puedes encontrar desde estrenos recientes hasta clásicos de todos los tiempos en la siguiente lista de páginas wen de cine y TV (Foto: Composición)

De todos modos, antes de entrar de lleno con las mejores páginas para ver películas online, puedes revisar aquí la cartelera en los cines de Perú, México, España, Estados Unidos y de muchos otros países del mundo. Asimismo, conocer los próximos estrenos como Avengers: Endgame, Captain Marvel, Aladdin y Detective Pikachu, y las novedades que están trayendo servicios de streaming premium como Netflix, Prime Video, de Amazon, y HBO en su plataforma HBO Go.

CARTELERA DE PELÍCULAS DE ESTRENO EN EL MUNDO

Cartelera de España - Películas de estreno de la semana, del 4 de enero al 10 de enero: Cines, funciones, horarios y precio de entradas

El director Paolo Sorrentino vuelve al cine con Silvio (y los otros), una biopic sobre Silvio Berlusconi que está dando mucho que hablar en Europa. También llegan con algo de retraso Como la vida misma y Juliet, desnuda.

Estrenos de la semana del 28 de diciembre al 3 de enero en España

Cartelera de México - Películas de estreno de la semana, del 4 de enero al 10 de enero: Cines, funciones, horarios y precio de entradas

La historia de Rocky Balboa continúa, esta vez desde las vivencias de Adonis Creed en Creed II. A México también llega la versión extendida de Deadpool.

Estrenos de la semana del 28 de diciembre al 3 de enero en México

El regreso de Mary Poppins (Fantasía, musical y familiar)

Perfectos desconocidos (Comedia) - Tráiler

CARTELERA DE ESTADOS UNIDOS - Películas de estreno de la semana, del 4 de enero al 10 de enero: Cines, funciones, horarios y precio de entradas para ver:

Seis extraños aceptan jugar a una escape room en la que el ganador obtendrá US$ 1 millón, pero el que no consiga escapar, morirá. Eso es Escape Room, el principal estreno de esta semana en Estados Unidos.

Estrenos de la semana del 28 de diciembre al 3 de enero en Estados Unidos

CARTELERA DE PERÚ - Películas de estreno de la semana, del 3 de enero al 9 de enero de 2019: Cines, funciones, horarios y precio de entradas:

Con un nuevo año comenzado, la cartelera peruana se renueva con el ingreso de la versión cinematográfica de Máquinas mortales (Mortal Engines). También ya está disponible la segunda parte de la divertida comedia peruana La peor de mis bodas.

Estrenos de la semana del 27 de diciembre al 2 de enero de 2019 en Perú

Spider-Man: Un nuevo universo (Animación y superhéroes)

El regreso de Mary Poppins (Fantasía, musical y familiar)

Fenómeno en la oscuridad (Suspenso y terror) - Tráiler

Estrenos en otros países de América Latina:

PELÍCULAS Y SERIES DE ESTRENO DE NETFLIX EN ENERO DE 2019

Todavía faltan algunas semanas para el final del año 2018, pero Netflix ya adelantó sus principales estrenos para el primer mes del año entrante, entre nuevas temporadas, finales y novedades.

Enero será el mes del final de Club de Cuervos después de cuatro temporadas. Asimismo, del final de Unbreakable Kimmy Schmidt, pero del nacimiento otras series como Titanes y Kingdom.

Series online de estreno en enero en Netflix

Club de Cuervos - Temporada 4 (25/01/2019)

Unbreakable Kimmy Schmidt - Temporada 4: Parte 2 (25/01/2019)

Sex Education (11/01/2019)

Titanes (11/01/2019)

Marvel: The Punisher - Temporada 2 (Próximamente)

GODZILLA El devorador de planetas (09/01/2019)

Medici: El Magnífico (25/01/2019)

Star Trek: Discovery - Temporada 2 (18/01/2019) (Serie Semanal)

Grace and Frankie - Temporada 5 (18/01/2019)

Kingdom (25/01/2019)

American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace (17/01/2019)

Justicia coránica (21/01/2019)

COMEDIANTES del mundo: México (01/01/2019)

¡A ordenar con Marie Kondo! (01/01/2019)

Cuando los héroes vuelan (10/01/2019)

Películas online de estreno en enero en Netflix

Girl (18/01/2019)

IO (18/01/2019)

Solo (11/01/2019)

El Potro, lo mejor del amor (04/01/2019)

En primera plana (01/01/2019)

Colonia (01/01/2019)

La verdad oculta (15/01/2019)

El quinto poder (28/01/2019)

Mala conducta (01/01/2019)

Orgullo, prejuicio y zombies (01/01/2019)

Vida improvisada (01/01/2019)

Don Verdean (01/01/2019)

Bajos instintos 2 (01/01/2019)

Documentales y especiales online de estreno en enero en Netflix

ReMastered: Masacre en el estadio (11/01/2019)

Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes (24/01/2019)

Root Cause: Hasta la raíz (01/01/2019)

The Story of Us with Morgan Freeman: Temporada 1 (27/01/2019)

Abducted in Plain Sight (15/01/2019)

Catwalk: Tales from the Cat Show Circuit (07/01/2019)

Para niños y familiares de estreno en enero en Netflix

Trolls: ¡No pierdas el ritmo! - Temporada 5 (18/01/2019)

Una serie de eventos desafortunado - Temporada 3 (01/01/2019)

Carmen Sandiego (18/01/2019)

Pinky Malinky (01/01/2019)

La película Pokémon: ¡Yo te elijo! (Próximamente)

Disney - Zootopia (15/01/2019)

Disney - Mulan (14/01/2019)

Power Rangers Ninja Steel - Temporada 2 (01/01/2019)

Disney - High School Musical (15/01/2019)

PELÍCULAS Y SERIES DE ESTRENO DE HBO EN DICIEMBRE

Entre las novedades de HBO, que ya puedes ver online en HBO Go, están películas como la nominada al Óscar The Post: los oscuros secretos del Pentágono, con Tom Hanks y Meryl Streep, y la épica de fantasía Un viaje en el tiempo, de Ava DuVernay y con las actuaciones de Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Chris Pine, entre otros. Asimismo, la ganadora del Óscar Coco y Black Panther.

En cuanto a series de televisión, la italiana My Brilliant Friend continúa su exitosa carrera en la pantalla, con una segunda temporada ya confirmado. Las comedias Sally4Ever y Camping, de Jennifer Garner, también están disponibles para verlas en cualquier momento.

PELÍCULAS Y SERIES DE ESTRENO DE AMAZON PRIME VIDEO EN DICIEMBRE

Para diciembre, el estreno más importante en Prime Video, el servicio de streaming de Amazon, es la segunda temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, la comedia ganadora del Globo de Oro y Emmy. Esta vez, Midge tiene que encontrar la forma de conciliar su vida familiar con su vida profesional, ahora que ya está dentro del circuito de comediantes. Entre otras sorpresas, Prime Video compartió las 11 primeras temporadas de The Big Bang Theory y la primera de Young Sheldon. Del mismo modo, para este mes tiene programado el estreno de la versión española de Presunto culpable (24 de diciembre) y el documental sobre Steven Gerrard, Make Us Dream.



También ya está disponible LOL: Last One Laughing, la serie que marca el regreso de Eugenio Derbez a la TV.

PÁGINAS PARA VER PELÍCULAS Y SERIES ONLINE GRATIS



Para ver películas y series online gratis, solo debes ingresar a las páginas de la siguiente lista. Descuida, son 100 % seguras y 100 % recomendadas por la comunidad cinéfila y seriéfila:

1. ¿CÓMO VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS EN POPCORNFLIX?

1.Popcornflix es una de las opciones más buscadas, aunque tiene el problema de la restricción geográfica (Foto: Popcornflix) (Foto: Popcornflix)

Popcornflix es un sitio de streaming que transmite películas independientes y de la distribuidora Screen Media Ventures. Actualmente es uno de los más populares en Estados Unidos, con un catálogo que también incluye series de televisión. ¿Lo malo? Por territorios restringe algunos de sus títulos, aunque puedes eludir estas trabas con un acceso VPN. ¿Lo bueno? Si bien acompaña cada visionado con una publicidad inicial, su acceso es rápido. Ni siquiera te pide registrarte.

En Popcornflix puedes ver gratis películas como:



2. ¿CÓMO VER PELÍCULAS GRATIS ONLINE EN SNAG FILMS?

2. Si buscas cine independiente y documentales, Snag Films es tu mejor alternativa (Foto: Snag Films) (Foto: Snag Films)

Snag Films es un sitio netamente gratuito, con una oferta de más de 5.000 películas independientes y documentales en una plataforma que nada tiene que envidiarle a Netflix. Tampoco necesitas loguearte para disfrutar de su contenido y al menos en su rubro ha sido pionero. Cien por ciento recomendable, por más que incluya avisos antes de la reproducción de las películas.

En Snag Films puedes ver online pelis como:



3. ¿CÓMO VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS FILMIN?

3. Filmin es una plataforma de streaming con un catálogo de cinta independientes de ensueño (Foto: Filmin) (Foto: Filmin)

Filmin es un servicio de pago, pero tiene una opción gratuita para acceder a títulos independientes de renombre internacional. Si estás en España o México, deberías explorar ahorita mismo su catálogo que reúne a productoras cinematográficas como Metropolitan Film Export, Avalon Distribución, El Deseo y Golem. Para ver series y pelis en streaming ya tienes esta otra opción.

Estas son algunas series en español que puedes ver online en Filmin:



4. ¿CÓMO VER PELÍCULAS GRATIS ONLINE EN CLASSIC CINEMA ONLINE?

4. Sin dudas, tu mejor opción para ver clásicos de ayer, hoy y siempre es Classic Cinema Online (Foto: Classic Cinema Online) (Foto: Classic Cinema Online)

Classic Cinema Online es una de las páginas de curaduría de clásicos más populares en la red. El sitio está dedicado por completo a la distribución de películas de libre acceso, liberadas de derechos de autor. Por ejemplo, su catálogo de cine mudo es excepcional y esconde varias sorpresas. ¿Lo mejor de todo? Puedes ver las películas desde YouTube, por lo que navegar es sencillísimo.

En Classic Cinema Online están disponibles clásicos como:



5. ¿CÓMO VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS EN YOUTUBE?

5. YouTube es la plataforma de video por excelencia y por eso no podía faltar en esta lista (Foto: YouTube) (Foto: YouTube)

Como la plataforma de videos más grande en la red, YouTube es un soporte para centenares de películas que por el paso de los años han pasado a ser de dominio público. El truco está en saber encontrarlas y seguir los sitios adecuados. Por ejemplo, Cinetel es un canal que se dedica a restaurar clásicos de dominio público.

En YouTube puedes ver online gratis películas de dominio público como:



6. ¿CÓMO VER PELÍCULAS GRATIS ONLINE EN MOVIES FOUND ONLINE?

6. Movies Found Online tiene un catálogo amplio de películas de dominio público o liberadas por sus propios autores (Foto: Movies Found Online) (Foto: Movies Found Online)

Movies Found Online es otra página de películas que rastrea títulos compartidos en Internet, de dominio público o con licencias del tipo Creative Commons. Si bien no tiene opción de descarga, como piden muchos de sus seguidores, tiene un catálogo mucho más variado que otras páginas. Eso sí, la publicidad puede ser un problema.

Si te inclinas por ver películas en HD en Movies Found Online, estas son algunas de tus opciones:



7. ¿CÓMO VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS EN VIEWSTER?

7. Viewster es tu mejor opción si además de películas buscas webseries, doramas o animes (Foto: Viewster) (Foto: Viewster)

Además de películas y series, Viewster es una plataforma gratuita que incluye animes y webseries como para ver algo distinto un fin de semana. El servicio de streaming no te pide registrarte, aunque puede restringirte algunos contenidos dependiendo tu ubicación geográfica.

En Viewster puedes ver online gratis películas como:



8. ¿CÓMO VER PELÍCULAS GRATIS ONLINE EN OPEN CULTURE?

8. Open Culture no es solo una página que ofrece películas online latino. Es una plataforma de difusión cultural en su conjunto (Foto: Open Culture) (Foto: Open Culture)

Open Culture tiene uno de los catálogos de contenido de dominio público más amplio en la red y al mismo tiempo, funciona como una página de difusión cultural, así que su utilidad es doble. Open Culture tiene abierta la posibilidad de descarga de películas, libros, audiolibros y material educativo.



¿Qué películas puedes ver online en Open Culture? Títulos como los siguientes:



9. ¿CÓMO VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS EN INTERNET ARCHIVE?

9. Internet Archive es la biblioteca digital más grande en la red y como tal también incluye películas de dominio público (Foto: Internet Archive) (Foto: Internet Archive)

Internet Archive es una biblioteca digital que alberga películas y documentales de dominio público o con licencias del tipo Creative Commons u otras licencias que permiten su distribución gratuita. Solo en material de video tiene más de 1 millón de archivos, desde películas hasta material de interés noticioso en video.

Si navegas en Internet Archive, encontrarás películas como:



10. ¿CÓMO VER PELÍCULAS GRATIS ONLINE EN LEGALMENTE GRATIS?

10. Legalmente Gratis es otra plataforma que recoge películas de dominio público en la red (Foto: Legalmente Gratis) (Foto: Legalmente Gratis)

Legalmente Gratis es otra página que reúne películas y documentales abiertos al público, sin ningún impedimento legal de por medio. El contenido es gratuito y es reproducido desde YouTube y Vimeo.

En Legalmente Gratis puedes ver online gratis:



11. ¿CÓMO VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS EN BIG FIVE GLORIES?

11. Si buscas clásicos, Big Five Glories es otra opción a tu alcance (Foto: Big Five Glories) (Foto: Big Five Glories)

Los clásicos nunca pasan de moda y Big Five Glories lo entiende de esa forma. El sitio es una colección de películas clásicas de dominio público, acompañadas de un entorno que puede transportarte a los gloriosos años del blanco y negro, cuando Hollywood era otra cosa.

En Big Five Glories puedes ver online gratis:



12. ¿CÓMO VER PELÍCULAS GRATIS ONLINE EN TUBI?

12. Tubi es un servicio de streaming gratuito, con un catálogo que no creerás (Foto: Tubi TV) (Foto: Tubi)

Tubi es probablemente la web gratuita de streaming más completa del mercado, con un catálogo variopinto y debidamente estructurado. Si quieres ver en línea películas en HD gratis de realizadoras como Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer y Lionsgate, sin dudas esta es una de las mejores páginas para ver pelis online.

¿Qué puedes ver online gratis en Tubi? Títulos como:



13. ¿CÓMO VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS EN HOOPLA?

13. Hoopla funciona como una biblioteca virtual que además de libros te presta películas para que las veas online gratis (Foto: Hoopla) (Foto: Hoopla)

Hoopla es un servicio totalmente novedoso. A través de esta página puedes acceder a películas, series y hasta libros de forma gratis a través del formato del préstamo. Es decir, tendrás a tu disposición ciertos títulos, aunque por un tiempo limitado.

En Hoopla puedes ver online gratis:



14. ¿CÓMO VER PELÍCULAS GRATIS ONLINE EN RETROVISION?

14. Retrovision es otra opción segura para ver clásicos del cine gratis (Foto: Retrovision) (Foto: Retrovision)

Retrovision es una página con un amplio catálogo de películas clásicas de dominio público en alta calidad. Además de comedias, dramas y demás géneros, cuenta con una sólida colección de programas de televisión clásicos. También es una de las mejores páginas para ver series.

15. ¿CÓMO VER PELÍCULAS ONLINE GRATIS EN KANOPY?

15. Kanopy es una salida cinéfila para los ratones de biblioteca (Foto: Kanopy) (Foto: Kanopy)

Kanopy es gratuita y libre de anuncios, pero para registrarte necesitas una tarjeta de una biblioteca local, conocida como library card. Kanopy fue fundada en 2008 en Australia como una herramienta educativa y hoy pone a tu disposición más de 30.000 películas a través de sus asociaciones con más de 200 bibliotecas públicas.

¿CÓMO VER NETFLIX GRATIS SI ERES NUEVO EN EL SERVICIO?

Acceder gratis a Netflix no es ninguna locura. La compañía permite acceder a sus películas y series en HD de distintas formas sin pagar absolutamente nada (Foto: Netflix) (Foto: Netflix)

Si bien Netflix no es un servicio netamente gratuito, sí contempla algunas opciones para ver y descargar películas sin gastar absolutamente nada. A continuación te las explicamos para que puedas ver pelis en español y hasta con audio latino o subtituladas en tu idioma. Y eso no es todo. También es una plataforma que funciona como una página para ver series online.

1. El mes gratis

Netflix es gratis por un mes para los nuevos suscriptores (Foto: Netflix) (Foto: Netflix)

Netflix ofrece libremente el primer mes de su servicio para ver películas gratis en español. Si bien debes suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago, por los 30 días iniciales no te será cargada ninguna deuda. Además, cumplido dicho mes de prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios, sin dudas te quedarás en la plataforma para ver series y películas.



Para suscribirte recuerda que debes ingresar una tarjeta de débito o crédito, de donde será cobrada tu membresía mensual.

2. La contraseña compartida

2. Puedes acceder a Netflix con la contraseña de otra persona. El servicio no te impedirá el ingreso (Foto: Netflix) (Foto: Netflix)

El método más popular para ver Netflix gratis y sus películas en español latino es la contraseña compartida, la que consigues de algún familiar o amigo. ¿Qué piensa la empresa sobre esta práctica? La acepta e incluso alienta porque es una forma directa de llegar a suscriptores potenciales. ¿Quién no se sumergió en Netflix por primera vez con una clave ajena? Sin discusiones, es el modo más eficaz de convencer a alguien de empezar pagar por el servicio – claro, una vez que ese familiar o amigo cambie la contraseña y te impida ver pelis gratis online.



3. Los contenidos en TV

También puedes ver la programación de Netflix en televisión (Foto: Netflix) (Foto: Netflix)

Muchos no lo saben, pero los contenidos de Netflix también pueden verse en algunos canales de cable gratis, aunque mucho tiempo después de su lanzamiento en la plataforma. Por ejemplo, Paramount Channel emite Orange Is the New Black y House of Cards, dos de las series originales más populares de la compañía de streaming. No es un medio perfecto, pero es uno al fin y al cabo para ver pelis online gratis en español.

¿CUÁLES SON LOS CÓDIGOS SECRETOS DE NETFLIX?

Seguramente te ha pasado que has ingresado a Netflix pero no has sabido cómo rastrear ciertas categorías que ayer estaban visibles pero hoy no. ¿Cómo acceder nuevamente a ellas? Usando los siguientes códigos secretos:

Action & Adventure: 1365

Action Comedies: 43040

Action Sci-Fi & Fantasy: 1568

Action Thrillers: 43048

Adult Animation: 11881

Adventures: 7442

African Movies: 3761

Alien Sci-Fi: 3327

Animal Tales: 5507

Anime: 7424

Anime Action: 2653

Anime Comedies: 9302

Anime Dramas: 452

Anime Fantasy: 11146

Anime Features: 3063

Anime Horror: 10695

Anime Sci-Fi: 2729

Anime Series: 6721

Art House Movies: 29764

Asian Action Movies: 77232

Australian Movies: 5230

B-Horror Movies: 8195

Baseball Movies: 12339

Basketball Movies: 12762

Belgian Movies: 262

Biographical Documentaries: 3652

Biographical Dramas: 3179

Boxing Movies: 12443

British Movies: 10757

British TV Shows: 52117

Campy Movies: 1252



Para ver los demás códigos, solo ingresa AQUÍ.

PRÓXIMOS ESTRENOS 2019

1. AVENGERS 4: ENDGAME (Fecha de estreno: 26 de abril en Estados Unidos, México y España y 25 de abril en Perú, Chile y Argentina y Colombia)

2. FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2 (Fecha de estreno: 14 de febrero en Estados Unidos, Perú, Argentina y España)

3. CAPTAIN MARVEL (Fecha de estreno: 8 de marzo en Estados Unidos y España y 7 de marzo en Perú, México, Colombia, Argentina y Chile)

4. DRAGON BALL SUPER: BROLY (Fecha de estreno: en enero en América Latina y el 22 de febrero en España)

5. ARTEMIS FOWL (Fecha de estreno: 9 de agosto en Estados Unidos, 8 de agosto en Perú, 15 de agosto en Argentina y 30 de agosto en España)

6. EL REY LEÓN (Fecha de estreno: 19 de julio en Estados Unidos y México, 18 de julio en el Perú y Argentina y 26 de julio en España)

7. BRIGHTBURN: HIJO DE LA OSCURIDAD (Fecha de estreno: 24 de mayo en Estados Unidos)

8. GLASS (Fecha de estreno: 18 de enero en Estados Unidos, México y España y el 17 de enero en Perú, Argentina, Chile y Colombia)

9. SPIDER-MAN: FAR FROM HOME (Fecha de estreno: 5 de julio en Estados Unidos y el 4 de julio en América Latina)

10. GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS (Fecha de estreno: 31 de mayo en Estados Unidos y el 30 de mayo en Perú, Colombia, Argentina y México)

11. DUMBO (Fecha de estreno: 29 de marzo en Estados Unidos, México y España y el 28 de marzo en Perú y otros países de América Latina)

12. TOY STORY 4 (Fecha de estreno: 21 de junio en Estados Unidos, México y España y 20 de junio en Perú, Colombia, Argentina, Chile y Ecuador)

13. DETECTIVE PIKACHU (Fecha de estreno: 10 de mayo en Estados Unidos y España, el 9 de mayo en Argentina y el 16 de mayo en el Perú y Chile

14. CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3 (Fecha de estreno: 22 de febrero en Estados Unidos y 1 de marzo en México)

15. CEMENTERIO DE MASCOTAS (Fecha de estreno: 5 de abril en Estados Unidos y México, 4 de abril en Perú, Argentina, Colombia y Chile y 19 de abril en España)

16. HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL (Fecha de estreno: 14 de junio en Estados Unidos y España y 13 de junio en el Perú y Colombia)

17. DESTRUCCIÓN (Fecha de estreno: 3 de enero en Chile, 17 de enero en Argentina, 31 de enero en el Perú, 7 de febrero en Colombia y 15 de febrero en España)

¿POR QUÉ NO VER PELÍCULAS ONLINE EN PÁGINAS PIRATAS?

Aunque parezcan las opciones más accesibles, las páginas que alojan películas online ilegalmente pueden poner en riesgo tu seguridad. Muchas veces, los sitios de contenido pirata albergan virus que podrían infectar tu dispositivo, ya sea PC o smartphone, y echarlo a perder o robar tu información, incluso tus claves más secretas.

En todo caso, en lugar de hacer del cine una opción amigable, la hacen insufrible. La mayoría de páginas gratuitas de películas que infringen derechos de autor están llenas de publicidad que interrumpen la reproducción de tu película de estreno. Llenan tu pantalla de anuncios y te dirigen a otros sitios de dudosa procedencia. Además, pueden instalar softwares en tu computadora que la harán lenta y corrupta.

Por último, ¿acaso no es mejor ver películas online en buena calidad, hasta en 4K, como permiten Netflix y otros servicios de streaming legales?

TENDENCIAS DE NETFLIX DE LA SEMANA

En el tercer mes del año 2019, las películas y series que está viendo todo el mundo son las siguientes:

EL FOTÓGRAFO DE MAUTHAUSEN. Un prisionero catalán en un campo de concentración nazi aprovecha su posición para robar negativos que prueben las atrocidades. Basada en hechos reales.

SUBURRA: SANGRE SOBRE ROMA. En 2008, la lucha por un pueblo costero cercano a Roma se transforma en una batalla campal entre el crimen organizado, políticos corruptos y el Vaticano.

THE DRUG KING. En la década de 1970, un contrabandista de poca monta de Busan irrumpe en el mundo de las drogas y se convierte en el rey del narcotráfico hacia Japón.

TAN PLANA COMO UN ENCEFALOGRAMA. Conoce a la creciente comunidad de teóricos en el mundo que defienden la creencia de que la Tierra es plana, mientras viven en una sociedad que lo niega rotundamente.

DÉJÀ VU. Doug Carlin, agente de la ATF, se ve acosado por sentimientos de déjà vu mientras investiga un atentado con bombas en el ferry de New Orleans.

YUCATÁN. Eran el equipo perfecto hasta que apareció ella. Ahora, en un agitado crucero de España a México, compiten para embaucar a un viejito paternal que ganó la lotería.

PARÍS ES NUESTRA. En medio de un turbulento romance y tensiones en aumento en París, una joven queda atrapada en un torbellino de sueños, recuerdos y posibilidades.

ROMA. El ganador del Óscar Alfonso Cuarón nos regala un retrato vívido y emotivo de la vida doméstica en el turbulento México de los setenta.

IO. La Tierra está muriendo, pero ella todavía tiene esperanzas. En medio de la desolación, un hombre cae del cielo con más preguntas que respuestas.

ZOOTOPIA. Una nutria desaparece sin dejar rastro de la ciudad animal de Zootopia, pero una coneja policía se aliará con un zorro hablador para volver todo a la normalidad.

CARMEN SANDIEGO - Temporada 1. Carmen Sandiego se escabule por el mundo con sus secuaces para frustrar los planes malvados de V.I.L.E. Es una ladrona experta, y está del lado de los buenos.

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE: PARTE 1. En la primera parte del desenlace de la serie de Harry Potter, Harry deja Hogwarts para destruir los Horrocruxes restantes.

CONSTANTINE. Un detective privado con inclinación por lo supernatural investiga un suicidio aparente en este thriller basado en el cómic Hellblazer.

YOU - Temporada 1. Un libero se obsesiona con una escritora en ciernes, y el encanto no basta. ¿Hasta dónde llegará para estar con ella?

THE CONFIRMATION. Un carpintero divorciado y con problemas de alcoholismo forma un vínculo con su hijo pequeño cuando la búsqueda de su caja de herramientas se convierte en una aventura.

LA ÚLTIMA CARCAJADA. Buddy era una joven promesa de la comedia que nunca se concretó. Al, que lo representaba, quiere volver al ruego. Es que los artistas no se jubilan, se van de gira.

SOLO. En un área remota de las Islas Canarias, un surfista cae de un acantilado y, en plena lucha por sobrevivir, reflexiona sobre su pasado. Basada en hechos reales.

LAS MEJORES PELÍCULAS DE TERROR EN NETFLIX

Una de las categorías más visitadas y adictivas en Netflix es la de terror por películas como las siguientes, que van desde el terror psicológico hasta el terror clásico:

1. THE BABADOOCK (2014, Australia)

Sinopsis: Una viuda con problemas descubre que su hijo está diciendo la verdad acerca de un monstruo que entró a su casa a través de las páginas de un libro infantil.

Directora: Jennifer Kent

Actores: Essie Davis, Noah Wiseman

2. LA LEYENDA DEL JINETE SIN CABEZA (1999, Estados Unidos)

Sinopsis: Un policía de la época colonial descubre una serie de horribles decapitaciones en una villa del norte de Nueva York.

Director: Tim Burton

Actores: Johnny Depp, Christina Ricci, Marc Pickering, Miranda Richardson, Christopher Walken

3. LOS OTROS (2001, Estados Unidos)

Sinopsis: Una viuda afligida descubre sucesos extraños, que apuntan hacia la presencia de fantasmas en su apartada mansión.

Director: Alejandro Amenábar

Actores: Nicole Kidman, Alakina Mann, James Bentley, Christopher Eccleston, Fionnula Flanagan

4. EL HUÉSPED (2006, COREA DEL SUR)

Sinopsis: Personal militar estadounidense arroja deshechos químicos al Río Han de Corea del Sur. Varios años más tarde, una criatura emerge de sus sucias aguas y ataca furiosamente a los residentes locales. Cuando la criatura secuestra a su hija, un comerciante y su familia deciden que ellos son los únicos que pueden salvarla.

Director: Bong Joon-ho

Actores: Song Kang-ho, Byun Hee-bong, Park Hae-il, Bae Doona, Go Ah-sung

5. VERÓNICA (2017, España)



Sinopsis: En el Madrid de los años 90, un grupo de amigas hace una sesión de ouija. Al acabar, una de las adolescentes es poseída por unas presencias sobrenaturales que amenazan con hacerles daño a ella y sus familiares.

Director: Paco Plaza

Actores: Sandra Escacena, Bruna González, Claudia Placer, Iván Chavero, Anna Torrent

6. POSESIÓN SATÁNICA (2012, Estados Unidos)



Sinopsis: Padres divorciados deben trabajar juntos para salvar a su joven hija de una entidad malévola que había en una caja antigua.

Director: Ole Bornedal

Actores: Natasha Calis, Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick, Madison Davenport, Grant Show

7. LA NOCHE DEL DEMONIO (2010, Estados Unidos)



Sinopsis: Una pareja de esposos debe proteger a su hijo comatoso de unas fuerzas malévolas.

Director: James Wan

Actores: Patrick Wilson, Rose Byrne, Barbara Hershey.

8. TERROR EN CHERNÓBIL (2012, Estados Unidos)

Sinopsis: Un grupo de amigos que viajan por Europa se encuentran viviendo una pesadilla al quedar atrapados en Prypiat, ciudad ucraniana abandonada tras el desastre de Chernóbil.

Director: Bradley Parker

Actores: Jesse McCartney, Jonathan Sadowski, Devin Kelley, Olivia Taylor Dudley

9. CURVE: LA CURVA DE LA MUERTE (2015, Estados Unidos)

Sinopsis: Una futura novia lucha por su vida cuando se topa con un sádico en la carretera.

Director: Iain Softley

Actores: Julianne Hough, Teddy Sears, Penelope Mitchell

10. EL TÍTERE (2007, Estados Unidos)



Sinopsis: Después de que su esposa tiene un triste final, Jamie Ashen regresa a su espantosa ciudad natal de Ravens Fair para resolver el misterio que rodea su muerte. Una vez ahí, él descubre la leyenda de Mary Shaw, una ventrílocua asesinada cuya extraña presencia aún flota por la ciudad. Mientras busca respuestas desesperadamente, Jamie descubre el hechizo que le costó la vida a su esposa y amenaza la suya propia.

Director: James Wan

Actores: Ryan Kwanten, Donnie Wahlberg, Judith Roberts, Amber Valletta

¿CUÁLES SON LAS MEJORES PELÍCULAS DE ACCIÓN EN NETFLIX?

En Netflix puedes ver películas online gratis en español latino completas sin descargar y las siguientes son las mejores del género acción:

1. UN ESPÍA Y MEDIO (2016, Estados Unidos)

Sinopsis: Un agente de la CIA que solía sufrir acoso escolar se reencuentra con sus compañeros en una reunión de antiguos alumnos, aunque ahora él es musculoso y fuerte. Allí recluta al que era el chico más popular de la escuela, quien ahora tiene una vida monótona y predecible, para que le ayude en una peligrosa misión en la que ambos tendrán que arriesgarlo todo.

Director: Rawson Marshall Thurber

Actores: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan, Danielle Nicolet, Bobby Brown

2. RECUERDOS SECRETOS (2015, Canadá-Alemania)

Sinopsis: Siguiendo instrucciones por escrito, el anciano Zev cruza el país para vengarse del nazi que mató a su familia en Auschwitz.

Director: Atom Egoyan

Actores: Christopher Plummer, Bruno Ganz, Jürgen Prochnow, Heinz Lieven, Henry Czerny, Dean Norris, Martin Landau

3. EL JUSTICIERO (2014, Estados Unidos)

Sinopsis: Un excomando sale del retiro y pone sus habilidades especiales a trabajar para rescatar a una chica que está bajo el control de unos criminales rusos.

Director: Antoine Fuqua

Actores: Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Marton Csokas, Melissa Leo, Bill Pullman.

4. LONDRES BAJO FUEGO (2016, Estados Unidos)

Sinopsis: Tras el fallecimiento del primer ministro británico en extrañas circunstancias, todos los líderes mundiales se reúnen para su funeral. Pero existen planes para que el acto, que cuenta con la mayor seguridad del planeta, sea una oportunidad para acabar con los mandatarios y sembrar el caos en todo el mundo. El presidente de los Estados Unidos y sus colaboradores del Servicio Secreto son los únicos capaces de evitar la tragedia.

Director: Babak Najafi

Actores: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman

5. PIXELS (2015, Estados Unidos)

Sinopsis: Un mecánico de televisión, un criminal y un teórico de la conspiración, todos ellos amigos del presidente y antiguos jugadores de élite de videojuegos, son reclutados por el mismo jefe de Estado para ayudar a salvar al país de una invasión extraterrestre.

​Director: Chris Columbus

Actores: Adam Sandler, Kevin James, Josh Gad, Peter Dinklage, Michelle Monaghan

6. WARCRAFT: EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS MUNDOS (2016, Estados Unidos)

Sinopsis: El pacífico reino de Azeroth está a punto de entrar en guerra contra unos terribles invasores que han dejado su destruido reino para colonizar otro. Dos héroes están a punto de chocar y cambiar el destino de su familia, su pueblo y su hogar.

Director: Duncan Jones

Actores: Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster, Dominic Cooper, Toby Kebbell, Ben Schnetzer, Robert Kazinsky, Daniel Wu

7. LEAGUE OF GODS (2016, China)

Sinopsis: El rey Zhou se convierte gradualmente en un tirano por la influencia de Daji, el espíritu de una bruja disfrazado como el de uno de sus concubinas.

Directores: Koan Hui y Vernie Yeung

Actores: Jet Li, Tony Leung, Fan Bingbing, Louis Koo, Huang Xiaoming, Angelababy, Wen Zhang, Jacky Heung

8. HERO (1997, Hong Kong)

Sinopsis: Un hombre y su hermano enfermo mental huyen a Shanghai, en donde se enfrentan a gángsteres y policías corruptos.

Director: Corey Yuen

Actores: Takeshi Kaneshiro, Yuen Biao, Jessica Hsuan, Valerie Chow, Yuen Wah, Yuen Tak, Corey Yuen

9. 13 HORAS: LOS SOLDADOS SECRETOS DE BENGASI (2016, Estados Unidos)

Sinopsis: Seis miembros de un grupo élite de seguridad americana defienden el consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia, objeto de un ataque terrorista que causó la muerte del embajador en 2012.

Director: Michael Bay

Actores: James Badge Dale, John Krasinski, Max Martini, Toby Stephens, Pablo Schreiber, David Denman, Dominic Fumusa, Freddie Stroma

10. VENGANZA FATAL (2014, Estados Unidos)

Sinopsis: Un exoficial viaja a Brasil para perseguir a los mafiosos japoneses que atacaron a su hermana.

Director: Ernie Barbarash

Actores: Michael Jai White, Neal McDonough, Jimmy Navarro, Millie Ruperto, Lateef Crowder

¿CUÁLES SON LAS MEJORES COMEDIAS EN NETFLIX?

¿Quieres reír a carcajadas? Estas son las mejores opciones entre todas las comedias que tiene Netflix en su catálogo:

1. MÁS DE MIL PALABRAS (2012 , Estados Unidos)

Sinopsis: Un agente literario que habla demasiado rápido debe aprender a vivir sin discursos después de descubrir que solamente tiene mil palabras antes de morir.

Director: Brian Robbins

Actores: Eddie Murphy, Cliff Curtis, Clark Duke, Kerry Washington

2. MENTES MAESTRAS (2016, Estados Unidos)

Sinopsis: David Ghanatt es un conductor de furgones blindados que está aburrido de su trabajo.

Director: Jared Hess

Actores: Zach Galifianakis, Owen Wilson, Kristen Wiig, Jason Sudeikis

3. UNA PAREJA MÁS TONTA (2014, Estados Unidos)

Sinopsis: Los tontos amigos Harry y Lloyd se reúnen después de 20 años y emprenden un viaje alocado para encontrar un donante de riñón y a la hija que Harry no conoce.

Directores: Bobby y Peter Farrell

Actores: Jim Carrey, Jeff Daniels, Laurie Holden, Kathleen Turner, Rachel Melvin

4. DESNUDO (2017, Estados Unidos)

Sinopsis: Rob está enamorado y a punto de casarse, pero tiene un pequeño problema: está desnudo y atrapado en un ascensor.

Director: Michael Tiddes

Actores: Marlon Wayans, Regina Hall, Dennis Haysbert

5. LOS DOBLE VIDA (2016, Estados Unidos)

Sinopsis: La vida de un gerente de banco da un vuelco cuando un amigo del pasado lo manipula para que finja su propia muerte y viva una aventura completamente nueva.

Director: Steven Brill

Actores: Adam Sandler, David Spade

6. CHIQUITO PERO PELIGROSO (2006, Estados Unidos)

Sinopsis: Fingiendo ser un niño abandonado, un pequeño fugitivo de la ley engaña a una pareja para que lo adopte. Una vez ahí, el criminal con cara de bebé se enfrenta a los intentos de un hombre por ser padre, mientras espera la oportunidad de recuperar la gema robada que ocultó en la bolsa de su esposa.

​Director: Keenen Ivory Wayans

Actores: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Kerry Washington, Tracy Morgan

7. NORBIT (2007, Estados Unidos)

Sinopsis: El amable Norbit siempre la ha pasado muy mal desde el día en que fue abandonado en una combinación de orfanato y restaurante chino. Recientemente fue obligado a casarse con la insoportable y glotona Rasputia, y él llega a su límite. Entonces, Kate, el amor de su infancia, se muda de regreso a su ciudad y él trata de hallar la forma de regresar con su verdadero amor.

Director: Brian Robbins

Actores: Eddie Murphy, Thandie Newton, Terry Crews, Clifton Powell

8. HOW HIGH (2001, Estados Unidos)

Sinopsis: Dos holgazanes drogadictos ganan becas para estudiar en Harvard después de que un fantasma altera sus notas de admisión.

Director: Jesse Dylan

Actores: Method Man, Redman

9. LADRONA DE IDENTIDADES (2013, Estados Unidos)

Sinopsis: Diana, residente de Florida, lleva una vida lujosa como la reina de los almacenes: compra todo lo que desea, y gratis, gracias a Sandy Patterson, un hombre de Denver a quien le robó su identidad. Con una semana para seguir a Diana antes de perderlo todo, el verdadero Sandy viaja al sur para confrontar a la estafadora y llevarla a Denver a tiempo para limpiar su nombre y restaurar su historial crediticio.

Director: Seth Gordon

Actores: Jason Bateman, Melissa McCarthy

10. ST. VINCENT (2014, Estados Unidos)

Sinopsis: Una extraña unión se forma entre el hijo de 12 años de una madre soltera y un misántropo alcohólico que es su vecino.

Director: Theodore Melfi

Actores: Bill Murray, Jaeden Lieberher, Melissa McCarthy, Naomi Watts

¿CUÁLES SON LOS MEJORES DRAMAS DE NETFLIX?

Si buscas estremecerte y conmoverte con historias humanas, Netflix tiene varios dramas que puedes ver online hoy mismo:

1. LO MEJOR DE MI VIDA (2015, Estados Unidos e Italia)

Sinopsis: Un ganador del premio Pulitzer ingresa a un centro de salud mental después de la muerte de su esposa, mientras que su hija se enamora de un aspirante a novelista años más tarde.

Director: Gabriele Muccino

Actores: Russell Crowe, Amanda Seyfried, Kylie Rogers

2. CAUTIVA (2014, Canadá)

Sinopsis: Ocho años después de que una niña desaparece sin dejar rastro, detectives descubren indicios preocupantes que indican que la niña sigue viva.

Director: Atom Egoyan

Actores: Ryan Reynolds, Scott Speedman, Rosario Dawson, Mireille Enos, Kevin Durand, Alexia Fast

3. DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA (2014, Estados Unidos)

Sinopsis: Una batalla amarga por una custodia se presenta entre un abogado que desea una custodia exclusiva y una agente de bienes raíces que quiere una custodia compartida de su nieta birracial.

Director: Mike Binder

Actores: Kevin Costner, Octavia Spencer, Gillian Jacobs, Jennifer Ehle, Anthony Mackie, Bill Burr

4. AIRES DE ESPERANZA (2013, Estados Unidos)

Sinopsis: Un convicto fugitivo convence a una divorciada solitaria y su hijo adolescente para que lo protejan en su casa.

Director: Jason Reitman

Actores: Kate Winslet, Josh Brolin, Gattlin Griffith, Clark Gregg

5. EVERY SECRET THING (2014, Estados Unidos)

Sinopsis: La detective Nancy Porter, quien fracasó intentando salvar a una niña, investiga la desaparición de otra niña ocho años después en el mismo pueblo donde viven las dos mujeres culpables de la muerte de la primera pequeña, quienes, cuando ocurrió el crimen, eran todavía menores de edad.

Director: Amy Berg

Actores: Diane Lane, Elizabeth Banks, Dakota Fanning, Danielle Macdonald, Nate Parker

6. OJO POR OJO (1996, Estados Unidos)

Sinopsis: Una madre furiosa toma la justicia por sus propias manos, cuando el hombre que violó y asesinó a su hija sale libre.

Director: John Schlesinger

Actores: Sally Field, Kiefer Sutherland, Ed Harris, Beverly D'Angelo, Joe Mantegna.

7. JUSTICIA FINAL (2010, Estados Unidos)

Sinopsis: Después de la condena por asesinato a su hermano, una mujer obtiene un título en leyes y pelea para probar su inocencia.

Director: Tony Goldwyn

Actores: Hilary Swank, Sam Rockwell, Thomas D. Mahard, Owen Campbell

8. SIEMPRE ALICE (2014, Estados Unidos)

Sinopsis: Una vibrante y consumada profesora universitaria desaparece enfrente de sus amigos, familiares y de ella misma mientras el Alzheimer destruye lentamente su mente.

Directores: Richard Glatzer y Wash Westmoreland

Actores: Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart, Kate Bosworth, Hunter Parrish

9. EL VERANO DE SUS VIDAS (2012, Estados Unidos)

Sinopsis: Un novelista alcohólico y discapacitado encuentra a su musa nuevamente después de que se muda a una cabaña a la orilla de un lago y conoce a una mujer soltera y a sus hijas.

Director: Rob Reiner

Actores: Morgan Freeman, Kenan Thompson, Virginia Madsen, Emma Fuhrmann, Madeline Carroll

10. BELLEZA AMERICANA (1999, Estados Unidos)

Sinopsis: Mientras lucha por soportar a una esposa perfeccionista, un empleo insatisfactorio y una hosca hija adolescente, un hombre se encapricha con una amiga de su hija.

Director: Sam Mendes

Actores: Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Wes Bentley, Mena Suvari

11. SIN LUGAR PARA LOS DÉBILES (2007, Estados Unidos)

Sinopsis: Un negocio de drogas sale mal y una bolsa de dinero une las vidas de un cazador desprevenido, un policía experimentado y un asesino.

Directores: Ethan Coen y Joel Coen

Actores: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin

12. 12 AÑOS DE ESCLAVITUD (2013, Reino Unido y Estados Unidos)

Sinopsis: Antes de la Guerra Civil en Estados Unidos, Solomon Northup, un hombre negro y libre de Saratoga Springs, Nueva York, es secuestrado y vendido como esclavo a un malévolo dueño sureño.

Director: Steve McQueen

Actores: Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Paul Giamatti, Lupita Nyong'o, Sarah Paulson, Brad Pitt y Alfre Woodard

13. LA LISTA DE SCHINDLER (1993, Estados Unidos)

Sinopsis: Una película que cuenta cómo Oskar Schindler gastó toda su fortuna en salvar a más de mil judíos que iban a ser enviados al campo de exterminio de Auschwitz.

Director: Steven Spielberg

Actores: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Caroline Goodall

14. HISTORIAS CRUZADAS (2012, Estados Unidos)

Sinopsis: Una joven escritora blanca sacude a la sociedad de Mississippi de 1960 cuando entrevista a las empleadas domésticas negras de su pueblo y publica sus historias.

Director: Tate Taylor

Actores: Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard

15. LA VIDA ES BELLA (1997, Italia)

Sinopsis: Un camarero judío es enviado a un campo de concentración nazi; allí, protege la inocencia de su hijo fingiendo que su encarcelamiento es un intrincado juego.

Director: Roberto Benigni

Actores: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini

16. TIEMPOS VIOLENTOS (1994, Estados Unidos)

Sinopsis: Esta comedia negra entreteje las historias de un asesino fanático de las hamburguesas, su filosófico compañero y un boxeador arruinado.

Director: Quentin Tarantino

Actores: John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis, Samuel L. Jackson

17. EL ÁRBOL DE LA VIDA (2011, Estados Unidos)

Sinopsis: Un hombre intenta comprender la verdadera esencia del mundo reflexionando sobre su infancia y vida durante la década de los 50 en Waco, Texas.

Director: Terrence Malick

Actores: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain

18. CAROL (2015, Reino Unido y Estados Unidos)

Sinopsis: Una adinerada mujer casada y la empleada de una tienda inician un romance prohibido en los años 50, que provoca tanto tristeza como también una alegría liberadora.

Director: Todd Haynes

Actrices: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson

19. ROOM (2015, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Irlanda)



Sinopsis: Una joven secuestrada, violada y confinada en una habitación da luz a un niño. Cinco años después, el día del cumpleaños de su hijo, llega la hora de planear la fuga.

Director: Lenny Abrahamson

Actores: Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean Bridgers

20. FORREST GUMP (1994, Estados Unidos)

Sinopsis: Tom Hanks es Forrest Gump, un hombre ingenuo que resulta estar en medio de casi todos los hechos más importantes de los 60 y 70.

Director: Robert Zemeckis

Actores: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Sally Field

LAS MEJORES PELÍCULAS DE PRIME VIDEO

Netflix no es tu única opción en cuanto a servicios de streaming de video de pago. Prime Video, de Amazon, es una alternativa que no puedes pasar por alto porque su catálogo incluye películas como:

1. MAD MAX: FURIA EN EL CAMINO (2015, Estados Unidos)

Sinopsis: Del director George Miller, la cuarta aventura de la serie Mad Max. En un mundo post-apocalíptico, Max se asocia con una misteriosa mujer, Furiosa, para sobrevivir.

Director: George Miller

Actores: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult

Género: Ciencia ficción

2. UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR (2015, Estados Unidos)

Sinopsis: Jimmy Conlon, mafioso y prolífico sicario de Brooklyn, se ve forzado a enfrentarse con su cruel exjefe para proteger a su familia y a su distanciado hijo.

Director: Jaume Collet-Serra

Actores: Liam Neeson, Joel Kinnaman, Vincent D'Onofrio

Género: Drama, aventura y acción

3. INTERESTELAR (2014, Estados Unidos)

Sinopsis: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Ellen Burstyn y Michael Caine encabezan el reparto de Christopher Nolan en otra aventura espacial, donde conseguirán vencer lo imposible: viajar a otra dimensión a través de un agujero de gusano, más allá de los límites humanos.

Director: Christopher Nolan

Actores: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Género: Ciencia ficción

4. PASANTE DE MODA (2015, Estados Unidos)

Sinopsis: En Pasante de moda, Ben Whittaker es un viudo de 70 años de edad que ha descubierto que la jubilación no es tan fabulosa como la cuentan.

Directora: Nancy Meyers

Actores: Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo

Género: Comedia y romance

5. JOHN WICK: UN NUEVO DÍA PARA MATAR (2017, Estados Unidos)

Sinopsis: En esta secuela del éxito de 2014, el legendario asesino John Wick se ve obligado a salir del retiro por un exasociado que planea obtener el control de un misterioso grupo internacional de asesinos. Obligado a ayudarlo por un juramento de sangre, John emprende un viaje a Roma lleno de adrenalina estremecedora para pelear contra los asesinos más peligrosos del mundo.

Director: Chad Stahelski

Actores: Keanu Reeves, Common, Laurence Fishburne

Género: Acción y suspenso

6. NOSOTROS LOS NOBLES (2013, México)

Sinopsis: Tres jóvenes mimados no pueden acceder a la fortuna familiar y son obligados a buscar trabajo.

Director: Gary Alazraki

Actores: Gonzalo Vega, Karla Souza, Juan Pablo Gil

Género: Drama y comedia

7. TERREMOTO: LA FALLA DE SAN ANDRÉS (2015, Estados Unidos)

Sinopsis: Después de que la falla de San Andrés provocase un terremoto de magnitud 9, el piloto de un helicóptero de rescate y su exesposa vuelven a San Francisco para salvar a su única hija.

Director: Brad Peyton

Actores: Dwayne 'The Rock' Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario

Género: Drama y acción

8. FOCUS: MAESTROS DE LA ESTAFA (2015, Estados Unidos)

Sinopsis: Will Smith estelariza como Nicky, un estafador muy experimentado, que se involucra sentimentalmente con Jess (Margot Robbie), una estafadora novata al enseñarle los secretos del oficio.

Directores: John Requa y Glenn Ficarra

Actores: Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro

Género: Acción

9. LA MOMIA (1999, Estados Unidos)

Sinopsis: Un joven abre una tumba liberando a una momia que intenta vengarse de la maldición de la que fue víctima tres mil años antes.

Director: Stephen Sommers

Reparto Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah

Género: Ciencia ficción y acción

10. FRANCOTIRADOR (2014, Estados Unidos)

Sinopsis: El francotirador y SEAL de la Armada estadounidense, Chris Kyle, salva muchas vidas en los campos de batalla en Iraq mientras se esfuerza por ser un buen marido y padre con sus seres queridos de regreso en Estados Unidos.

Director: Clint Eastwood

Actores: Bradley Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman

Género: Acción

11. LUNA DE MIEL EN FAMILIA (2014, Estados Unidos)

Sinopsis: Una comedia romántica trotamundos sobre los padres solteros Jim y Lauren, quienes tras una desastrosa cita a ciegas coinciden en no querer volverse a ver jamás. Aunque pronto se encontrarán compartiendo a la fuerza una suite en el resort African Safari por toda una semana. Estas familias tan diferentes se verán obligados a resolver sus diferencias como si fueran familia.

Director: Frank Coraci

Actores: Adam Sandler, Drew Barrymore, Kevin Nealon

Género: Romance y comedia

12. EXTRAORDINARIO (2017, Estados Unidos)

Sinopsis: Basada en el Bestseller del New York Times, Extraordinario cuenta la inspiradora y alentadora historia de Agust Pullman. Nacido con deformaciones faciales que hasta ahora le impedían ir a una escuela primaria, Auggie se convierte en un héroe poco común cuando entra al quinto grado. Tanto su familia como sus compañeros de clases y la comunidad en general luchan por encontrar la compasión y la aceptación.

cuenta la inspiradora y alentadora historia de Agust Pullman. Nacido con deformaciones faciales que hasta ahora le impedían ir a una escuela primaria, Auggie se convierte en un héroe poco común cuando entra al quinto grado. Tanto su familia como sus compañeros de clases y la comunidad en general luchan por encontrar la compasión y la aceptación. Director: Stephen Chbosky

Actores: Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson

Género: Drama

13. A TI TE QUERÍA ENCONTRAR (2018, México)

Sinopsis: Después de su boda con Julia, Diego es obligado por su padre a remodelar un hotel que destruyó en su descontrolada despedida de soltero. Ahí conoce a Lu, la gerente del hotel, una mujer libre, audaz y hermosa. Ella hará que Diego se confronte a sí mismo y tome, por primera vez, el control de su vida.

Director: Javier Colinas

Actores: Luis Arrieta, Eréndira Ibarra, Erick Elias

Género: Romance y comedia

14. ME GUSTA PERO ME ASUSTA (2017, México)

Sinopsis: Dicen que todos los mexicanos son iguales, pero eso está por verse. Brayan Rodríguez, descendiente de una de las familias más 'conocidas' de Sinaloa, es el elegido para conquistar la gran ciudad expandiendo los negocios secretos de su familia. Claudia es la clásica soñadora, gozando un año sabático mientras 'encuentra su vocación'”. ¿Imaginas qué podría pasar si estos dos mundos se encontraran?

Director: Beto Gómez

Actores: Alejandro Speitzer, Héctor Kotsifakis, Joaquin Cosio

Género: Comedia

15. LA NAVIDAD DE LAS MADRES REBELDES (2017, Estados Unidos)

Sinopsis: Amy (Mila Kunis), Carla (Kathryn Hahn) y Kiki (Kristen Bell) harán todo lo posible por mantener las composturas y la cordura cuando sus respectivas madres y abuelas de sus hijos les hagan una inesperada visita durante las vacaciones de Navidad.

Directores: Scott Moore y Jon Lucas

Actrices: Kathryn Hahn, Kristen Bell, Mila Kunis

Género: Comedia

16. LAS ÚLTIMAS VACACIONES (2006, Estados Unidos)

Sinopsis: Una vendedora de utensilios de cocina de Nueva Orleans cree que tiene menos de un mes de vida, por lo que parte en las vacaciones de sus sueños para vivir como si no hubiese un mañana.

Director: Wayne Wang

Actores: Queen Latifah, L. L. Cool J, Gerard Depardieu

Género: Comedia

17. EL HOMBRE ARAÑA 3 (2007, Estados Unidos)

Sinopsis: Peter Parker tiene a la chica de sus sueños, Mary Jane Watson, y la ciudad de Nueva York es presa de la Araña-manía. Pero cuando un extraño extraterrestre convierte en negro su traje, sus demonios más oscuros salen a la luz, modificando su interior tanto como su exterior. El Hombre Araña enfrenta la pelea de su vida contra una combinación letal de villanos.

Director: Sam Raimi

Actores: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Rosemary Harris, James Franco, J. K. Simmons

Género: Acción

18. CHICAS PESADAS (2004, Estados Unidos)

Sinopsis: Cady cree que ella entiende '"la supervivencia del más apto', pero la ley de la naturaleza tiene todo un nuevo significado cuando la chica educada en casa de 15 años ingresa en una preparatoria pública por primera vez.

Director: Mark Waters

Actores: Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Tim Meadows

Género: Audiencia juvenil y comedia

19. AL FILO DEL MAÑANA (2014, Estados Unidos y Canadá)

Sinopsis: En un futuro cercano una avanzada alienígena pone a la Tierra al borde sin que las fuerzas militares puedan ayudar. El mayor William Cage no ha tenido un solo día de combate cuando es arrojado a lo que parece una misión suicida. Muerto en minutos, Cage se encuentra obligado a vivir el mismo combate una y otra vez.

Director: Doug Liman

Actores: Tom Cruise, Emily Blunt, Dragomir Mrsic, Franz Drameh

Género: Ciencia ficción

20. Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas (2017, Francia)

Sinopsis: Siglo 28, Valerian y Laureline son un equipo de agentes especiales encargados del orden en todos los territorios humanos. Por encargo del Ministro de Defensa, ambos se embarcan en una misión a la ciudad de Alpha, donde una fuerza oscura amenaza la pacífica existencia de la Ciudad de los Mil Planetas: Los agentes deberán apurarse para identificar la amenaza y proteger al futuro del universo.

Director: Luc Besson

Actores: Cara Delevingne, Dane DeHaan, Clive Owen

Género: Aventura, acción y fantasía

LAS MEJORES SERIES DE PRIME VIDEO

A través de Prime Video, Amazon se ha convertido en la principal competencia de Netflix a nivel internacional. Con una gran cantidad de series en su catálogo, Prime Video está agrandando cada vez más su cuota de mercado:

1. THIS IS US (2016-, Estados Unidos)

Sinopsis: Una historia conmovedora y emotiva sobre unos extraordinarios trillizos y sus luchas, y los maravillosos padres que los criaron.

Creador: Dan Fogelman

Actores: Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Ron Cephas Jone

Género: Drama

2. THE BIG BANG THEORY (2007-2019, Estados Unidos)

Sinopsis: Leonard y Sheldon son unos físicos brillantes, pero socialmente disfuncionales fuera del laboratorio. A pesar de sus constantes quiebres y reconciliaciones, Leonard cree haber encontrado el verdadero amor en su hermosa vecina Penny. Incluso Sheldon ha encontrado una pareja, la neurobióloga Amy Farrah Fowler, con quien ha iniciado una relación poco convencional.

Creadores: Chuck Lorre y Bill Prady

Actores: Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Kevin Sussman, Mayim Bialik, Melissa Rauch

Género: Comedia

3. YOUNG SHELDON (2017-, Estados Unidos)

Sinopsis: Ambientada en 1989, cuenta la infancia de Sheldon Lee Cooper, su incorporación al instituto a la temprana edad de 9 años y la relación que mantiene Sheldon con el resto de miembros de su familia.

Creadores: Chuck Lorre y Steven Molaro

Actores: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber

Género: Comedia

4. LA MARAVILLOSA SRA. MAISEL (2017-, Estados Unidos)

Sinopsis: En New York, en 1958, la vida de Midge Maisel tiene todo, esposo, hijos y cenas de Yom Kipur en el departamento de Upper West Side. Pero cuando su vida toma un sorpresivo giro, debe decidir para qué otra cosa es buena. Transformarse en una comediante de stand-up es una locura para todos, menos para ella.

Creador: Amy Sherman-Palladino

Actores: Rachel Brosnahan, Michael Zegen, Alex Borstein

Género: Comedia y Drama

5. SUPERNATURAL (2005-, Estados Unidos)

Sinopsis: Supernatural sigue a los hermanos Sam y Dean Winchester, quienes viajan a través de los Estados Unidos cazando todo tipo de seres y criaturas sobrenaturales, como fantasmas, licántropos, brujas, vampiros, demonios y demás.

sigue a los hermanos Sam y Dean Winchester, quienes viajan a través de los Estados Unidos cazando todo tipo de seres y criaturas sobrenaturales, como fantasmas, licántropos, brujas, vampiros, demonios y demás. ​Creador: Eric Kripke

Actores: Jared Padalecki, Jensen Ackles, Misha Collins

Género: Drama, aventura y acción

6. THE MENTALIST (2008-2015, Estados Unidos)

Sinopsis: Patrick Jane es un famoso psíquico que se gana la vida apareciendo en varios programas de televisión. Su vida cambia por completo cuando se burla en un programa de TV de un asesino en serie conocido como John el Rojo (Red John, en inglés) y este en venganza acaba con las vidas de su esposa y de su hija cruelmente. A partir de entonces, decide reconocer que no es un psíquico, sino un mentalista, y colabora como asesor del Buró de Investigación Criminal adjunto con el equipo de la agente de la policía Teresa Lisbon para encontrar un camino que le lleve hasta él para poder vengarse.

​Creador: Bruno Heller

Actores: Simon Baker, Robin Tunney, Tim Kang

Género: Drama y suspenso

7. THE GOOD DOCTOR (2017-, Estados Unidos)

Sinopsis: Se centra en un joven cirujano con síndrome de Savant que es reclutado en la unidad de cirugía pediátrica de un prestigioso hospital. La pregunta surgirá: ¿realmente puede salvar vidas una persona que no tiene la capacidad de relacionarse con otras personas?

Creadores: David Shore y Daniel Dae Kim

Actores: Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas, Chuku Modu

Género: Drama

8. CSI: CRIME SCENE INVESTIGATION (2000-2015, Estados Unidos)

Sinopsis: La serie se centra en torno a un grupo de peritos forenses y criminólogos que trabajan en la ciudad estadounidense de Las Vegas (Nevada), investigando los crímenes que en ella suceden.

Creadores: Anthony E. Zuiker y Ann Donahue

Actores: Jorja Fox, George Eads, Paul Guilfoyle, Marg Helgenberger

Género: Drama y suspenso

9. MR. ROBOT (2015-, Estados Unidos)

Sinopsis: Este es un thriller tecnológico que sigue a Elliot, un joven programador que trabaja como ingeniero de ciberseguridad durante el día y como hacker vigilante de noche. Elliot se encuentra en una encrucijada cuando el misterioso líder de un grupo de hackers clandestinos lo recluta para destruir la empresa a la que le pagan para proteger.

Creador: Sam Esmail

Actores: Rami Malek, Christian Slater, Carly Chaikin

Género: Suspenso y Drama

10. LA NOCHE DE LA EXPIACIÓN (2018-, Estados Unidos)

Sinopsis: Una vez al año, todos los delitos y crímenes, incluidos los asesinatos, son legales en Estados Unidos durante 12 horas.

Creador: James DeMonaco

Actores: Jessica Garza, Amanda Warren, Lee Tergesen

Género: Suspenso, drama y terror

11. FEAR THE WALKING DEAD (2015-, Estados Unidos)

Sinopsis: Fear the Walking Dead nos lleva hasta el principio mismo del apocalipsis zombi: una época en la que el mundo estaba cambiando rápidamente debido a causas desconocidas y antes de que alguien pudiese entender con exactitud qué era lo que estaba ocurriendo; una época en la que la existencia como todos la habían conocido se trastocó y alteró de una forma nunca antes imaginada.

nos lleva hasta el principio mismo del apocalipsis zombi: una época en la que el mundo estaba cambiando rápidamente debido a causas desconocidas y antes de que alguien pudiese entender con exactitud qué era lo que estaba ocurriendo; una época en la que la existencia como todos la habían conocido se trastocó y alteró de una forma nunca antes imaginada. Creadores: Robert Kirkman y Dave Erickson

Actores: Kim Dickens, Cliff Curtis, Frank Dillane, Alycia Debnam-Carey

Género: Terror y drama

12. SMALVILLE (2001-2011, Estados Unidos)

Sinopsis: La serie narra las aventuras del joven Clark Kent en el pueblo ficticio de Smallville, Kansas, durante los años previos a que él se convierta en Superman.

Creadores: Jerry Siegel y Joe Shuster

Actores: Tom Welling, Kristin Kreuk, Michael Rosenbaum, Sam Jones III

Género: Aventura, fantasía y acción

13. PREACHER (2016-, Estados Unidos)

Sinopsis: La historia gira en torno al reverendo Jesse Custer, un predicador tejano que, después de perder su fe, descubre que Dios ha dejado el cielo y abandonado sus funciones. Rápidamente, Jesse se convierte en la única persona capaz de rastrear a Dios.

Creadores: Seth Rogen, Evan Goldberg y Sam Catlin

Actores: Dominic Cooper, Joe Gilgun, Ruth Negga

Género: Drama

14. NCIS (2003-, Estados Unidos)

Sinopsis: NCIS sigue a unos agentes federales del Equipo de Respuesta en Casos Principales del Servicio de Investigación Criminal Naval. Al equipo le asignan frecuentemente casos prominentes como la muerte del asesor de misiles nucleares del presidente, una situación de bomba en un buque de guerra de la Armada, la muerte de una celebridad durante un reality show en una base del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, amenazas terroristas y secuestros.

sigue a unos agentes federales del Equipo de Respuesta en Casos Principales del Servicio de Investigación Criminal Naval. Al equipo le asignan frecuentemente casos prominentes como la muerte del asesor de misiles nucleares del presidente, una situación de bomba en un buque de guerra de la Armada, la muerte de una celebridad durante un reality show en una base del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, amenazas terroristas y secuestros. Creadores: Donald P. Bellisario y Don McGill

Actores: Mark Harmon, Sean Murray, Sean Murray, David McCallum, Emily Wickersham

Género: Acción y drama

15. LA LEY Y EL ORDEN: UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES (1999-, Estados Unidos)

Sinopsis: La serie sigue los pasos de los detectives de la Unidad de Víctimas Especiales del departamento de policías de Nueva York (NYPD), con sede en la 16° comisaría, mientras investigan los delitos de índole sexual.

Creador: Dick Wolf

Actores: Christopher Meloni, Mariska Hargitay, Richard Belzer, Dann Florek, Ice-T

Género: Drama y acción

16. DEFIANCE (2013-2015, Estados Unidos y Canadá)

Sinopsis: En el año 2046 hay una nueva Tierra… con nuevas reglas. Más de treinta años después de que varias razas de extraterrestres llegaran a la Tierra, el paisaje se altera completamente, hasta el grado de volverla casi irreconocible. A la ciudad de Desafío, en la que antes se encontraba St. Louis, llega el misterioso Nolan y su persona a cargo, Irisa.

Creador: Rockne S. O'Bannon

Actores: Grant Bowler, Julie Benz, Tony Curran

Género: Ciencia ficción y drama

17. HOUSE (2004-2012, Estados Unidos)

Sinopsis: La serie gira alrededor del Dr. Gregory House, un misántropo genio de la medicina, ególatra y de fuerte y marcada personalidad que dirige el departamento de diagnóstico médico del ficticio Hospital Universitario Princeton-Plainsboro de Nueva Jersey, dirigido por la Dra. Lisa Cuddy.​ Tiene dos especialidades, una en enfermedades infecciosas y otra en nefrología.

​Creador: David Shore

Actores: Hugh Laurie, Robert Sean Leonard, Lisa Edelstein, Omar Epps, Jesse Spencer, Jennifer Morrison

Género: Drama

18. DOS HOMBRES Y MEDIO (2003-2015, Estados Unidos)

Sinopsis: Charlie Sheen y Jon Cryer protagonizan esta comedia nominada al Emmy sobre dos hermanos y un niño precoz. Charlie Harper es un soltero en el paraíso y para completar, tiene una casa de playa en Malibú, un trabajo sobrepagado y una vida amorosa increíblemente activa.

Creadores: Chuck Lorre y Lee Aronsohn

Actores: Charlie Sheen, Jon Cryer, Ashton Kutcher, Angus T. Jones

Género: Comedia

19. PEQUEÑAS COINCIDENCIAS (2018-, España)

Sinopsis: Marta y Javi dos profesionales de éxito en sus respectivas carreras, con vidas envidiables, siempre han sido “niñofóbicos”. Pero ahora todo va a cambiar. A Javi se le aparece una niña que es en realidad una proyección inconsciente de su deseo de ser padre. Y Marta ha tomado la decisión de ser madre. Por eso, ambos acaban en la misma web de citas.

Creador: Javier Veiga

Actores: Marta Hazas, Javier Veiga, Mariano Peña, Unax Ugalde

Género: Comedia

20. THE TICK (2016-, Estados Unidos)

Sinopsis: En un mundo en el que los súperhéroes llevan décadas existiendo, un contador con problemas de salud mental y sin poderes, descubre que un súpervillano que se creía muerto se ha apoderado de su ciudad. Mientras lucha por revelar la conspiración, confabula con un extraño súperhéroe azul. Inician una aventura rebosante de villanos locos, vigilantes llenos de sangre y locura de súperhumanos.

Creador: Ben Edlund

Actores: Griffin Newman, Valorie Curry, Jackie Earle Haley

Género: Acción y comedia

Anotación: El Comercio no presta ningún tipo de apoyo, no respalda y no cuenta con ningún acuerdo de colaboración con los titulares de las páginas web o empresas que difunden las obras audiovisuales citadas.

