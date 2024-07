En Volvo tienen la certeza de que una vez que manejas un automóvil eléctrico no quieres volver a otro tipo de motor y por ello han iniciado una transformación de su portafolio. En febrero de este año, salió de la fábrica de Gante, en Bélgica, el Volvo S60 Cross Country como el último modelo de motor diésel de la firma. Su compromiso es llegar al 2025 con un 50% de ventas de autos eléctricos y tener un 100% en 2030. Y para lograrlo un vehículo quiere ser clave en su historia: el EX30.

Este modelo, que se caracteriza por ser el más pequeño de los SUV de la empresa, ha salido al mercado con la misión de derribar varios mitos sobre los autos eléctricos: que no son bonitos, que no rinden en las pistas y que son muy caros. Para poner a prueba todas las virtudes que Volvo destaca en este modelo, Ruedas y Tuercas de “El Comercio” viajó a Baja California, México, para hacer una ruta de casi 100 kilómetros desde Tijuana hasta el Valle de Guadalupe, ida y vuelta, tras el volante de este automóvil y el resultado fue un placentero recorrido gracias a un a varios puntos a favor. ¡Empecemos!

Por la frontera mexicana

La experiencia del Volvo EX30 es diferente desde el primer segundo. El encendido del vehículo es con una tarjeta NFC, al estilo de los Tesla, aunque también tiene la opción de un sensor que te permite olvidarte de estar portando pesadas llaves en los bolsillos o carteras y tener más seguridad en el encendido de tu auto. Una vez que nos ubicamos detrás del volante, nos encontramos con una máquina que se adapta a nuestras medidas. Puedes regular tanto de alto, como en la inclinación y la profundidad del asiento del conductor, al igual que el volante, que se puede regular en altura y profundidad. Y ahora sí, a conducir.

La ruta fue hecha a manera de caravana con más de 20 vehículos conducidos por periodistas y creadores de contenidos especializados en automóviles provenientes de diferentes países de América Latina. La vista del grupo era llamativa, por las diferentes propuestas de colores de los autos.

El objetivo era llegar desde Tijuana hasta Valle de Guadalupe por una carretera que tenía, por momentos, como marco la frontera entre los Estados Unidos y México, pero también las bellas playas del corredor turístico Tijuana-Rosarito-Ensenada.

El primer tramo de ida lo hicimos en poco más de una hora y con batería de sobra para otro tramo. Aunque en la ruta probamos la versión Ultra del vehículo, con una autonomía de 480 km, el rendimiento de la versión Core no baja de los 300 km.

Características del rendimiento del vehículo:

Tren Motriz del EX30 Versión Core Motor eléctrico En eje trasero Potencia 272 HP Torque 343 Nm Tracción Trasera Batería 51 kWh (*) Autonomía WLTP 344 km

(*) En carga rápida, las tres versiones cargan al 100% en 30 minutos. Si es carga residencial o continúa, la versión core carga en 6 horas y la Plus y Ultra en 8 horas. Aunque, para alargar la vida útil de la batería, se recomienda no dejar la batería llegar a cero ni cargarla al 100%.

Un diseño elegante y funcional

El EX30 es un vehículo compacto: es el SUV más pequeño de la firma con unas dimensiones de 4,233 mm de largo, 1,836 mm de ancho y 1,549 mm de alto. Pero, lo pequeño no tiene por qué ser negativo. Todo empieza con ideas pequeñas, dijeron los ejecutivos de la marca durante la presentación del modelo, y eso puede llevar a grandes cosas, como espera ser este vehículo en la historia de la firma. En Volvo aseguran que el EX30 posee lo mejor de sus características en un empaque pequeño y, a pesar de sus proporciones, sigue siendo un auto súper agresivo, un vehículo rápido, que va de 0 a 100 Km/h en 3,6 segundos.

De esta manera, con un diseño inteligente logran sacar el mayor provecho del espacio. Al manejar el vehículo lo sentimos, por ejemplo, en la maletera, que es bastante espaciosa. Recién salidos del aeropuerto, portando maletas de viaje, logramos ir cómodos con el equipaje. La maletera tiene una capacidad de 318 litros, pero también tiene un nivel hacia abajo que permite ampliar su capacidad hasta 400 litros y, si plegamos los asientos, la capacidad llega a los 904 litros. Lo que lo hace muy funcional. Para mayor practicidad, tiene una guía de qué cabe y qué no. Además, la apertura del maletero es eléctrica, al igual que el cerrado con un solo botón. Al interior también se encuentra toma de corriente, iluminación, ganchos, etc. Eso sí, no viene con neumático de repuesto.

Presentación del EX30. (Fuente: Ruedas y Tuercas)

Este auto se produce en en la fábrica de China en Zhangjiakou, pero tiene elementos que destacan su corazón escandinavo. Como el martillo de Thor en los faros delanteros o los asientos con detalles de la bandera Sueca. Pero, principalmente, en abrazar dos conceptos que son parte del ADN de la firma: seguridad y sostenibilidad, de los que iremos dando más detalles en esta nota.

Características del interior del vehículo:

Equipamiento interior Versión EX30 Core Asientos Tapizados en textil reciclado Equipo de sonido High Performance con 5 parlantes Conexión USB-C 2 puertos y Bluetooth Pantalla Central y táctil de 12.3 pulgadas Sistema de velocidad crucero + crucero adaptativo ✓ Sistema de navegación Google Maps ✓ Apple CarPlay ✓ Control por voz ✓ Hill descent control Sistema de ayuda para descenso en pendientes Lane keeping aid Sistema de asistencia en carril Llave digital ✓ Espacio de almacenaje delantero (bajo el capot) ✓ Espejo interior fotosensible ✓ Kit de parchado ✓ Monitoreo de presión de neumáticos ✓ Airbags 7 airbags (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina hasta la segunda fila, 1 lateral interno para el conductor)

Creando espacios y soluciones

Lo mejor del vehículo es el aprovechamiento de su espacio para facilitar la vida del usuario. Desde detalles pequeños como quitar los parlantes de las puertas para aprovechar mejor los espacios y crearon un diseño de sonido estilo home theater, con un resultado envolvente muy eficaz tanto para los pasajeros de delante como los de atrás. No reduce la calidad del audio, solo mejora el diseño. En la versión Plus y Ultra la barra de sonido es de la firma Harman Kardon, en la versión Core no es de esa marca, pero tiene un sistema de alta performance de 5 bocinas. En la ruta que hicimos disfrutamos de la calidad del audio y de las peculiares propuestas musicales de la zona.

Entre el conductor y el copiloto, tenemos también un túnel central en donde puedes acumular cosas en la parte inferior y también puedes colocar tus bebidas, ya sean una o dos. Allí también está el control de las ventanas delanteras y en la parte posterior del túnel, el control de las lunas para los pasajeros de la parte trasera. Otro detalle es que la guantera ya no va en el asiento del copiloto, sino en la parte central, eso también la hace mucho más funcional. La guantera se controla a través de la pantalla, que es otro detalle de diseño muy interesante.

Una característica de los nuevos vehículos es que vienen con varias pantallas y eso puede resultar confuso para algunos usuarios. El EX30 tiene solo una pantalla, ubicada al centro del vehículo. Ya no hay un panel de instrumentos como tal en el vehículo, sino que todo se centralizó en este display central. Durante la conferencia de prensa de lanzamiento, se nos explicó a los periodistas invitados que se hicieron estudios sobre cuál debía ser la colocación y altura ideales para que la pantalla quedara justo a la vista del conductor y no tuvieran que distraerse. Y el resultado es una ubicación sorpresivamente bastante amigable, a la que te acostumbras rápidamente.

En la pantalla se ve la velocidad y el porcentaje de batería, pero también las aplicaciones como el mapa, o la radio y las alertas de seguridad de conducción. También están los controles de los espejos retrovisores, del aire acondicionado, entre otras funciones.

Como ya ocurre con muchos vehículos automáticos, otro detalle en el EX30 es que la palanca de cambios está en el volante, lo que también ayuda con el ahorro de espacio para otros compartimentos. Los que van en las puertas, por ejemplo, son bastante amplios, permiten, entre otras cosas, llevar dos botellas grandes de agua. Además, de ubicar teléfonos móviles u otros objetos.

El UX design de la pantalla es muy amigable, permite tener la data del auto en movimiento y otras funciones a la par. Suele ser muy complicado adaptarse a autos con tantas pantallas, pero en este caso todo ha sido posicionado de manera muy estratégica y sencilla, hasta las gráficas permiten que cualquiera -incluso las personas no tan familiarizadas con este tipo de tecnología en los autos- encuentren las opciones del vehículo de manera intuitiva.

Hay funciones que tienen accesos directos, como las intermitentes (luces de emergencia) que, además de la pantalla, se pueden activar con un botón en el espejo superior.

Recorrimos parte de la frontera que separa México de estados Unidos a bordo del Volvo EX30. (Foto: El Comercio)

Herramientas para una conducción segura

Una de las cualidades más importantes de la marca Volvo ha sido desde sus inicios la seguridad y este vehículo no es la excepción. La tecnología Safe Space ofrece sistema de alerta de conductor para abrir puertas de forma segura (evitar accidentes con ciclistas, por ejemplo), vehículos o personas en puntos ciegos y hasta detecta el cansancio del conductor por gestos como bostezos, cerrado de ojos o presión en el volante. Esto mediante un sensor que va en donde antes iba el panel de instrumentos con datos como la velocidad. Durante nuestro recorrido lo pusimos a prueba y funciona muy bien su sistema de alerta, sin ser invasivo, da alternativas para una conducción responsable.

También tiene asistente de cambio de carril, asistente para estacionarse, alineamiento del vehículo en el carril, detecta la señalización en la pista, también los letreros de velocidad. En nuestra ruta lo experimentamos cuando el tráfico se puso pesado y aparecían motocicletas de delivery que cortaban la caravana de autos o camiones en la vía rápida o para recordar a cuánto de velocidad máxima debíamos ir, luego de pasar una señalización.

Estas son algunas de sus cualidades de asistencia de manejo:

Alerta de cambio de carril con asistente de dirección

Alerta de punto ciego con asistente de dirección

Alerta de tráfico cruzado frontal y trasero

Alerta de colisión frontal y trasera

Mitigación de colisiones en intersección con frenado automático

Mitigación de salida de carretera

Maniobra evasiva para peatones, ciclistas y motocicletas

Detección de vehículos, ciclistas y peatones con frenado automático

Control Crucero Adaptativo (ACC)

Pilot Assist

Información de señales de tráfico

Asistente de velocidad

Algunas de estas herramientas, que impiden que maniobres el timón con 100% de independencia, podrían resultar incómodas para algunos conductores en algunos momentos en la pista, pero todas son activables y desactivables, de acuerdo a las necesidades del piloto.

Características del exterior del vehículo:

Equipamiento exterior Versión EX30 Core Tamaño de aro 18′' Largo 4,233 mm Ancho 1,836 mm Alto 1,549 mm Cámara de retroceso ✓ Sensores de estacionamiento Posteriores Espejos retrovisores retráctiles ✓ Faros full LED Luz alta, baja y diurna Hill start assist Sistema de arranque en pendiente Sistema BLIS con asistencia de giro Detección de autos en puntos ciegos Alerta de tráfico cruzado ✓ Limpiaparabrisas con sensor de lluvia ✓

Una visión del futuro

Con el EX30, Volvo también abraza la sostenibilidad. Su meta es ser una compañía 100% de autos eléctricos en 2030, pero también una compañía neutra en emisiones de carbono en 2040. Y este es el vehículo que genera el menor número de emisiones de efecto invernadero dentro de su portafolio, incluso mejora la performance de vehículos ya sostenibles como el EX40 y el C40.

El chasis tiene partes recicladas sin perder el tema de seguridad. Aproximadamente el 17% del acero y plásticos son reciclados y 25% de aluminio del todo el vehículo es reciclado también.

Los interiores del vehículo también apuestan por la sostenibilidad con vestiduras de material reciclado de materiales como jeans. Los tapetes están hechos de PET. Pero los acabados son muy finos, y muy cómodos y sensibles al tacto. Al final de todo, sigue siendo un vehículo con características Premium y se nota en varios elementos.

Un eléctrico más accesible a los bolsillos

Con este vehículo, Volvo busca llegar a clientes jóvenes, pero también a clientes que hayan comprado tope de gama de otras marcas y quieran pasar a eléctrico. Es decir, dar el brinco a la electrificación con una marca premium.

Al Perú, el modelo llegará con un precio menor a los 40 mil dólares en su versión Core, un precio muy atractivo en comparación a otros mercados de la región.

Precios por mercado en América Latina del modelo EX30 Core:

País Precio desde (USD) Guatemala US$36,980 Paraguay US$36,990 Chile US$37,500 Costa Rica US$37,900 Perú US$39,990 Panamá US$42,700 Colombia US$43,990 Uruguay US$44,990 República Dominicana US$48,900 Argentina US$65,000

En Volvo están convencidos que la industria automotriz vivirá más cambios en los últimos tres años venidos que en los diez últimos transcurridos y la electrificación será la principal protagonista de ese cambio. El EX30 es una atractiva manera de darle un primer vistazo a ese futuro no tan lejano y, quizás, ser ese primer vehículo eléctrico para muchos peruanos que están interesados en dar el cambio a este tipo de tecnología.

Además… A saber El EX30 de Volvo ya está disponible en el mercado peruano en tres versiones: Core, Plus y Ultra. La versión Core no tiene el techo panorámico, que sí se ofrece con la Ultra. Además, la versión Core no tiene bolsas atrás de los asientos. Puedes ver las características de las dos últimas versiones aquí. El vehículo está disponible en 5 colores: Vapour Grey, Onyx Black, Moss Yellow, Crystal White y Cloud Blue. Y en los interiores se puede elegir entre 4 diseños de tapicería y decoración: Breeze, Mist, Pine e Índigo. La versión básica o Core está a la venta con un precio de USD 39,990 dólares (o S/151,962 soles). Puedes ver más detalles en la web oficial de Volvo en Perú.

Cabe destacar que existe también una versión AWD del EX30, que la firma evalúa traer de manera escalonada a América Latina como un producto Cross Country para un nicho específico.

Andrea Burgos, de Volvo Latam, habla del Ex30 y los planes de electrificación de la marca. (Fuente: Ruedas y Tuercas)