Desde que Xiaomi lanzó su primer auto, no ha dejado de captar la atención de los medios internacionales. Las últimas noticias que llegaron de China sobre el SU7 refieren a las más de 100.000 reservas en las primeras 24 horas de comercialización. ¿Pero a qué se debe este éxito o cuáles son los argumentos este auto eléctrico? Aquí te contamos más sobre el SU7.

El Xiaomi SU7 es un auto 100% eléctrico que fue lanzado en el mercado sobre finales del diciembre pasado y su llegada causó expectativa, puesto que tiene un diseño innovador, prestaciones deportivas y una autonomía superior a la de sus competidores.

La respuesta a la importancia del Xiaomi SU7 implica algunos aspectos como lo es la incursión de una empresa gigante de productos electrónicos en la industria automotriz. Si bien Xiaomi no podría llevarse el título de convertirse en la primera marca de Smartphones en fabricar un auto, si es la primera en fabricar un auto 100% eléctrico.

El primero en hacerlo fue Samsung en la década de 1990, cuando en alianza con Renault y Nissan, comenzaron a fabricar sus autos a combustión. En ese sentido, también podemos destacar que, a diferencia de otros gigantes tecnológicos, Xiaomi ha producido la mayor parte de su vehículo en solitario, inclusive diseñaron y construyeron su propia plataforma de autos llamada Modena.

Xiaomi SU7 es la gran apuesta automotriz de la compañia tecnológica. / Xiaomi

De igual modo, Xiaomi no ha fabricado su auto con tecnologías antiguas, sino que integró la última tendencia en la industria como lo es la electrificación de la motorización. Por lo tanto, es lógico que capte la atención. No obstante, no tiene la capacidad de producir autos a gran escala, por ello será fabricado en una planta en Beijing propiedad del fabricante de automóviles estatal BAIC Group.

Asimismo, su lanzamiento también tiene relevancia en el marco de la competencia china y estadounidense. En 2016, Apple anunció su incursión en el mundo automotriz con el conocido Proyecto Titán y 2019 Xiaomi anunció la creación de su propio vehículo. El camino de estas dos marcas fue muy diferente. Según Bloomberg, el proyecto de Apple se canceló, por lo que el carro de SU7 no solo significa un hito en Xiaomi, sino que también posiciona a la industria china un paso adelante de su contraparte.

El Xiaomi SU7 también cuenta con un diseño novedoso y deportivo. (Foto: Xiaomi) / Xiaomi

Por otro lado, el SU7 empezó a “sonar” más por las comparaciones con el Tesla Model 3, las mismas que fueron realizadas por la prensa automotriz. Inclusive, algunos medios se refieren al SU7 como el auto que puede destronar al Model 3, al menos en China. Esto teniendo en cuenta que China es el segundo mercado más importante para la firma estadounidense y en donde las marcas chinas recientemente han logrado producir vehículos que puedan competirle al Model 3.

Estas comparaciones son totalmente válidas, ya que tienen características similares y compiten en el mismo segmento y categoría. Pero, ¿cuáles son los argumentos que tiene el carro de Xiaomi? Aquí te contamos un poco más de sus características y sobre los resultados obtenidos por el medio chino Dongchendi, que tuvo pruebas con el Xiaomi SU7, Tesla Model 3, entre otros autos eléctricos de la categoría.

Este es el interior del Xiaomi SU7, con una pantalla con resolución en 3K. (Foto: Xiaomi) / Xiaomi

Más allá del diseño, el cual finalmente es subjetivo, los datos y prueba demuestran que el SU7 está por encima del resto de autos, al menos en lo más importante. Por ejemplo, según las condiciones CLTC (ciclo de prueba de vehículos ligeros de China), el Xiaomi SU7 tiene 800 km de autonomía; sin embargo, durante la prueba alcanzó 643 kilómetros reales. Por otra parte, el Tesla Model 3 AWD Long Range tiene una autonomía de 713 km y alcanzó 568 km reales.

Por otro lado, en lo que se refiere a la aceleración, el SU7 logró un 0 a 100 km/h de 3,24 segundos, mientras que el Tesla Model 3 necesitó 4,62 segundos para recorrer la misma distancia. Inclusive, en esta prueba de velocidad el Nio ET5 también superó a Tesla con 3,83 segundos.