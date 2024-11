Ocho años después del estreno de la primera película, “Moana 2″ llega con altas expectativas tras el éxito de su predecesora. La primera entrega no solo cautivó con su tributo a la mitología polinesia y su innovadora narrativa, sino que se convirtió en un clásico instantáneo gracias a sus inolvidables personajes, vibrante animación y canciones que marcaron una generación. Sin embargo, esta nueva aventura dirigida por David Derrick Jr., Jason Hand y Dana Ledoux Miller, aunque es un espectáculo visual y narrativo, no logra alcanzar las alturas emocionales ni la frescura de la original.

En Saltar Intro de El Comercio ya hemos podido ver “Moana 2″ antes de su estreno. ¿Qué nos pareció? Aquí te lo contamos.

Una historia sólida, pero menos reveladora

La secuela retoma la historia de Moana (Auli’i Cravalho en inglés y Sara Paula Gómez Arias en español latino), ahora una líder consolidada de su pueblo, embarcada en un viaje para encontrar la mítica isla de Motofetu, un lugar maldito por el dios Nalo. Su misión: reconectar a las civilizaciones insulares y abrir nuevos horizontes para su gente. Aunque la premisa tiene una lógica natural después del final de la primera película, donde Moana se convierte en una exploradora de los mares, la narrativa carece de la urgencia emocional y el enfoque que definieron la primera entrega.

El regreso de Maui (Dwayne Johnson en inglés y Beto Castillo en español latino) aporta momentos de humor y acción, pero su dinámica con Moana, aunque sigue siendo platónica y encantadora, no evoluciona significativamente. Además, la inclusión de nuevos personajes secundarios, como la ingeniosa Loto (Leslie Gil) y el granjero Kele (Héctor Lee), aporta humor y variedad, pero no logran integrarse orgánicamente a la trama, dando la sensación de haber sido pensados para un formato televisivo más que cinematográfico.

Canciones que no brillan como antes

Uno de los aspectos más esperados de “Moana 2″ era su banda sonora, especialmente después del éxito de Lin-Manuel Miranda en la primera entrega. Sin embargo, las nuevas canciones, aunque intentan capturar la esencia del primer filme, carecen de la chispa y el impacto emocional de clásicos como “How Far I’ll Go” o “De nada”.

Temas como “We’re Back” y “Beyond” ofrecen momentos agradables, pero no alcanzan la trascendencia ni la memorabilidad de las composiciones originales. Incluso la esperada canción de Maui, “Can I Get a Chee Hoo?”, aunque divertida, no logra superar el encanto de su anterior hit. Aunque hay guiños nostálgicos, como la presencia de “We Know the Way”, estos momentos no logran enmascarar la falta de un verdadero himno que defina esta secuela.

Un espectáculo visual con matices televisivos

En cuanto a la animación, “Moana 2″ es un deleite visual, lleno de colores vibrantes y paisajes marinos impresionantes. Sin embargo, los personajes presentan un acabado más suave y menos detallado, lo que podría ser un legado de su origen como serie para Disney+. Este enfoque menos refinado le resta cierta autenticidad al diseño original que tantos admiradores ganó en 2016.

Las secuencias de acción son dinámicas y creativas, pero la estructura episódica de la película da la sensación de estar viendo capítulos pegados entre sí. La trama incluye portales mágicos, monstruos marinos y dioses mitológicos, pero el desarrollo de algunos elementos, como el antagonista principal Nalo, queda superficial. Su ausencia real en pantalla, relegada a simples rayos y tormentas, disminuye el peso narrativo del conflicto.

Personajes nuevos y viejos en busca de equilibrio

Uno de los puntos fuertes de “Moana 2″ es la introducción de Simea (Khaleesi Lambert-Tsuda), la hermana menor de Moana. Su relación aporta una nueva dimensión emocional a la protagonista, mostrándola en un rol protector y reflejando el sacrificio personal que implica su misión. Esta dinámica familiar agrega profundidad al arco de Moana y genera algunos de los momentos más conmovedores de la película.

Por otro lado, los personajes secundarios, aunque simpáticos, no logran justificar del todo su presencia en la travesía. Hei Hei, el gallo favorito del público, tiene algunos momentos destacados, pero su humor slapstick puede sentirse forzado en comparación con el contexto más serio de la trama.

Humor y referencias: entre aciertos y excesos

El humor, un elemento distintivo del primer filme, está más presente en esta entrega, aunque con resultados mixtos. Mientras que Maui sigue siendo una fuente confiable de risas, algunos chistes dirigidos a los niños no logran conectar con el público adulto. Además, la película se permite autorreferencias a otros clásicos de Disney, incluida una escena en la que Moana se burla de su etiqueta de “princesa”. Estos guiños son entretenidos, pero a veces rompen con la inmersión de la historia.

¿Una base para más secuelas?

Quizás el elemento más controvertido de “Moana 2″ es su final, que incluye una escena poscréditos al estilo Marvel, en la que se presentan nuevos villanos y se insinúa una posible continuación. Si bien este recurso puede emocionar a los fans, también le resta un cierre satisfactorio a la película y refuerza la idea de que esta secuela es más una pieza dentro de una estrategia comercial que una obra autónoma.

Conclusión: Una travesía que entretiene mucho, pero no deslumbra

“Moana 2″ es una secuela que, aunque llena de momentos divertidos y visualmente impactantes, no alcanza el nivel de magia y originalidad que convirtió a su predecesora en un clásico moderno. Su narrativa menos cohesionada, una banda sonora menos memorable y personajes secundarios subdesarrollados limitan su potencial.

Dicho esto, sigue siendo una película disfrutable, especialmente para los más pequeños, y un recordatorio del poder de la conexión y la exploración. Aunque no estará en la cima de las listas de Disney, “Moana 2″ es un viaje que, si bien no redefine los estándares, logra mantener a flote el legado de la valiente navegante polinesia.

EL DATO

“Moana 2″ se estrena en todos los cines de Perú este jueves 28 de noviembre.

