“No lo había visto como un logro porque, a veces, tendemos a minimizar nuestro trabajo”, confiesa Ariana Godoy tras unos meses llenos de sorpresas. En febrero de 2022, estrenó “A través de mi ventana”, la adaptación en película que hizo Netflix de su libro homónimo publicado en Wattpad y que actualmente acumula más de 371 millones de lecturas. Todo un éxito entre el público de literatura juvenil y un sueño cumplido para la autora venezolana que lleva escribiendo en la plataforma desde el año 2009. Frente al gran revuelo que causan sus historias en internet, la joven llegó a nuestro país para presentar su séptimo libro llevado al papel con Penguin Random House “La Revelación”, una historia de vampiros que busca alcanzar el éxito de la trilogía de los hermanos Hidalgo.

Para entender más sobre el fenómeno que han causado sus historias y, que, a su vez, la llevaron al gigante del streaming, Ariana Godoy se sentó a conversar con Saltar Intro de El Comercio durante su primer día en Lima que dio inicio a su gira por la región. “Ayer por la noche tuve un vuelo de ocho horas, pero estoy muy contenta, muy emocionada de estar aquí. Es la primera vez que voy a estar en un país latinoamericano presentando uno de mis libros”, es lo primero que nos dice tras saludarnos.

La joven recuerda que empezó como una de lectora más dentro de esta –hasta entonces poco explorada- plataforma gratuita llamada Wattpad. Con la finalidad de conocer más historias sobre vampiros (porque quedó encantada con “Crepúsculo”), Godoy se sumergió en este servicio. “Me di cuenta de que la gente que publicaba ahí no necesitaba un certificado de que era escritor, así que dije ´voy a publicar yo también’”. Decidida a crear su propio libro, Ariana empezó a escribir en cuadernos (que su madre aún conserva). Ahí inició toda la aventura que continuaría fortaleciéndose más de una década después.

Lo que suele gustarles a los escritores de Wattpad, según la autora venezolana, es la posibilidad que le otorga de recibir “retroalimentación” por parte de los lectores a través de los comentarios. Tal vez, incluso, los ayuda a tomar un nuevo rumbo para la historia; a diferencia de lo que viven los autores al publicar directamente en papel. “A mí me encanta porque puedo interactuar. Puedo ver qué les gustó, qué no les gustó, los comentarios, los votos, hay ese ´feedback´ que en la industria normalmente no hay”, agregó.

En definitiva, la historia que ha tenido mayor éxito entre sus lectores es la de “A través de mi ventana”, la cual le tomó cerca de dos años en terminar. Pese a que es un romance de ficción; y a diferencia de lo que se podría pensar, la historia de Raquel y Ares está inspirada en una vivencia personal de Ariana Godoy. Cuando aún vivía en Venezuela e iba a la universidad, la joven tenía un vecino que también le robaba el internet.

“Fue tal cual como inició la historia (de ´A través de mi ventana´). Me robaba el wifi y empezamos un ´enemies to lovers´ (cliché literario de enemigos a enamorados). Fue un amor muy infantil, yo estaba súper joven. Me tuve que mudar, literalmente, para superarlo”, recuerda entre risas. “Dije ´voy a aprovechar esta experiencia y plasmarla en un libro´. Me sorprendió que muchísima gente se sintió identificada con esos amores que son unilaterales”, agregó.

“A través de mi ventana” a la pantalla

En abril de 2021, el gigante del streaming Netflix anunció el inicio del rodaje de su película original “A través de mi ventana”, basada en el libro homónimo escrito por Ariana Godoy y dirigida por el catalán Marçal Forès. La escritora venezolana estuvo inmersa en la producción del largometraje y sintió mucha emoción al saber que sus personajes Raquel Mendoza y Ares Hidalgo cobrarían vida gracias a los actores españoles Clara Galle y Julio Peña, respectivamente. Finalmente, el filme llegó a la plataforma el 4 de febrero de 2022.

“Esos momentos donde una alcanza estos logros, te hacen ver dónde empezaste y cómo estabas al principio. Yo también ´robaba´ internet porque no tenía. Creo que eso pone muy en perspectiva de que ´guau, de todo este largo trabajo de tanto tiempo, salió algo bueno´. Cada vez que tengo un logro, recuerdo a la Arianita que se iba en bicicleta a casa de su amigo a robar el internet para que le dejara subir el capítulo en Wattpad”, confesó.

Como cualquier otra escritora, Ariana Godoy ya tenía una imagen en mente sobre cómo serían físicamente sus personajes. Pero, después de conocer a Clara y Julio, de igual manera sintió una especie de ´choque´; aunque, al ver la química de ambos actores en la pantalla, sabía que su historia estaba en buenas manos en cuanto a interpretación. “Yo vi la escena del cementerio, donde Julio le agarra el collar y toda la cosa. La química que tenían, la torpeza de Clara, lo hacen muy bien”.

Escena del cementerio en "A través de mi ventana". (Foto: Netflix)

“Desde el principio supe que tenían mucha química y de verdad que no solamente son actores geniales, también son excelentes personas, son súper dulces. Cada vez que hablo con ellos de verdad me da mucha emoción. Vi la película (´A través de mi ventana´) muchas veces antes de su estreno (en febrero de 2022) y me encanta”, señaló.

La secuela estrena en junio

Después del estreno de “A través de mi ventana”, la cinta logró acumular más de 68 millones de visualizaciones en sus primeras dos semanas dentro de Netflix. Asimismo, se ubicó con el Top 10 de las películas más vistas en la plataforma. Frente al éxito que tuvo el lanzamiento de la historia de Raquel y Ares, el gigante del streaming apostó por continuar con la secuela, que lleva por título “A través del mar” y se estrena este 23 de junio. “Se tomó la decisión de que vamos a seguir la historia de Ares y Raquel, pero también vamos a tener a los hermanos como para explorar todo el mundo completo”.

En este próximo filme, además del elenco ya conocido, se sumarán nuevos rostros como el de la mexicana Andrea Chaparro (“Rebelde”) y los españoles Carla Tous (“Días de Navidad”) e Iván Lapadula (“Isaac”). “Estoy muy emocionada, espero poder estar para la premiere esta vez porque no pude estar para la primera tampoco. Me perdí muchas cosas, entonces ahora estoy actualizándome. Pero bueno, este 2023 espero que se pueda. Está en mi lista de sueños. Además, me parece que sumar nuevos personajes es muy interesante para la historia”, dijo.

Elenco de "A través del mar". / Netflix

Como Netflix lo reveló hace un tiempo, “A través del mar” no será la última entrega audiovisual de los hermanos Hidalgo, escrita por Ariana Godoy: habrá una tercera película en Netflix. Pese a que aún no hay un título oficial, la escritora nos confesó que también se está viendo involucrada en la escritura del guion porque (así como con “A través del mar”) no hay un libro específico para adaptar a la pantalla porque cada uno de los libros de la trilogía abarca a uno de los tres hermanos de la familia Hidalgo. “Lo que hemos hecho es explorar también en los personajes secundarios, darles más tiempo y toda la cosa, porque los otros dos libros son sobre los hermanos de Ares: Artemis y Apolo”.

¿Cuáles son los otros proyectos en mente?

Frente a la opción que ha tenido de llevar sus historias a la pantalla, Ariana Godoy ya definió que, si se le ofrece la oportunidad de hacer un proyecto de “La Revelación”, este sería una serie; aunque, aún no sabe qué actores podrían dar vida a sus personajes. “No creo que una película cubra tantas cosas como los conflictos, peleas, el romance y la acción. También creo que quedaría muy bien, así como una serie tipo ´ The Vampire Diaries´”.

Otro de los objetivos que se ha planteado en su carrera como escritora es tener un ´comic´ (tira cómica) de algunos de sus siete libros publicados en físico. Pero, la primera en la lista es la historia de “Sigue mi voz”. “Lo tengo mentalizado, ya sé cómo va a ser cada cuadro porque veo muchas veces las ilustraciones de los libros y son muy bonitos. Me encantaría ver una historia mía en un tipo de ´webtoon´, ese es uno de mis sueños pendientes que todavía me quedan”, finalizó Ariana Godoy.

“La revelación” Séptimo libro publicado de Ariana Godoy Editorial Penguin Random House Sinopsis: “Ella es un vampiro convertido. Él es un vampiro purasangre. Ella aún se aferra a su humanidad, él es un asesino frío. Sus mundos son completamente diferentes, son enemigos naturales” Año 2023 Disponible en librerías desde el 13 de abril

El dato de Saltar Intro La película “A través de mi ventana”, basada en el libro de Ariana Godoy, se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix para los suscriptores. Es protagonizada por los actores españoles Clara Galle y Julio Peña.

