La primera escena de “Contigo capitán” nos lleva hasta Zúrich, Suiza, donde Paolo Guerrero, interpretado por Nico Ponce, recrea un momento que se hizo muy frecuente desde que, en noviembre del 2017, el entonces capitán de la selección peruana de fútbol diera positivo en un test antidoping posterior a un partido en Argentina: el deportista siendo asediado por los medios, accediendo a responder lo mínimo ante cámaras para, luego, en audiencias privadas, hacer el descargo que lo llevaría a demostrar su inocencia. La serie, que dirigen Javier Fuentes León (“Contracorriente”) y Daniel Vega (“El mudo”), busca mostrar todo eso que pasó allí donde la prensa no pudo llegar. “No los titulares, sino lo que vivieron Paolo, su familia, sus amigos y su gente a puerta cerrada”, explica Fuentes León sobre el trabajo para mostrar ese lado hasta ahora jamás contado de un caso que tuvo repercusión internacional.

Si bien Paolo Guerrero es un personaje muy conocido en el Perú y en el mundo (los realizadores destacan el interés que también despierta esta producción en Brasil, donde el deportista nacional fue una pieza clave en equipos de mucha fanaticada como Flamengo), se trata también de un hombre con una personalidad muy reservada que pocas veces ha mostrado la intimidad que refleja la serie.

En el primer episodio, por ejemplo, vemos a Guerrero celebrando en casa el gol ante Colombia que permitió el pase de Perú al repechaje para concretar su camino a Rusia 2018 y entre partido y partido y viaje tras viaje, a un Guerrero pendiente de las llamadas de sus hijos, planificando reuniones familiares, sin la usual timidez que muestra ante cámaras.

“La gente conoce al Guerrero de la cancha, al que se molesta y se pica en las jugadas, pero Paolo es otra persona en la intimidad. Yo conozco a Paolo, él es tímido conmigo, pero cuando está con sus amigos esa timidez se le va. Hay esa ambigüedad en el personaje y creo que Nico hizo un gran trabajo al mostrarlo”, explica Daniel Vega.

Contigo Capitán: así será la serie de Netflix inspirada en Paolo Guerrero (Foto: Netflix)

Drama y humor

Para construir la historia de 6 capítulos que estará disponible desde este miércoles en Netflix, los realizadores de “Contigo capitán” tuvieron varias entrevistas con los principales protagonistas del caso: 8 entrevistas de 2 horas por Zoom con Guerrero y otras largas conversaciones con Petronila Gonzales ‘Doña Peta’, la madre del jugador, así como con el abogado Julio García y José Carlos Zegarra, conocido como el ‘Chino’ Take, amigo y representante de Paolo. Este último se volvería finalmente un personaje clave para darle un respiro al guion, cargado de drama aunque con un final feliz.

“Para Daniel y para mí era importante que haya algo ligero, no podía ser todo para abajo, que felizmente no lo es, porque la historia tiene un final que te levanta, pero el camino sí es duro, porque estamos contando todo lo que vivió Paolo en ese momento. Hemos querido ser fieles a los personajes, pero nos hemos tomado ciertas licencias para crear momentos de respiro para el público”, cuenta Javier Fuentes León sobre esas escenas en las que ‘El Chino’, interpretado por Rodrigo Palacios, pone una cuota de risas y criollismo cuando, con una sentencia aparentemente de muerte sobre sí, todo el mundo empieza a apartarse de Guerrero.

Para Nico Ponce, fue fácil retratar esa química entre ‘El Chino’ y Paolo porque logró congeniar de inmediato con Rodrigo Palacios, a quien curiosamente también llaman ‘Chino’ en la vida real, y quien se volvió su compañero inseparable en los varios viajes que realizaron para filmar “Contigo capitán”.

“Paolo va con el ‘Chino’ a todos lados, es su mano derecha y yo he grabado con Rodrigo para todos lados también, ¡nos hemos ido hasta Suiza!”, dice Nico, que, aunque con él protagoniza momentos de menos carga dramática, tuvo que usar la memoria emotiva en una escena clave del primer episodio: cuando, a pesar de todos sus esfuerzos, llega a la prensa la noticia del resultado del test antidoping.

Tatiana Espinoza y Carlos Solano en escena de "Contigo capitán". / Daniela Talavera / Netflix

“Yo no tengo el alcance inmenso que tiene Paolo Guerrero, pero es duro recibir comentarios feos. Nosotros como actores tenemos momentos en donde eso nos afecta, porque somos seres humanos y un insulto, cosas que vienen a la ligera, nos duelen, pero hay que saber afrontarlos, inflar el pecho y seguir”, dice Nico, con quien el director Javier Fuentes León concuerda en que esta serie será importante para mostrar cómo se vive el impacto de las redes sociales en la vida de una persona pública.

“A mí me interesa que la gente vea cómo se vive el detrás de un tuit, porque hay esta idea de que yo puedo destruir a quien se me dé la gana, pero hay un ser humano leyendo. En este caso, la serie va de un futbolista que no puede jugar fútbol y probablemente nunca más lo podrá hacer, alguien que ve un sueño trabajado de años que se va, pero encima de eso, esto sucede ante el ojo de todo el mundo. No es que tu matrimonio no funcionó y se destruyó en lo privado, sino que aquí se destruye algo y todo el mundo tiene algo que decir al respecto: le dicen coquero, lo acusan de destruir al equipo... Entonces, hay un drama mucho más grande. La serie va de muchas cosas, pero va de eso también y de cómo sale de ese drama con ayuda de sus amigos, de su familia y creyendo en sí mismo. Esa es la serie”, finaliza Fuentes León.