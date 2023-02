El éxito de la primera entrega de “Asu Mare” le dejó claro a Franco Cabrera que el público no podía quedarse sin conocer más detalles detrás de la vida de los mejores amigos de Carlos ´Cachín´ Alcántara. Es así que el actor, quien da vida a ´Lechuga´, empezó a tentar el terreno con el productor de Tondero, Miguel Valladares, entre la filmación de la segunda y tercera parte de la saga. Sin embargo, no recibieron una respuesta inmediatamente. Esa idea quedó en el aire y, justo antes de que empiece la pandemia, la producción decidió apostar por esta idea para llevarla a la pantalla grande. Y, pese a los retrasos, finalmente “Asu Mare: Los amigos” llegará a los cines peruanos este 9 de febrero.

“Lo estamos viviendo como si fuera nuestra primera película y eso es lo más lindo”, es lo primero que nos dice el actor al conectarse vía Instagram Live con Saltar Intro de El Comercio para hablar más sobre el spin-off de la saga “Asu Mare”. Aunque, como sabemos, el inicio de todo se remonta al 2013 con el estreno de la primera película. En un momento, Franco pensó que este nuevo filme no llegaría a concretarse; pero, desde el día que recibieron el llamado, han “sido felices”.

Entre junio y julio de 2022, y con menos restricciones por la pandemia del Covid-19, el equipo empezó con la grabación de “Asu Mare: Los amigos”. El rodaje se extendió por alrededor de un mes y, el hecho de que todos se conozcan hizo el trabajo mucho más sencillo. “Somos muy amigos entre todos. Eso hizo que nos desenvolvemos de la mejor manera, sin timidez, con harta confianza”, agregó el también conductor de televisión.

Además, el grupo completado por Andrés Salas como ´El Culi´, Emilran Cossío como ´Poroto´ y Miguel Vergara como ´El Chato´ logró mostrar lo que vivía el equipo de los amigos en el basckstage durante la filmación de las primeras películas. “En este spin-off la gente va a disfrutar de lo que nosotros disfrutábamos en las anteriores películas, pero detrás de cámaras”, puntualizó.

(De izquierda a derecha) Miguel Vergara, Emilran Cossío, Franco Cabrera y Andrés Salas en "Asu Mare: Los amigos". (Foto: 3 Puntos)

De regreso al personaje

En noviembre de 2018 se estrenó la tercera y última entrega de “Asu Mare”, protagonizada por Carlos Alcántara. En ese momento, se dijo que sería lo último alrededor de la historia de ´Cachín´. Y así fue. Pero, en 2023, llega a los cines la historia de sus mejores amigos. Para Franco Cabrera, regresar al personaje de Lechuga después de más de 4 años fue un sueño.

No fue necesario para él volver a ver la saga cómica, porque, tal como asegura, su personaje tiene una esencia que disfruta mucho y recordaba con mucha claridad. “Me gusta sacar la personalidad (de ´Lechuga´) y, cada vez que me han llamado para interpretarlo, estoy feliz. Entonces, sacarla en esta oportunidad fue muy rápido, ya quería hacerlo, ya quería estar en la piel de ´Lechuga´. Eso es lo que me ha facilitado que todo fluya la mejor manera”, aclaró.

Y es que, de alguna manera, Franco Cabrera se identifica con su personaje. Especialmente, con las ganas de salir adelante que manifiesta explícitamente ´Lechuga´ en “Asu Mare: Los amigos”. “Soy un poco también el que le inyecta alegría al grupo. Yo siempre tengo muchas ganas de que el grupo esté contento, de que el grupo le esté pasando bien. Y ´Lechuga´ saca adelante a sus amigos justamente porque los empuja a algo más divertido, los empuja a algo más positivo y creo que, en ese aspecto, en esa esencia, hay algo de mí”, puntualizó.

"Asu Mare: Los amigos" (Foto: 3 Puntos)

En tanto, lo mejor que le ha dejado su participación en este spin-off es poder actuar al lado de su abuela, la reconocida cantante criolla Teresa Palomino, y su madre Soledad Cadillo. “Es algo que yo siempre voy a recordar, incluso me genera un poco de nostalgia contarlo. El cine va a permanecer, va a perpetuarse y eso hace que yo sienta que la conexión que tengo con mi mamá y con mi abuela en torno al arte. Haber estado en un escenario con ellas y saber que disfrutan de actuar, a mí me llena de mucha felicidad y eso es lo que más voy a recordar, sin duda”.

Cachín como director

Aunque todo parecía perfecto alrededor de la historia que querían mostrar en este spin-off, eso no evitó que durante el rodaje se hicieran ciertos cambios al guion para que los chistes funcionaran con los espectadores.

“Siempre tomamos en cuenta el guion porque nos parece una base, una guía y un mapa para llegar al objetivo de la acción, pero proponemos alguito más, un valor agregado en nuestra chamba que tiene que ver con la improvisación y nos lo permitimos porque todos manejamos muy bien la improvisación. Entonces, no hay quien se quede corto en una escena”, dijo Cabrera.

Carlos Alcántara dirigió esta nueva película peruana que estará en cines desde este 9 de febrero. (Foto: 3 Puntos)

“Asu Mare: Los amigos” también significa el debut como director de cine para Carlos Alcántara. Para Franco, tener la oportunidad de ser dirigido por ´Cachín´ ha sido espectacular porque tiene un “olfato muy agudo para la comedia”. “Cuando te enfrentas a proyectos guiados por ´cracks´ en comedia puedes tener la libertad de proponer, avanzar con tu propuesta, llevarla al extremo; y saber que hay un director mirando una pantalla sabiendo qué es exactamente lo que va a sentir el público. He sido muy agradecido y me he sentido muy privilegiado de haber sido guiado por Cachín”, agregó.

¿Habrá “Asu Mare: Los amigos 2″?

A pesar de que el propio Carlos Alcántara ha mencionado en repetidas ocasiones de que esta película es el cierre del universo “Asu Mare”, Franco Cabrera no pierde la esperanza de regresar con ´Lechuga´ para una segunda parte del spin-off enfocada en los mejores amigos de ´Cachín´.

“Por supuesto que sí, es chamba. Desde aquí hago un llamado a las altas instancias de Tondero para decirle que mi corazón está presto y disponible por si es que quiere hacer una segunda parte de ´Asu Mare: Los amigos´ (…) Pero yo me quedo feliz con haberla realizado y con que se haya llevado a cabo y espero que la gente la disfrute”, finalizó.

(Foto: 3 Puntos)

Cuestionario de Saltar Intro Series y películas favoritas de Franco Cabrera —¿Cuál es la serie que actualmente estás viendo en streaming? "The Office" —¿Tu serie favorita disponible en streaming? Hay varias que me encantan, pero algo que mí me fascinó fue “Breaking Bad”. Pero te juro que hay toda una lista de mis favoritas. —¿Cuál es tu personaje favorito de esta serie? Mi personaje favorito es el protagonista Walter White (interpretado por Bryan Cranston). —Serie que has visto más de 5 veces Qué buena pregunta. Creo que “Modern Family”. —Serie que aún no ves pero que está en primer lugar de tu lista En realidad, es una película, pero tengo pendiente ver “Glass Onion: Un misterio de Knives Out”. —¿Qué serie no recomendarías? No, puedo hacer eso porque yo sé lo que es estar en un proyecto, en la realización de una serie o una película. Hay tanto trabajo detrás y hay tanto cariño de la gente que lo hace que digo qué injusto y también qué contradictorio sería de mi parte decir a la gente ´no vean esto´ porque algún día me tocará seguramente porque soy parte de una maquinaria. Y, un día, de repente me tocará estar en una serie o una película que no funciona y no me gustaría que mi colega diga ´no vean es´. Yo recomendaría que vean todo: lo bueno y lo malo, lo bueno para divertirse y lo malo para saber -los que estamos en esto- qué cosas no se deben hacer. —¿Qué película de Disney te acuerdas? Ya no sé qué es de Disney y de Pixar, pero “La bella y la bestia” (…) He amado ver “El rey León”, también la interpretación en teatro. —Y, por último, si tendrías que hacer una película autobiográfica, ¿a qué actor famoso elegirías para interpretarte? A Cachín. Lo rejuvenecemos nada más porque está parado. Aparte me conoce y para mí es una persona a la que yo admiro en la actualidad y lo he admirado desde que soy chibolo. Para mí sería como un gran logro de vida que eso suceda, porque de verdad que con él hemos vivido cosas increíbles con todas estas películas, pero, además, estoy muy agradecido de que haya sido él el que dijo para la primera película “llámenlo a ese flaco que está haciendo las cosas bien o medianamente bien”.

MIRA LA ENTREVISTA EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO