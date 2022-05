Ray Liotta, el actor que protagonizó el clásico de las películas de mafia “Goodfellas” en 1990 falleció a los 67 años en República Dominicana. El actor falleció en la zona colonial de Santo Domingo, donde filmaba una película.

Liotta protagonizó “Campo de sueños” en 1989 junto a Kevin Costner, pero fue su interpretación del mafioso Henry Hill bajo la dirección de Martin Scorsese en “Goodfellas” (“Buenos muchachos” en América Latina), la que lo lanzó al estrellato.

Compartiendo escenas con Robert De Niro y Joe Pesci, Liotta se hizo un nombre en la pantalla grande y despuntó una prolífica carrera. Con destaques en la televisión, Liotta conquistó un premio Emmy en 2005 por una participación en la serie “ER: Sala de emergencias”. En 2016, el actor conversó con “El Comercio” a propósito de “Shades of Blue” (”Las sombras del crimen”), cinta que consolidó su relación con el formato televisivo.

Recordamos aquí la conversación que el actor tuvo con el periodista Diego Pajares en aquella oportunidad:

— Hace algunos años hacer televisión era lo peor que le podía pasar a un actor de cine. ¿Qué ha cambiado?

Yo soy parte de la generación que pensaba que hacer televisión era el final de una carrera o que significaba que no podías conseguir papeles en el cine. Ahora vemos a muchos actores –y me incluyo– haciendo comerciales, cuando años atrás era mal visto. La industria cambió y hay que cambiar con ella.

— ¿Que la serie muestre a una policía corrupta fue un incentivo para participar en ella?

Todos somos corruptos. Hacemos cosas buenas y malas. Es cierto, esta serie muestra a la policía de manera desfavorable, es como “Los Soprano”, hacemos muchas cosas fuera de la ley. Y eso la hace diferente e interesante.

Ray Liotta y Jennifer López, su compañera de reparto en "Shades of Blue"

— Hay muchas series ahora mismo con esa premisa. ¿Qué diferencia a “Shades of Blue” del resto?

Que no es procedimental [no presenta una historia por episodio]. Comenzamos con unos agentes del FBI atrapando a una miembro de mi equipo y convirtiéndola en informante para llegar a mí, porque sabe que hacemos cosas indebidas. La historia se desarrolla en 13 episodios y nunca he visto nada así.

— ¿Su personaje podría ser considerado un antihéroe?

Sí, eso es lo que lo hace interesante. Este personaje se juega la vida por sus seres queridos y por la ciudad. Y es un buen policía porque hace bien su trabajo, pero también hace algunas cosas indebidas para ganar más dinero. Para jugar con el nombre de la serie, presenta diversos matices de azul.

— ¿Cree usted que hay buenas razones para hacer cosas malas?

Bueno, supongo que algunas personas podrían justificar sus malas acciones. Los policías son de las personas que se juegan la vida todos los días y que no ganan dinero suficiente. Lo mismo sucede con mi personaje: su hija murió de sobredosis, por lo que trata de atacar a los narcotraficantes y deshacerse de todos los que pueda. De modo que trata de hacer cosas buenas... ¡a pesar de que sean malas! Hay muchos matices en la vida.

— Se habla mucho de una escena de la serie en la que su personaje se besa con otro hombre.

Interpreto a un policía muy intenso, no lo veo como homosexual o bisexual, sino como una persona de enormes apetitos: si quiere estar con un hombre, está con un hombre. Si quiere acostarse con una mujer, lo hace. A este personaje no le importa nada. Claro, cuando se emitió el beso la gente en Internet explotó [risas].

— Tal vez la gente siempre lo recuerde por su papel en “Goodfellas”. ¿Le incomoda no haber tenido otro papel tan memorable como ese?

Tengo razones muy personales por las cuales actúo. Me gusta hacerlo, aun así nadie me vea. Hoy en día no hay películas que perduren y tengan el impacto que tuvo “Goodfellas”. Es poco común ver alguna. Ahora vemos solo películas tontas acerca de héroes del cómic, y en la televisión hay canales que se están arriesgando. Sinceramente, no se ven cosas como “Shades of Blue” en la televisión de señal abierta de Estados Unidos hoy en día.

