Después de más de tres décadas desde que el fantasma más excéntrico del cine se robara nuestros corazones, “Beetlejuice” regresa con una secuela titulada “Beetlejuice Beetlejuice”. Durante una reciente conferencia de prensa a la que acudió Saltar Intro de El Comercio, el elenco y equipo creativo compartieron sus experiencias al volver a este icónico mundo creado por Tim Burton. Michael Keaton, Jenna Ortega, Monica Bellucci y Justin Theroux, junto con el productor Tommy Harper, hablaron sobre la evolución de sus personajes, la importancia de la familia en la trama y cómo es trabajar en un proyecto liderado por Burton.

Tim Burton: La visión del director

El director Tim Burton, quien regresa para dirigir “Beetlejuice Beetlejuice”, expresó su emoción por retomar la dirección de la franquicia que comenzó con él. “Trabajar en esta secuela ha sido un viaje increíble. Quería asegurarme de que la esencia de la primera película estuviera presente, pero también quería llevar la historia a un lugar nuevo y emocionante”, comentó Burton.

Burton también habló sobre los desafíos de retomar la historia después de tantos años. “No ha sido fácil encontrar el equilibrio entre respetar el legado de la primera película y aportar algo nuevo. Pero creo que hemos logrado crear una película que tanto los viejos fanáticos como los nuevos encontrarán emocionante y entretenida.”

El director destacó el proceso creativo detrás de la secuela. “Hemos trabajado arduamente para capturar la esencia única y excéntrica de la primera película. Queríamos que la secuela tuviera el mismo espíritu, pero también que se sintiera fresca y relevante para una nueva generación de espectadores.”

Nostalgia sin nostalgia: Michael Keaton y su relación con “Beetlejuice”

Uno de los temas más discutidos durante la conferencia fue la nostalgia. Michael Keaton, quien regresa como el inigualable “Beetlejuice”, compartió que no abordó este proyecto desde una perspectiva nostálgica. “Para mí, la nostalgia es una palabra extraña. No miré esto con nostalgia. Lo vi como un personaje que disfruté en un mundo que disfruté y simplemente nunca me dejó”, afirmó Keaton. A pesar de admitir que estaba nervioso por revivir al personaje después de tantos años, describió la experiencia como “una de sus cosas favoritas que ha hecho en cine”.

Póster oficial de "Beetlejuice Beetlejuice". (Foto: Warner)

Keaton también reflexionó sobre cómo su relación con “Beetlejuice” ha evolucionado con el tiempo. “Lo que me sorprende es lo que evoluciona en tu cabeza y en tu alma. [...] Cuando caminas por la vida, ya no eres lo mismo que eras. Así que ha evolucionado de la misma manera que la película”, comentó. A pesar de los cambios, Keaton aseguró que el personaje sigue siendo, en esencia, el mismo, aunque con una evolución natural que viene con el paso del tiempo.

Jenna Ortega como la Nueva Generación de “Beetlejuice”

Jenna Ortega, quien interpreta a Astrid, la hija de Lydia (personaje interpretado nuevamente por Winona Ryder), habló sobre los desafíos de dar vida a un nuevo personaje en un universo tan querido. “Es bastante difícil estar relacionado con Winona Ryder solo porque ella es tan genial y sin esfuerzo en todo lo que hace, y Lydia obviamente es un personaje tan querido que creo que estar relacionado con ella de alguna manera naturalmente crea presión”, expresó Ortega.

Jenna Ortega hace su debut en la saga del 'Superfantasma' en "Beetlejuice Beetlejuice". (Foto: Warner Bros.)

Sin embargo, la actriz destacó que Astrid fue escrita de manera hermosa, lo que facilitó su interpretación. “Para mí fue más mirar eso y luego, obviamente, conectar con Winona tanto como pude y asegurarnos de que tuviéramos una buena química”, dijo Ortega. La química entre ambas actrices no solo se dio en pantalla, sino también fuera de ella, donde Ortega y Ryder pasaron largas horas conversando y construyendo una relación que se reflejará en la película.

Monica Bellucci y el misterioso papel de Dolores

Monica Bellucci, quien se une al elenco en esta secuela, interpretará a un personaje llamado Dolores, del cual aún no se ha revelado mucho. Durante la conferencia, Bellucci mencionó que Tim Burton la consideró para un “papel clave” en la película. “Entrar en el mundo de Tim es tan hermoso, poético y mágico. Así que soy parte de los nuevos personajes...”, dijo Bellucci, dejando entrever el misterio que rodea a su papel.

Aunque no pudo revelar detalles específicos sobre Dolores, Bellucci se mostró emocionada y honrada de formar parte de este elenco. Su participación en la película ha generado muchas especulaciones entre los fanáticos, quienes están ansiosos por descubrir cómo su personaje encajará en el peculiar mundo de “Beetlejuice”.

Justin Theroux: ser “Normal” en un mundo extraño

Justin Theroux, quien interpreta a un personaje que podría describirse como el más “normal” dentro del extravagante elenco, comentó sobre el contraste entre su papel y el resto de los personajes. “Fue genial, sabes, es una de mis cosas favoritas para interpretar cómicamente, que es superficial y estúpido y un poco no muy brillante”, bromeó Theroux. A pesar de ser el más “normal”, su personaje también tiene sus propias peculiaridades, lo que encaja perfectamente en el mundo de Burton.

Theroux también compartió su experiencia de unirse a un elenco ya establecido y la energía creativa que se respiraba en el set. “Lo hermoso para mí fue que en el espíritu de la primera película, hubo mucha improvisación. Hubo muchas personas que diariamente aportaban cosas en el set. Así que para mí, la energía fue fantástica y eso, de nuevo, lo hizo creativo y divertido”, comentó.

Mantener el estilo de “Beetlejuice” para una nueva generación

Tommy Harper, productor de la película, habló sobre el desafío de mantener el estilo icónico de “Beetlejuice” mientras se atrae a una nueva generación de espectadores. “Se trata de permitir espacio para crear y dar a los fans originales un poco del sabor de lo que recuerdan de la primera película, pero también hacerlo nuevo y original para los nuevos fans que no han visto la película original”, explicó Harper.

Según Harper, la clave fue seguir la guía de Tim Burton, quien aseguró que la secuela capturara la esencia del original mientras añadía elementos frescos para las nuevas audiencias.

En resumen, “Beetlejuice Beetlejuice” promete ser más que una simple secuela. Es un evento cinematográfico que reúne a diferentes generaciones para celebrar la familia, la creatividad y la rareza en su máxima expresión. Michael Keaton lo resumió perfectamente: “Es solo entretenimiento para reunir a la familia”. Con un elenco estelar, la dirección visionaria de Tim Burton y una mezcla perfecta de nostalgia y novedad, esta película seguramente será un éxito tanto para los fanáticos de la original como para las nuevas generaciones que descubrirán el mundo de “Beetlejuice” por primera vez.

“Beetlejuice Beetlejuice” se estrena en todas las salas de cines de Perú este jueves 5 de setiembre.

