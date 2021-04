Conforme a los criterios de Saber más

Desde que se anunció que la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” mostraría la relación del cantante mexicano con su hija Michelle Salas se generó mucha expectativa al rededor de esta historia. La responsabilidad de interpretar a este personaje crusial en la vida de ‘El sol de México’ recayó en la actriz argentina Macarena Achaga, quien a sus 29 años ha ido forjando una importante carrera en México.

Achaga nació en 1992 en Mar de Plata. Se autodenomina “necia” y una persona muy “agradecida”. En una entrevista para el diario La Nación explicó que a raíz de todo lo que ha vivido se siente “muy feliz, muy agradecida”. “Eso es lo más importante que he aprendido, por lo menos a nivel ‘Macarena’”, indicó.

La intérprete explicó que siempre trata de mantenerse tranquila y centrada a pesar de tener mucho trabajo o actividades. Macarena es modelo, actriz e influencer. “Trato de tener rituales que hago siempre, que son cosas que me hacen bien. Escribo, medito, me preparo mate, que es algo que me hace muy feliz, y después, gran parte de mi día está dedicado al trabajo, es un trabajo que demanda muchas horas”, comentó.

Macarena Achaga interpreta a Michelle Salas en "Luis Miguel, la serie". (Foto: Netflix)

“Paso una parte de mi semana audicionando para los proyectos que vienen, y tratando de trazar una carrera que tenga congruencia con lo que yo quiero transmitir”, añadió. “Valoro mucho el tiempo con mi gente… siempre ha sido así, pero ahora, particularmente ya no estoy dispuesta a sacrificarlo por trabajo”, agregó.

Faceta como modelo

Con tan solo 15 años, inició su carrera como modelo. “El modelaje es bonito, estético y divertido, pero yo siempre pensaba que me hacía falta contenido; decía ‘¿Cómo voy a expresarme? ¿Cómo voy a contar lo que pienso o lo que siento, solamente en una foto, en una campaña o en una pasarela?”, contó Macarena al “Heraldo de México”.

Participó en las campañas de OÉ en México, Instyle México, Cosmopolitan, Para Teens, Para Ti, Elle, Sweet Victorian, Doll Finns, Muaa argentina, entre otras.

Tras su faceta como modelo, la argentina migró a México en busca de nuevas oportunidades laborales. Tuvo algunos trabajos nuevamente como modelo, pero logró saltar a las pantallas. “Siento que México me cultivó, porque fue el lugar en el que mis esfuerzos y objetivos se juntaron”, añadió.

En una entrevista para La Nación explicó cómo se siente actualmente tras haber migrado y empezar a conseguir logros. “Creo que ni siquiera tengo que explicar el peso o la magnitud que tiene esto para mí, sobre todo la gratitud que siento porque a veces lo que se ve de afuera es sólo la punta del iceberg. Quizá este papel sea mi primer acercamiento a la audiencia argentina como actriz, pero hay tantos años detrás, hay tanto trabajo, tanta preparación, tanto sacrificio, tantos días de ser impecable con mis palabras, mis pensamientos, mis acciones, para que esto se vea reflejado. Es todo un trabajo que no se ve, que está debajo del agua, un camino que tuve que transitar porque lo mío no era: “no quiero estar en Argentina”; lo mío era: “quiero estar en Argentina pero desde acá, para que vean el alcance que podemos tener”. Y, sin dudas, con Luis Miguel, la serie 2 voy a tener la posibilidad de llegar a todos lados”, contó.

Faceta de conductora de televisión

La primera vez que Achaga apareció en pantallas fue como conductora en “Los 10 +” en MTV Latinoamérica, programa en el que aún tenía el acento argentino bien marcado. Junto a Gabo Ramos entrevistaban a famosos y compartían videoclips. En una entrevista para Heraldo de México dijo que esta experiencia “ fue la primera vez que pudo tener una voz”.

Faceta como actriz

Macarena tuvo su primer rol en la televisión gracias a la serie juvenil “Miss XV”, en donde compartió plató con Paulina Goto (”Madre solo hay dos”) y Natasha Duperyron (”La casa de las flores”. En esta ficción, interpretó a la villana Leonora. Durante esta época también formó parte la banda mexicana “Eme 15″, agrupación que se creó en la novela juvenil. Su papel de Leonora la hizo ganadora de un premio de Kids Choice Awards México 2012.

Tras salir de la serie juvenil, entró al elenco de “Gossip Girl Acapulco”, ficción inspirada en la serie estadounidense “Gossip Girl”. En esta producción interpretó a Jenny Parra. En el 2015, viaja a Chile para realizar una serie llamada “Sitiados”, junto a Benjamín Vicuña y Marimar Vega. Ese mismo año, también formó parte del elenco de la tercera temporada de la serie colombiana “Cumbia ninja”.

La actriz explicó en una entrevista que tras varios personajes diferentes interpretados en series y novelas le ha enseñado a escoger qué tipo de roles quiere interpretar. “Siempre fui una persona que tiene muchas opiniones, para bien o para mal, opino mucho ,y mi trabajo como actriz me ha permitido con mucho tiempo, después de muchos años, poder elegir los roles que me parecen que mejor interpretan mi personalidad, y los personajes a los que yo les puedo dar más sustancia y que pueden hacer una diferencia allá afuera”, dijo a El Heraldo de México.

Macarena ha participado en la telenovela peruano-argentina de América Televisión y Telefé “El regreso de Lucas”, en donde compartió roles con Sergio Gjurinovic, Salvador del Solar, Diego Bertie, entre otros actores peruanos.

De regreso a México formó parte de las novelas “La Piloto”, “La doble vida de Estela Carrillo”, “La bella y las bestias” y “Amar a muerte, en esta última, interpretó a Valentina Carvajal Pineda y se convirtió en un símbolo LGTBI+. Además, su personificación de Valentina le otorgó tres galardones dos premios MTV y un Nickelodeon Kids’ Choice Awards México.

“El caso de Valentina fue algo bien importante, ya que hablamos de un montón de cosas que tienen que ser habladas, como la homosexualidad; abrió la puerta a una conversación enorme de, por lo menos, los dos últimos años”, dijo en una entrevista.

Se convirtió en Michelle Salas

Macarena Achaga ingresó al elenco de “Luis Miguel, la serie” en su segunda temporada. Su rol es uno de los más importantes, pues interpreta a la hija mayor de Luis Miguel, y con quien a lo largo de los años ha tenido una relación complicada.

“El personaje está construido con base en una versión de la historia, que es la que sale en los libretos y, obviamente, con mucho respeto, un personaje que tiene similitudes con la Michelle que todos tenemos de referencia, con la consciencia de que no deja de ser un personaje. Me interesaba que el público viera que ella tuvo todas las batallas que tuvimos todos como adolescentes, porque al final del día todos nos pudimos identificar y relacionar con un papá en desacuerdo…”, dijo en una entrevista a la revista mexicana Hola.

La argentina también reveló que “esta es una versión de la realidad, además de una interpretación de Macarena de cómo fueron las cosas y de que, justo esta parte que voy a contar de la historia, no necesariamente está registrada antes". (Foto: Netflix)

“No es una relación lineal, creo que es una montaña rusa que tiene sus altas y otros momentos muchos más complejos de explicar, pero en la vorágine hace un poco de sentido. Se tocan temas interesantes con la relación de Michelle y Luis Miguel”, añadió la actriz.

La actriz argentina en esta serie interpreta a una Michelle de 18 años, muy joven y que quiere tener una relación con su padre. “Igual y no es necesariamente fue cómo pasaron las cosas. Yo vi a Michelle a través de mis lentes de Macarena y la dibujé y cree con Beto (Humberto Hinojosa) y con Diego (Boneta) en el set. Esta Michelle es una que yo compuse con mis vivencias, con mi Macarena adolescente, trabajando para mí, pensando como sería, como se sentiría”, comentó para Vogue México.

Durante una entrevista para el medio especializado Sensacine, Macarena dejó claro que la forma en cómo interpretó a Michelle se realizó con “mucho respeto”. “Peleé para que el personaje de Michelle fuera un personaje profundo, que no sé si es necesariamente lo que esperaban ver. Si bien yo traté de estar en contacto y direccionar la historia a los hechos reales, como tener información de parte de ella, no fue posible”, añadió.

En entrevista para Radiofórmula, Macarena Achaga contó que sí se puso en contacto con Michelle Salas porque, además, se conocen desde hace un tiempo, pero aclaró que la hija de Luis Miguel no se involucró en la creación del personaje. (Foto: Netflix)

Achaga sí conoce a Michelle y que revelado en más de una ocasión que la admira: “Toda ella representa muchas cosas que a mí me interesaba representar en este personaje; es una mujer fuerte, que se hizo a sí misma, que ha tenido mucha evolución a lo largo de los años y que creo que ha tenido que superar muchos desafíos personales para poder convertirse en la persona que es hoy”.

“Me acerqué a Michelle Salas porque es una persona que admiro, respeto mucho, que nos conocemos, hemos pertenecido a muchos círculos sociales parecidos en muchos momentos distintos entonces siento que tenemos muchas cosas en común pero este personaje es una creación mía, sola, Michelle no se involucró en esta creación pero está hecha con amor y respeto”, dijo para el medio Radiofórmula.

Para poder interpretar a Michelle Salas, la actriz tuvo una larga audición. El proceso inició en diciembre de 2019 hasta febrero de 2020. “La última vez que mandé un type para este personaje estaba en un baño en Turquía; trabajando en ese lugar recóndito del mundo. Le tuve que pedir a una productora que me grabara en el baño de mi hotel para mandar la audición”, recordó en la entrevista para el Heraldo. “De verdad, Michelle tenía que ser mía”, afirmó.

En el amor

Macarena tuvo una relación larga con Ghassan Kara, un joven del Líbano que conoció en Nueva York. Tras dos años de relación, terminaron y actualmente se encuentra en una relación con el actor e influencer Juan Pablo Zurita, con quien compartió set en las grabaciones de “Luis Miguel, la serie”.

