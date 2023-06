Este viernes 23 de junio se acabó la espera para los fanáticos que esperaban el estreno oficial de la película “A través del mar” en Netflix. La secuela de “A través de mi ventana”, protagonizada por los españoles Clara Galle y Julio Peña, continúa con la historia de amor de Raquel y Ares junto a la de los demás personajes de la trama.

Basada en los personajes escritos por la autora Ariana Godoy, la segunda película de la saga deja un final abierto para lo que será la tercera entrega titulada “A través de tu mirada”. Por eso, en Saltar Intro de El Comercio ya vimos la película y aquí te explicamos qué significa el final de “A través del mar”.

Final explicado de “A través del mar”

(ALERTA SPOILERS: a continuación se darán detalles de lo que sucede al final de “A través del mar”)

Después de enterarse que Ares (Julio Peña) la ha ‘engañado’ con su amiga Vera (Andrea Chaparro), Raquel (Clara Galle) decide salir a celebrar la festividad de San Juan con Daniela (Natalia Azahara) y Yoshi (Guillermo Lasheras). Los tres amigos están disfrutando de la fiesta hasta que cada uno toma su camino por separado. Raquel se va con Gregory (Iván Lapadula), Daniela se une a su novio Apolo (Hugo Arbués) y Yoshi va en busca de Ana (Carla Tous).

Por su parte, Ares se quedó en la casa de playa de los Hidalgos hasta donde llega Vera. En ese momento, ella confiesa que mintió y nunca tuvieron nada; así que, técnicamente, no engañó a Raquel. Pero, en el interín, él ve a una persona caer del acantilado. Así que toma la moto acuática para llegar hasta el lugar. Una vez ahí, se da cuenta que es el mejor amigo de Raquel e intenta reanimarlo, pero no lo consigue y Yoshi muere.

En el velorio, Raquel y Daniela, así como la familia de Yoshi, se encuentran devastadas por la pérdida irreparable. La protagonista de “A través del mar” sube al estrado para decir algunas palabras en honor a su mejor amigo.

“Ojalá tenerte un solo segundo más en mi vida para decirte que lo siento. Me dijiste que los novios son pasajeros y que los amigos son para siempre. Yo me lo creí y di por hecho que siempre estarías ahí, y me equivoqué al elegir con quién compartir mis días. Me volqué en lo pasajero y ahora no sé qué hacer sin lo que tenía que ser para siempre. Porque, aunque toda la vida demostraste lo contrario, los amigos sí que se van como tú te has ido”, dice Raquel en referencia a que debió pasar más tiempo con Yoshi y no perderlo con Ares.

En tanto, y en medio del dolor de los protagonistas, hay una luz de esperanza para el amor de Artemis (Eric Masip) y Claudia (Emilia Lazo), quienes hacen pública su relación pese a los malos comentarios que podrían recibir porque él es parte de la rica familia Hidalgo y ella es personal de servicio de la casa.

En los últimos minutos de “A través del mar”, vemos que Ares ha regresado a Suecia para continuar la carrera de medicina y no ha conversado con Vera. Mientras que, en España, Raquel y Daniela están tiradas en la cama cuando la protagonista recibe un mensaje inesperado.

En el correo electrónico, una editora le dice que su representante Yoshi García le había mandado el manuscrito de su libro “A través de mi ventana” y le interesaría conversar con ella para que forme parte de su colección juvenil. Un último regalo que le dejó su mejor amigo.

Además, su madre le comunica que Gregory la busca, pero ella declina salir a recibirlo y dice que lo llamará otro día, dejando abierta la posibilidad de intentar algo con su nuevo amigo y olvidar a Ares. Incluso, para darle un fin -de alguna manera- a esa relación, Raquel cierra la ventana por la que su expareja solía colarse a su habitación.

¿Cuándo se estrenará la tercera película de “A través de mi ventana”?

El final de “A través del mar” deja más preguntas que respuestas, las cuales deberán resolverse en “A través de tu mirada”, la tercera película ya confirmada por Netflix. Durante TUDUM 2023, el gigante del streaming confirmó que la tercera película de esta saga llegará a su servicio en 2024.

¿De qué trata “A través del mar”?

La historia de “A través del mar” seguirás las nuevas aventuras de Ares Hidalgo (Julio Peña), Raquel Mendoza (Clara Galle) y su entorno durante las vacaciones en los idílicos paisajes de la Costa Brava (España).

“Ares se ha ido a estudiar a Estocolmo, y él y Raquel están manteniendo una relación a distancia, lo que supone un mayor desafío de lo que ellos habían imaginado. Cuando llega el verano y se reencuentran, el periodo de separación y las nuevas personas que han conocido en ese tiempo harán que lo que creían seguro empiece a tambalearse”, cita la sinopsis compartida por Netflix.

Mira el tráiler oficial de “A través del mar”

¿Quiénes conforman el elenco de “A través del mar”?

La película basada en la historia creada por la escritora Ariana Godoy trae de regreso a los actores españoles Clara Galle y Julio Peña en los papeles protagónicos de Raquel y Ares, respectivamente.

Estos son todos los integrantes del cast de “A través del mar”:

Clara Galle como Raquel

Julio Peña Fernández como Ares

Guillermo Lasheras como Yoshi

Natalia Azahara como Daniela

Hugo Arbués como Apolo

Eric Masip como Artemis

Andrea Chaparro como Vera

Emilia Lazo como Claudia

Iván Lapadula como Gregory

Carla Tous como Ana





