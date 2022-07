Más datos

Un esperado estreno

“Better Call Saul” temporada 6, episodio 8 llega a Netflix el martes 12 de julio a las 2:00 a.m. (hora del Perú, México, Ecuador y Colombia); 3:00 a.m. (Chile) y 4:00 a.m. (Argentina).

En Estados Unidos, la serie se transmite por el canal AMC y el servicio AMC+.

Todos los episodios de “Better Call Saul”, “Breaking Bad” y la película “El camino” están en Netflix.