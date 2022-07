El destino de Kim Wexler, personaje a cargo de Rhea Seehorn en “Better Call Saul”, se había convertido en una de las grandes incógnitas a resolver en esta sexta y última temporada. Con preocupación, los fans veían cómo avanzaba la historia y un posible final trágico se acercaba para la compañera de Saul Goodman (Bob Odenkirk). En el capítulo titulado “Fun and Games”, estrenado el 19 de julio en Netflix, finalmente, descubrimos cómo la abogada sale de la vida de Jimmy McGill, y lo hace de una manera emotiva que ha satisfecho no solo al público, sino también a la actriz.

En una entrevista con “The Hollywood Reporter”, Seehorn contó que su primera reacción al leer el guion del capítulo escrito por Ann Cherkis y dirigido por Michael Morris fue de sorpresa. “Pero por lo general esa es mi reacción cuando leo los geniales libretos que he recibido en los últimos 7 años de mi vida. Te sorprendes y luego no, porque todo hace sentido”, reflexionó la artista.

ALERTA DE SPOIILERS : A continuación, compartiremos detalles del capítulo 6x09, no continúes leyendo si todavía no has visto el episodio.

Rhea Seehorn es Kim en "Better Call Saul" / Difusión

En “Fun and games”, vemos a Kim y Jimmy enfrentando las consecuencias de haber sido testigos del asesinato de Howard (Patrick Fabian) en manos de Lalo Salamanca (Tony Dalton). Ambos aceptan sin discusión las indicaciones de Mike (Jonathan Banks) para no levantar sospechas sobre la desaparición del exsocio del hermano de Jimmy, pero el cargo de conciencia puede más con Kim.

Es así que, al cierre del capítulo 9 de la temporada 6, vemos a Wexler tomar la decisión de renunciar a su profesión como abogada y anunciarle a Jimmy que su relación ha llegado a su final. Alista sus maletas y se aleja de él, lo que detona su total conversión en el Saul Goodman que conocimos en “Breaking Bad”.

Para Seehorn queda claro cómo su personaje ya no puede más estar en su propia piel. “Cuando ella se enfrenta a esta situación, se le ve casi catatónica en la supresión de sus emociones, pero realmente está implosionando y está completamente desesperada. Se dice para sí: ‘No puedo seguir siendo más esta persona. No tengo ningún derecho a ejercer las leyes, a juzgar a otros’. Ella había estado inclinando la balanza a favor de aquellos que ‘se lo merecen’ durante años, lo cual es una forma poco ética de ejercer la abogacía, y terminó ahora con un cadáver bajo sus pies. Esto la lleva a una cantidad increíble de autodesprecio y a pensar que no merece nada”, dijo a “The Hollywood Reporter”.

Rhea Seehorn dice que este episodio le ha hecho pensar mucho en una escena que tuvo su personaje en el capítulo 8 de la segunda temporada, cuando es entrevistada para unirse al equipo de Schweikart and Cokely. Le preguntan por su pasado y las razones que la llevaron a salir de su pequeño pueblo cerca a la frontera de Kansas y Nebraska. “¿Qué buscabas”, le inquieren. “Más”, responde la abogada.

“Lo que ahora creo es que ella está en ese lugar en el que se dice: ‘cómo es posible que yo pueda esperar más, si no me merezco nada. No merezco amor ni una relación ni una carrera noble’”, argumentó Seehorn, que se siente complacida por la decisión tomada por el showrunner Peter Gould y los guionistas de respetar esa “verdad” de su personaje.

“La verdad para Kim todo el tiempo es que ella sí tiene integridad. Es increíblemente fuerte y sí tiene un compás moral. Y la decisión que tomó es la más grande penitencia que se puede imaginar”, dijo la actriz.

¿Hubiera apretado el gatillo?

En el capítulo previo a “Fun and Games”, titulado “Point and Shoot” (”Apunta y dispara”), Kim es comisionada por Lalo Salamanca a matar a Gustavo Fringe (Giancarlo Esposito) para salvar la vida de Jimmy. Ella sale hacía el lugar que le ordena el narcotraficante, pero se encuentra en el destino con Mike, quien le evita el trabajo sucio.

Aunque luego se descubre que todo era una trampa de Salamanca para cercar al dueño de Los pollos hermanos y cobrar venganza, quedó la pregunta en el aire: “¿Realmente habría sido capaz Kim de matar por Jimmy?

Seehorn le dijo a “The Hollywood Reporter” que ella, “personalmente”, cree que Kim sí hubiera disparado. “¿Pero quién sabe?”, continuó. “Yo actué como si no hubiera más salida que esa porque así lo requería la escena. Ella pensaba: ‘Voy a hacerlo, es la única forma de salvarle la vida’. Pero no sabemos qué habría pasado, si hubiera fallado el disparo, si se hubiera aterrado en el momento. Ella estaba en una situación en la que no tenía elección. Digo eso ahora en retrospectiva porque, para mí, informa el momento que vemos en el capítulo siguiente (el capítulo 9) en el que se pregunta: ‘¿esto es lo que eres ahora?, ¿esa eres tú? Será mejor que corras en la otra dirección”, explicó Seehorn.

Capítulo 8, la escena de la muerte de Howard en "Better Call Saul" / Difusión

Rumbo a los Emmy

La actriz este año está nominad en dos categorías de los Emmy, los premios más importantes de la televisión. Mejor actriz en un miniserie de comedia por “Cooper’s Bar” y Mejor actriz de drama por “Better Call Saul”.

Si bien por años la Academia de Televisión no la había considerado en las nominaciones, pese a la aclamación no solo del público, sino de la crítica, Seehorn dijo que, si bien piensa que nadie debería ser tan “tonto” de sentarse a lamentarse porque cree que merece un premio, la noticia le trajo mucha alegría.

“Me siento increíblemente agradecida. Me produce gratitud que la gente abrece a mi personaje y a mi interpretación. No ha sido un personaje fácil, porque a menudo Kim es inescrutable y no le importa ser agradable. Ha sido emocionante ser nominada, me sentí en la luna cuando lo supe”, declaró a “THR”.

