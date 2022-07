Lanzada en febrero de 2015, “Better Call Saul”, el spin off de “Breaking Bad” que está disponible en streaming por Netflix, es considerada una de las mejores precuelas televisivas por la crítica especializada. Los varios premios a los que ha sido nominada, entre los que destacan los Emmy, Critics’ Choice, los SAG, Globos de Oro, entre otros, así la respaldan.

Siete años después de su estreno, la ficción protagonizada por Bob Odenkirk (Jimmy McGill / Saul Goodman) y Rhea Seehorn (Kim Wexler) ya está de vuelta en Netflix con la segunda parte de su sexta y última temporada.

Recordemos que la primera parte de esta entrega final, compuesta de 7 capítulos, se estrenó en la plataforma de streaming del 19 de abril al 24 de mayo.

El final ha llegado

Estrenada la primera parte de la sexta temporada de “Better Call Saul”, quedaba preguntarse cuándo llegaba a Netflix la segunda y última parte de la serie. Para la alegría de sus fans, el capítulo 8, correspondiente a la última entrega ya está disponible desde este martes 12 de julio, fecha en la que empieza la cuenta regresiva para saber el desenlace de esta historia.





¿Qué veremos en el tramo final de la serie?

La sexta temporada continúa donde terminó la quinta entrega, es decir, en 2004, cuatro años antes de que Jimmy McGill (Odenkirk) conozca a Walter White ( Bryan Cranston ) y Jesse Pinkman ( Aaron Paul ).

La temporada muestra la posterior evolución de Jimmy hacia el personaje del mismo nombre, el abogado defensor penal " Saul Goodman“, mientras él y su esposa Kim Wexler (Rhea Seehorn) ejecutan su plan para arruinar la carrera de Howard Hamlin (Patrick Fabian) para forzar una resolución de la Caso de la lavandera. Simultáneamente, muestra las reacciones del cártel de la droga ante el intento de asesinato de Lalo Salamanca.

La sinopsis oficial del episodio 8 revelaba lo siguiente: “Un inconveniente de última hora amenaza con descarrilar los planes meticulosamente trazados de Jimmy y Kim; Mike y Gus se preparan para un enfrentamiento; La investigación de Howard finalmente da resultados; Lalo aprovecha una oportunidad”.

Sin revelar ‘spoilers’, el impresionante octavo capítulo nos indica que a partir de ahora se vienen muchas bajas y momentos de tensión, que mantendrán enganchados a sus fans.

Horarios en streaming

Los nuevos capítulos de “Better Call Saul” se estrenan todos los lunes a las 9 p.m. por la señal de cable de AMC. Luego, los martes aterrizan en streaming vía Netflix en los siguientes horarios: a las 2:00 a.m. (Hora del Perú, México, Ecuador y Colombia) 3:00 a.m. (Chile) y 4:00 a.m. (Argentina).

El capítulo 6x09 se estrenará el martes 19 de julio. Esta es la programación de la temporada:

Nombre de los capítulos y fecha de estreno

S6E1: Vino y rosas – 18 de abril de 2022

T6E2: Zanahoria y palo – 18 de abril de 2022

S6E3: Rock and Hard Place – 25 de abril de 2022

S6E4: Hit and Run – 2 de mayo de 2022

T6E5: Negro y azul – 9 de mayo de 2022

T6E6: Axe and Grind – 16 de mayo de 2022

S6E7: Plan y ejecución - 23 de mayo de 2022

T6E8: Apunta y dispara – 12 de julio de 2022

T6E9: TBA – 19 de julio de 2022

S6E10: TBA – 26 de julio de 2022

S6E11: TBA – 02 de agosto de 2022

S6E12: TBA – 09 de agosto de 2022

S6E13: TBA – 16 de agosto de 2022

Otros datos

En Estados Unidos, la serie se transmite por el canal AMC y el servicio AMC . Todos los episodios de “Better Call Saul”, “Breaking Bad” y la película “El camino” están disponibles en Netflix.

