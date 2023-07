La emoción por traer a la vida a los juguetes de la infancia continúa y ahora se conocen más detalles sobre lo que será la próxima película de “Barney”. El dinosaurio morado, que es personaje de Mattel (al igual que Barbie), tuvo su propia serie infantil de televisión en la década de los 90 y pronto llegará a los cines.

Según se pudo conocer, el proyecto lleva alrededor de tres años en desarrollo. ¿Quieres saber de qué tratará este largometraje sobre “Barney”? Sigue leyendo.

¿De qué tratará “Barney”?

El presidente de Mattel Films, Kevin McKeon, adelantó que la trama de esta película abordará los obstáculos que han atravesado los fanáticos del dinosaurio morado al crecer e ingresar a la vida adulta, al mismo estilo de A24, la productora independiente responsable de “Everything Everywhere All at Once”.

“No estamos recargando en la angustia millennial para este proyecto en lugar de dirigirlo a niños. Es para adultos. No es que va a ser clasificación R, pero se concentrará en las aflicciones de tener más de treinta y haber crecido con Barney, simplemente el nivel de desencanto al interior de esa generación. Es tipo A24, surrealista”, confirmó a The New Yorker.

Por su parte, el actor británico Daniel Kaluuya será el encargado de darle vida a Barney en el próximo largometraje y lleva más de tres años vinculado al proyecto debido, según declaró a Yahoo! UK, al “alto nivel de exigencia” de la película.

Daniel Kaluuya protagonizará "Barney". / VALERIE MACON

“Barney fue una figura omnipresente en muchas de nuestras infancias, luego desapareció en las sombras, quedó incomprendido. Estamos entusiasmados por explorar a este convincente héroe moderno y ver si su mensaje de ‘Te quiero, me quieres’ puede resistir el paso del tiempo”, aseguró el intérprete a The Guardian en 2019.

¿Cuándo se estrenará “Barney”?

La nueva cinta del personaje de Mattel continúa en proceso de producción. Por ello, aún no se conoce cuándo podría ser estrenada en cines.

¿Quiénes participan en “Barney”?

Hasta el momento, no se ha confirmado quién será el director de la película de “Barney”. Por otro lado, como ya hemos mencionado, el único actor confirmado para la próxima cinta es Daniel Kaluuya, actor ganador del Oscar por Mejor actor de reparto en “Judas and The Black Messiah” (2021).

(Foto: Lyons Partnership, L.P)

Cabe resaltar que este sería solo uno de los próximos proyectos que tiene en mente Mattel Studios. También cabe la posibilidad de traer a la pantalla historias basadas en los juegos “Uno”, “Hot Wheels”, “Pollypocket” y “Masters of the universe”, entre otros.

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO