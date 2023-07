Días antes de estrenar uno de sus mayores proyectos cinematográficos, la cineasta Greta Gerwig acapara los titulares tras conocerse que será la encargada de dirigir la nueva adaptación de la saga “Las crónicas de Narnia”. La directora de “Barbie” (2023) -que llega a los cines el próximo 20 de julio en Latinoamérica- habría acordado con el gigante del streaming Netflix la producción de dos filmes basados en las novelas de C. S. Lewis.

Según información difundida por el medio “The New Yorker”, Gerwig tiene un trato para “dirigir al menos dos películas” basadas en este mundo de fantasía por encargo de Netflix. Esta información llega meses después de que empezaran a circular los rumores sobre el deseo del gigante del streaming por tener a la directora de “Mujercitas” (2019) en sus filas.

“Su ambición (de Greta Gerwig) no es ser la directora más grande, pero sí una directora importante de grandes estudios”, puntualizó su agente al informe de The New Yorker. Además de ello, no se tiene más información sobre cuándo se empezaría con la producción.

Cabe recordar que Netflix adquirió los derechos sobre las siete novelas de “Las crónicas de Narnia” en el año 2018. El encargado del guion este reboot será Matthew Aldrich (“Coco” y “Lightyear”).

¿Dónde ver “Las crónicas de Narnia” en streaming?

Los libros de C. S. Lewis. llegaron por primera vez al cine en el año 2005 con la adaptación de “Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario”, dirigida por Andrew Adamson. Posteriormente, se lanzaron otros dos filmes basados en esta saga literaria. A continuación, te contamos dónde verlas en streaming.

Título Sinopsis Plataforma de streaming “Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el armario” (2005) Durante la Segunda Guerra Mundial, los hermanos Peter (William Moseley), Susan (Anna Popplewell), Edmund (Skandar Keynes) y Lucy Pevensie (Georgie Henley) son enviados a una casa en el campo donde van a estar a salvo de los bombardeos. Un día, la menor Lucy descubre un armario que te transporta a un nuevo mundo llamado Narnia y pronto llevará a sus tres hermanos con ella. En ese lugar, conocerán a un león mágico llamado Aslan (Liam Neeson) y se enfrascarán en la lucha contra la Bruja Blanca (Tilda Swinton). Disney+

(Foto: Walt Disney Pictures)

Título Sinopsis Plataforma de streaming “Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian” (2008) En esta segunda entrega, Peter, Susan, Edmund y Lucy Pevensie regresan a Narnia. Pero, en este mundo mágico han pasado más de 1.300 años y ahora ha sido conquistado por los telmarinos que son dirigidos por el malvado rey Miraz (Sergio Castellitto). Los hermanos se unirán al príncipe Caspian (Ben Barnes) para protegerlo de su tío Miraz que quiere eliminarlo. Disney+

(Foto: Walt Disney Pictures)





Título Sinopsis Plataforma de streaming “Las crónicas de Narnia: La travesía del viajero del alba” (2010) Los hermanos Edmund y Lucy Pevensie, junto a su primo Eustace (Will Poulter) se embarcan en la nave “El Viajero del Alba” para buscar a los siete caballeros que han sido expulsados del reino por Miraz, tío de Caspian y usurpador del trono de Narnia. Disney+

(Foto: 20th Century Fox)





