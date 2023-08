La tendencia rosa sigue apoderándose de las salas de cine después del estreno de la película “Barbie” el pasado 20 de julio en Latinoamérica. Desde entonces, siguen saliendo algunos datos sobre el largometraje protagonizado por Margot Robbie. En esta ocasión, hemos descubierto que la propia directora Greta Gerwig intercedió para tener a Ryan Gosling como el muñe Ken en el ‘live-action’ de Warner Bros.

La cineasta habló sobre cómo el actor de “La La Land” llegó a protagonizar a Ken en la ficción. A continuación, te contamos la divertida anécdota.

¿Cómo consiguió Ryan Gosling el papel de Ken?

Después de que Greta Gerwig asumiera la dirección de “Barbie” en el año 2021, la producción empezó con su trabajo y la cineasta se unió a su esposo Noah Baumbach para escribir el guion final del proyecto cinematográfico.

Durante una reciente entrevista con el podcast SmartLess, Gerwig confesó que escribió el papel de Ken pensando en el actor Ryan Gosling; pese a que nunca había conocido el actor. “En realidad, al escribirlo, elegimos a Ryan, como si escribiéramos su nombre en el guion y todo... y su nombre estaba en todas partes (…) Cuando les entregamos el guion, el estudio dijo: ‘Oh, es tan maravilloso que conozcas a Ryan’. Y yo estaba como, ‘Oh, no conozco a Ryan. Nunca conocí a Ryan, no tengo idea’”, resaltó la directora de “Barbie”.

Ryan Gosling revela la lucha interna de ‘Ken’ en una divertida canción para la película “Barbie”. (Foto: Captura de YouTube)

Asimismo, aseguró que, el programa con el que había conocido el trabajo cómico de Ryan Gosling fue Saturday Night Live. Greta Gerwig vio al actor en el episodio “Chico que acaba de comprar un barco en citas” del segmento “Weeknd Update”. “Conoces a esos actores que puedes... simplemente sentir que saben lo que es divertido, y siempre sentí eso por él”, confesó.

Por último, Greta Gerwig compartió que Ryan Gosling hizo una divertida comparación entre Ken y los hombres de “The Bachelorette”. “Él dijo: ‘Oh, Ken me recuerda a los hombres de ‘The Bachelorette’ cuando la mujer no está cerca, no saben qué hacer consigo mismos y se estresan. y están haciendo flexiones’”, agregó.

¿Qué dice la sinopsis de “Barbie”?

La nueva película de Greta Gerwig sigue la historia de Barbie (Margot Robbie), quien acaba de ser expulsada de Barbieland por no ser una muñeca de aspecto perfecto. Tras ello, parte hacia el mundo humano para encontrar la verdadera felicidad junto a Ken (Ryan Gosling).

(Foto: Warner Bros.)

Mira el tráiler oficial de “Barbie”

¿Quiénes integran el cast de “Barbie”?

La película inspirada en la icónica muñeca de Mattel tiene como protagonista a Margot Robbie en el papel de Barbie y a Ryan Gosling como Ken.

Estos son todos los actores del cast de “Barbie”:

Margot Robbie como Barbie

Ryan Gosling como Ken

(Foto: Warner Bros.) / Captura de pantalla

Michael Cera como Allen

Hellen Mirrren como narradora

Will Farrell como el CEO de Mattel

Issa Rae

Emma Mackey

Nicole Coughlin

Kate McKinnon

Alexandra Shipp

Hari Neff

Ana Cruz Kayne

Ritu Arya

Dua Lipa

Kingsley Ben-Adir

Ncuti Gatwa

Simu Liu

