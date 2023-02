El día de ayer se realizó una función privada de ‘Barbie’ y las primeras impresiones a la cinta son bastante alentadoras. Los críticos alabaron el guion creado por Greta Gerwig y felicitaron a Ryan Gosling en su papel del memorable muñeco Ken, novio de Barbie.

Una de las opiniones halaga su forma de abordar el feminismo por parte de Barbie y el patriarcado por parte de Ken, sin verse forzado ni aburrido en ningún momento.

“Vi Barbie. Me encantó. Va a ser una película masiva. Ferozmente feminista y volcánicamente histérica. Tan llamativa y brillante. Ganarán Oscars por Vestuario y Diseño de producción, son hermosos. Deconstruye la iconografía feminista de Barbie y la recontextualiza para una nueva generación. Como se trata de Greta Gerwig, hay un gran corazón en el centro. Margot Robbie interpreta a Barbie, con acento de los Ángeles, mientras cuestiona su posición en Barbieland y choca con Ken sobre el patriarcado. Ryan Gosling es sobresaliente como Ken, quizás su mejor actuación. Es un gran ladrón de escenas y puede cantar y bailar. Probablemente, lo nominarán al Oscar. Will Ferrell no ha sido tan divertido en años, interpreta a un CEO superficial y performativo de Mattel. Otros que destacan son Rhea Pearlman y Michael Cera.”

"Barbie" se estrenará en 2023. / Captura de pantalla

Recordemos que Barbie se convirtió en un ícono femenino pues fue la primera muñeca para niñas que se presentaba como mujer y no como una bebé, como venían acostumbrados los fabricantes. Pese a que muchas veces se le ha criticado por su aspecto, al ser rubia y de ojos azules, esta nueva película viene a romper con todos los estigmas sobre la famosa muñeca.

“Greta elevó su juego. Visualmente, es icónica. Los vestuarios saltan de la pantalla y los escenarios se sienten apropiadamente como juguetes y animados. Cada actuación está en el mismo tono y cumplen en su campo. Gosling es el más valioso y nunca ha estado mejor. Su actuación será recordada hasta la muerte. A pesar de la comedia aguda y exagerada en general (¡incluso hay una escena de persecución!), sigue siendo sorprendentemente emocional y juguetona y alegremente política sin ser pesada. Se mueve rápido, pero acierta en sus ritmos narrativos. El monólogo de America Ferrara sobre los dobles estándares que enfrentan las mujeres provocó aplausos. Será PG-13, hay bromas sexuales e insultos”, es otra de las opiniones brindadas tras la primera función.

En el tráiler de “Barbie”, Margot Robbie aparece haciendo una referencia a una película de Stanley Kubrick, “2001: Odisea del espacio” (Foto: Warner Bros. Pictures)

Sin dudas esperamos con ansias el estreno de esta película, puesto que no se puede hablar de su trama para evitar los spoilers, pero todo parece indicar que será una de las mejores del año, contando con un poderoso mensaje feminista de empoderamiento para todas las niñas y mujeres que se animen a ver a la rubia en escena.