La película romántica peruana “Un romance singular” de Wesley Verástegui será proyectada en el centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Harvard el próximo 27 de febrero.

El filme con temática LGBT será la primera película peruano en emitirse en esta casa de estudios y lo hará como parte del curso “Queer, Trans*, and Feminism in the Americas” (“Queer, trans y feminismo en las Américas”).

“Un romance singula” cuenta sobre la inesperada relación de un joven conservador (Santiago Cáceres) y una mujer transexual (Javiera Arnillas). Su estreno en enero del 2022 causó controversia inclusive en el Congreso del Perú, quienes acusaron a la cinta de promover “la discriminación religiosa”.

El realizador se mostró orgulloso de poder mostrar su película a una audiencia de habla inglesa. “Estrenar una película mía presencialmente con una audiencia de habla inglesa es algo nuevo para mí. Si bien previamente ‘Sin vagina, me marginan’ se estrenó en Boston en 2018 como parte de un evento LGBT, yo no estuve presente para la exhibición, por lo que esta vez la emoción es doble, o triple si considero que muchos de mis compañeros de clase la verán conmigo”, señaló en un comunicado el realizador, quien actualmente cursa una maestría en Políticas Públicas en la mencionada universidad.

La exposición de la cinta se realizará el día 27 de febrero desde las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. Los interesados que se encuentren en la ciudad de Boston, donde será la proyección, podrán solicitar entradas gratuitamente en el siguiente enlace.