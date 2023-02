¿Cómo adivinar que lo que parece ser una película más de acción terminará siendo el inicio de una saga cinematográfica capaz de recaudar seis mil seiscientos millones de dólares en 22 años? Probablemente ni siquiera el propio Vin Diesel lo imaginó así cuando en 2001 se estrenó “Rápidos y Furiosos”, aquella cinta que lo mostraba como un fornido ladrón de piezas para autos deportivos perseguido por oficiales de inteligencia.

En este último bando fue precisamente donde apareció Paul Walker (Bryan O’Conner en la ficción), aquel valiente muchacho de ojos claros que se haría inseparable para Dominic Toretto (como se llamaba Vin en ficción). La idea de ‘policías versus ladrones’, tan expuesta en filmes a lo largo de toda la historia, vendría acompañada de un crisol lleno de pequeños detalles: velocidad a punta de nitro, autos de ensueño, modernas armas, mujeres aguerridas, pero fundamentalmente de un elemento simbólico que Diesel se preocupó de explotar en cada nueva entrega: esa familia por elección que conforman los amigos.

A estos detalles que hemos visto en la pantalla grande a lo largo de dos décadas debemos sumarle otros planeados en la pre-producción. Elegir fechas de estreno más que acertadas en el abultado calendario de Hollywood, sumarle figuras estelares como Charlize Theron, Brie Larson, Hellen Mirren o Kurt Russell, y otros notablemente taquilleros como Dwayne Johnson, Jason Statham o Jason Momoa, y, fundamentalmente, persistir bajo el soporte de un estudio poderoso como Universal Pictures.

En esta ocasión, a propósito del estreno del tráiler de la décima entrega de la saga de acción, que puedes ver en la parte superior de esta nota, les traemos un ránking que desde la subjetividad propone decir cuál fue la mejor cinta de la saga y cuál la menos notable:

PUESTO 9 :

“2 Fast 2 Furious” (2003)

Sin Vin Diesel, la cinta tuvo a Bryan O’Conner como protagonista principal. El personaje interpretado por Paul Walker es detenido por sus excompañeros policías. En la película anterior (la que empezó todo), había cedido las llaves de su automóvil a Dominic Toretto para que este escape a la ley. Ya intervenido, se le encarga una misión para que pueda borrar sus cargos: capturar a un narco argentino llamado Carter Verone. Para esto solicita le permitan trabajar junto a Roman Pearce (Tyrese Gibson). La película es una mezcla del humor ácido de Roman (un tipo que se ganó a pulso su lugar como bufón en casi el resto de la saga), con mucha velocidad y, por supuesto, el añadido de la participación de Eva Mendes en el papel de Mónica Fuentes, otra agente encubierta que logra muy buena química con Bryan.

Calificación: ★☆☆☆☆

PUESTO 8

“Tokyo Drift” (2006)

Aunque para muchos lo más saltante de esta entrega es que puede ser considerada el primer spin-off de la saga (ubicada antes de la número 7), otros se centran en su protagonista. Sin haber cumplido aún los 30 años, Lucas Black asume el rol de interpretar a Sean Boswell, un atrevido joven estadounidense que no puede controlar ni su ímpetu ni su afición a los autos. Es precisamente en una carrera en su ciudad que ocasiona serios destrozos que deben llevarlo a prisión. Para evitar esto último, su madre opta por enviarlo a Tokio, donde vive su padre, un militar retirado. Aquí, lejos de sentar cabeza, pondría de cabeza a la capital nipona, una ciudad en donde los autos lujosos y el uso de nitro era común. El cierre marca una sorpresa para los fans: el breve cameo de Dominic Toretto, por supuesto, a bordo de un potente automóvil y listo para retar a Boswell.

Calificación: ★★☆☆☆

PUESTO 7

“Rápidos y furiosos 6” (2013)

Vuelve la mecánica de cumplir una misión oficial para limpiarse el historial delictivo. En esta ocasión, Luke Hobbs (Dwayne Johnson) tiene como objetivo capturar a Owen Shaw (Luke Evans), excomandante de la división de operaciones especiales del Reino Unido, devenido en un peligroso mercenario. Como no puede hacerlo solo, busca y encuentra a Dominic Toretto, ya relacionado sentimentalmente con Elena Neves (Elsa Pataky) tras la desaparición (o supuesta muerte) de Letty (Michelle Rodríguez). Solo el deseo por encontrarla haría que Dom y compañía (Paul Walker, Jordana Brewster, Gal Gadot, Chris “Ludacris” Bridges y Sung Kang) acepten el trato que les ofrece Hobbs. Aunque las persecuciones en autos y hasta tanques de guerra se roban el show, no hay que perder de vista los enfrentamientos cuerpo a cuerpo: Diesel vs Evans y Michelle Rodríguez vs. Gina Carano, en su personaje de Riley. Tal vez este último duelo sería lo mejor del filme.

Calificación: ★★☆☆☆

PUESTO 6

“Rápidos y furiosos 4″ (2009)

Cuando el guion se debilita, las escenas de acción se hacen presentes para salvar un filme. Así podríamos decir que ocurrió con esta entrega de la saga, que tuvo no solo a los queridos Dom, Letty, Paul Walker y compañía, sino también como añadidos a los reguetoneros Tego Calderón y Don Omar, responsables de la mínima, pero útil cuota de humor. El villano aquí es Braga, un narcotraficante que busca transportar una peligrosa droga entre México y Estados Unidos. En su búsqueda coinciden Dom y Paul Walker (nuevamente como agente de las fuerzas de seguridad). La desconfianza entre ambos debe disolverse si buscan lograr su objetivo de dar con el poderoso Braga. La supuesta muerte de Letty a manos del narcotraficante enloquece a Dom, quien busca vengar su muerte.

Calificación: ★★★☆☆

Tego Calderón y Don Omar en "Rápidos y furiosos".

PUESTO 5

“Rápidos y furiosos 8″ (2017)

Apariciones que suman. La ya multimillonaria franquicia suma a la multipremiada Charlize Theron para interpretar un papel nada simple: será Cipher, una mujer que logra convencer a Dominic Toretto de ir contra sus amigos. ¿El anzuelo? Salvar a sus seres más queridos. Por primera vez se ve cómo aquellos que siempre trabajaron en equipo ahora deben enfrentarse. La cinta demuestra que Universal se pone cada vez la valla más alta. Con Theron veremos también a Kurt Russell, Scott Eastwood y, por supuesto, a los ‘fortachones’ Dwyan Johnson y Jason Statham. Fascinantes locaciones en exteriores, autos volando desde los estacionamientos, hombres desviando torpedos con la fuerza de sus manos y emoción al límite en una mega producción digna de Hollywood.

Calificación: ★★★☆☆

PUESTO 4

“Rápidos y furiosos 9″ (2021)

Dos horas y 23 minutos de duración son mucho tiempo para llenar en la actualidad. Tal vez por ello esta entrega opta por combinar presente y pasado. Y lo hace bien. Vinnie Bennett es, sin duda, el reflejo más exacto de lo que sería Dominic Toretto joven en un imaginario spin off de la saga. Es en este filme conoceremos por fin las circunstancias del ataque violento que Dom cometió contra el presunto responsable de la muerte de su padre, un corredor de autos que le transmitió vía ‘sanguínea’ el amor por los automóviles. La presentación del joven Dom viene acompañada por el ingreso de su hermano Jakob (versión joven interpretada por Finn Cole), un asesino a sangre a cargo del ex luchador John Cena. El querido Han ‘regresa de la muerte’ (snacks en mano) y, para los que fueron capaces de soportar “Tokio Drift”, les sorprenderá el avejentado aspecto de Lucas Black en el papel de Sean Boswell. Enfrentamientos, potentes automóviles, Roman flotando en un auto espacial y revelaciones familiares aseguran una emotiva experiencia ante la pantalla grande.

Calificación: ★★★☆☆

Vin Diesel y Michelle Rodríguez en una escena de "Rápidos y Furiosos 9".

PUESTO 3

“Rápidos y furiosos 5in control” (2011)

Queda claro que no es la película con mejores efectos especiales de toda la saga, ni la que presenta locaciones más espectaculares, pero probablemente es la que mejor evidencia cómo funciona este equipo de hombres y mujeres dentro y fuera de sus lujosos autos. En el punto geográfico más cercano al Perú de toda la saga (Brasil), Dom y compañía deben someter al temible narcotraficante Hernán Reyes (Joaquim de Almeida), quien tiene comprada a toda la policía de Río de Janeiro. A ese obstáculo hay que sumarle otro algo más conocido: Hobbs y su equipo de expertos oficiales buscan dar con Toretto y sus amigos. Así veremos dos persecuciones a la vez. A esto le sumaremos emotivos momentos como la reaparición de Vin (amigo inseparable de Toretto en la primera película), impactantes escenas como la del salto sobre techos de favelas que protagonizaron Bryan y Mia (Jordana Brewster), pero sobre todo la escena de la fuga con la gigante bóveda de metal. El humor también se hace presente con aportes de Ludacris, Tego Calderón, Dom Omar y por supuesto, Tyrese Gibson.

Calificación: ★★★★☆

Elsa Pataky en "Rápidos y furiosos 5".

PUESTO 2

“Rápidos y furiosos 7” (2015)

Pocas veces una saga cinematográfica se ve tan golpeada con la partida de uno de los integrantes de su elenco, tal como pasó con “Rápidos y furiosos”. El 30 de noviembre de 2013 Paul Walker se mató corriendo un automóvil junto a su amigo y socio Roger Rodas. El suceso conmocionó los medios de entretenimiento a nivel mundial. Tras el pesar por su desaparición y los mensajes de solidaridad por parte de sus compañeros de rodaje, había que tomar una decisión. ¿Continuar o no con el rodaje de una película si una de sus estrellas no podría aparecer más? Universal optó por lo primero, y con ayuda de la tecnología, se reemplazó a Walker en escenas finales que emocionaron hasta al más duro de los fanáticos de la franquicia. Sobre el argumento: saltos acrobáticos, autos inimaginables, la aparición de Jason Statham, viajes a Medio Oriente y, por supuesto, la inolvidable escena del superdeportivo Lykan HyperSport rojo cruzando dos rascacielos en medio del desierto. Una despedida digna para Paul Walker en lo que muchos consideran es su mejor actuación de la saga.

Calificación: ★★★★☆

"Rápidos y furiosos 7" incluyó homenaje a Paul Walker.

PUESTO 1

“Rápidos y furiosos” (2001)

En ninguna otra película de la saga podemos ver tan definidos los perfiles de sus protagonistas como en la primera. Basta ver aquí a Dominic Toretto para saber que durante toda la saga siempre el mismo: un tipo de voz grave, gestos desafiantes, lealtad por sobre todas las cosas, y amor por su familia. Lo mismo pasa con Paul Walker, sencillo y valiente, incapaz de ocultar sus sentimientos. Pero volvamos a Dom. Solo en la primera entrega de esta saga podemos ver cómo, desde su pasión por los automóviles, es capaz de hacerlo casi todo bien. Frases como “Vivo la vida a un cuarto de milla a la vez. Nada más importa. Por esos 10 segundos o menos soy libre” o “No importa si ganas por mucho o por poco. Ganar es ganar” resumen su mística. Y aunque está muy lejos de tener los mejores efectos especiales, esta primera entrega condensa símbolos que sumados siempre darán lo mismo: la felicidad de unos amigos compartiendo una parrilla.

Calificación: ★★★★★

"Rápidos y furiosos" en 2001.

BONUS TRACK :

“HOBBS & SHAW”

Aunque “Tokio Drift” también sale del molde de la saga, hay una cinta estrenada en 2019 que es lo más preciso si a lo que nos referimos es a Spin Off’s. Nos referimos a “Hobbs & Shaw”. Con ambiente enrarecido desde su concepción, la cinta estuvo enmarcada en una supuesta polémica previa entre Dwayne Johnson y Vin Diesel, quien ni siquiera apareció en la historia. Supuestos celos surgidos en las producciones anteriores hicieron que el querido ‘Dom’ no se preocupe por promocionar este producto. A esto se le debe sumar declaraciones cruzadas de actores como Tyrse Gibson. El producto final fue una especie de dúo dinámico conformado por Luke Hobbs y Deckard Shaw en su intento por derrotar a Brixton Lore, poderoso villano interpretado sobresalientemente por Idris Elba. Momentos familiares entre las familias Shaw y Hobbs condimentaron una cinta que simplemente cumplió.

"Hobbs & Shaw", spin off de "Rápidos y furiosos". (Foto: Captura de video)

