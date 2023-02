El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) inició su conocida “Fase 5″ con el estreno de su nueva película “Ant-Man And The Wasp: Quantumania” que tiene como protagonista a Paul Rudd como el “Hombre hormiga”. Este lanzamiento ha generado gran expectativa entre los fanáticos de los superhéroes. Pero, antes de llegar al cine, deberías ver estos filmes y series.

Pese a que tiene un par de días en la cartelera, el proyecto cinematográfico viene rompiendo récords de taquilla. Antes de que decidas ver la tercera película de “Ant-Man”, puedes ver estas cintas y series que se encuentran disponibles en streaming. Conócelos a continuación.

¿Cuáles son las series y películas a ver antes de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”?

Marvel ha dejado claro que todas sus películas y series suelen estar vinculadas. Es así que, en el caso de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, el público debe ver cinco películas y una serie del MCU para seguir el hilo de la historia que es narrada.

Aquí te dejamos la lista completa:

“Ant-Man” (2015)

Disponible en Disney+

Marvel Studios estrenó la primera película de “Ant-Man” en 2015 protagonizada por el actor estadounidense Paul Rudd, quien da vida a Scott Lang. Esta cinta es la primera introducción de este superhéroe al Universo Cinematográfico de Marvel. También está la aparición de una figura clave para su historia: el doctor Hank Pym (Michael Douglas), el inventor del “Hombre hormiga”. En este filme también se da el primer vistazo de lo que sería el Reino Cuántico; aunque este no será desarrollado hasta “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

“Captain America: Civil War” (2016)

Disponible en Disney+

Esta película que da inicio a la “Fase 3″ del UCM es protagonizada por Chris Evans que da vida al Capitán América. Gracias a un encuentro con Falcon (Anthony Mackie), el Ant-Man de Paul Rudd es integrado por completo al universo de Marvel al formar parte de los Avengers. Además, deberá enfrentarse al bando liderado por Iron Man (Robert Downey Jr.) porque el equipo de Steve Rogers estaba en contra de los Acuerdos de Sokovia. Esta cinta es particular porque es la primera vez que el ´Hombre hormiga´ demuestra que puede aumentar de tamaño y, por otro lado, su ingreso a prisión.

“Avengers: Infinity War” (2018)

Disponible en Disney+

Aunque el Scott Lang de Paul Rudd no aparece en toda la película; durante el desarrollo sí se hace mención de su historia. Por ejemplo, se refiere a que el ´Hombre hormiga´ aún se encuentra en prisión debido a lo ocurrido en “Captain America: Civil War” e ir en contra de la regulación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los metahumanos.

“Ant-Man and the Wasp”(2018)

Disponible en Disney+

En la segunda entrega de Marvel sobre el ´Hombre hormiga´, Scott Lang le otorga más protagonismo a su compañera Hope Van Dyne ´La avispa´. Juntos deberán viajar hasta el Reino Cuántico con la misión de salvar a la esposa del doctor Hank Pym, Janet asimismo, en el camino, deberán salvar a ´La Avispa´ original de Hope Van Dyne que había estado perdida durante 30 años.

Además, la escena post-créditos termina siendo importante para saber el destino de estos personajes en la próxima cinta “Avengers: Endgame”. En ese clip que dura pocos minutos, se ve a Lang, Hope, Janet y Pym justo en el momento en el que Thanos chasqueó sus dedos.

“Avengers: Endgame” (2019)

Disponible en Disney+

Este es uno de los filmes que sí o sí debes ver antes de ir al cine por “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. En la película, Scott Lang se volverá una especie de héroe de los Avengers porque, gracias a su conocimiento sobre el Reino Cuántico y los multiversos, logra idear un plan para traer de regreso a todos sus compañeros que Thanos pulverizó con su chasquido.

“Loki” (2022)

Disponible en Disney+

La nueva serie de Marvel que se estrenó el año pasado es protagonizada por Tom Hiddleston como Loki. Si bien no se presenta a Ant-Man, el filme sirve para conocer más detalles sobre Kan de Jonathan Majors. Por ejemplo, este había estado a cargo de los designios de la Agencia de Variación Temporal para evitar que el multiverso colapse. Además, para no dejar que versiones de sí mismo puedan tomar el control: aunque el plan no sale como estaba previsto porque surgirá su variante Kang, el Conquistador.

¿De qué trata “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”?

La película del Universo Cinematográfico de Marvel sigue la que sería la aventura más difícil para Scott Lang (Paul Rudd), más conocido como “Hombre hormiga”. En esta ocasión, está acompañado por su familia para enfrentarse a su nuevo enemigo: Kang el conquistador (Jonathan Majors).

Para conseguirlo, a su vez, Ant-Man explorará el Reino Quántico donde interactúa con criaturas extrañas y, en consecuencia, se sumerge en un mundo completamente nuevo. A la aventura se unen los padres de Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), Hank Pym y Janet Van Dyne, y la hija de Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton).

¿Quiénes integran el elenco de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”?

La nueva película de Marvel trajo de regreso al actor Paul Rudd para dar vida a Scott Lang, más conocido por ser el superhéroe Ant-Man. Además, en el filme es acompañado por Evangeline Lilly y Jonathan Majors.

Esta es la lista completa de actores en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”:

Paul Rudd como Scott Lang / Ant-Man

Evangeline Lilly como Hope van Dyne / Wasp

Jonathan Majors como Kang el Conquistador

Kathryn Newton como Cassie Lang

Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne

Michael Douglas como Hank Pym

Bill Murray como Lord Krylar

David Dastmalchian como Veb

Corey Stoll como Darren Cross / MODO

William Jackson Harper como Quaz

Katy O’Brian como Jentorr

¿Cuándo llegará a streaming “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”?

Tomando en consideración el estreno de “Black Panther: Wakanda Forever”, uno de los últimos lanzamientos del UCM, podríamos presumir que el filme “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” llegaría entre mayo y junio a la plataforma de streaming Disney+; tres meses después de su paso por los cines a nivel mundial.

