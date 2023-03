Pese su repentina partida en la sexta temporada, el personaje de Doña Nelly Camacho –interpretado por la actriz Irma Maury- en “Al fondo hay sitio” continúa siendo uno de los más queridos por el público de la serie de América Televisión. Por ello, cada vez que hay oportunidad, los seguidores del programa piden su regreso. Esta semana, en medio de rumores, también se planteó esa posibilidad. Pero, ¿cómo fue su salida de la ficción?

La líder de la familia González desapareció del programa tras un trágico suceso, pero ese no fue el único motivo de su salida de la ficción. Por ello, en Saltar Intro recordamos más sobre su salida de “Al fondo hay sitio”.

¿Cómo murió Doña Nelly?

Durante el segundo capítulo de la sexta entrega de “Al fondo hay sitio” emitida en el año 2014, el personaje de Doña Nelly (Irma Maury) optó por jugar a la lotería de “Pisco y Nazca”. Poco después, descubre que es la ganadora del mayor premio. La emoción que la embarga tras conocer la noticia ocasiona un infarto fulminante en la puerta de su casa en Las Lomas, justo encima de la lápida de su exesposo Juan Gonzáles.

La matriarca de los González no cumplió su sueño en millonaria para estar al mismo nivel de su vecina -y archienemiga- Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet). Pese a las diferencias y rencillas entre ambas familias, los Maldini llegaron hasta la casa en frente para extender sus condolencias.

Por su parte, los González organizaron un último adiós para Doña Nelly y contrataron una banda para acompañar el cortejo fúnebre. El clásico favorito de ella era “Se llamaba Charly” y también se escuchó durante su despedida. Su hija Teresita (Magdyel Ugaz) y su nuera Charito (Mónica Sánchez) se mostraron devastadas por esta pérdida; al igual que su entonces esposo Don Gilberto (Gustavo Bueno). “Nunca te olvidaré ´palomita´. Siempre estarás en mi corazón”, dijo en el velorio.

Cabe resaltar que, más allá de las ideas creativas que hubieran existido alrededor de su personaje, la propia actriz Irma Maury salió a aclarar que su salida de “Al fondo hay sitio” se debía al “excesivo trajín y trabajo” que exigía grabar la serie. “Y al final de cuentas ¿para qué?, mañana me enfermo y de nada me sirvió la plata que he hecho, si lo más importante soy yo”, dijo la actriz a Correo en 2021.

¿Doña Nelly regresará a “Al fondo hay sitio”?

Después de que en el capítulo 180 se emita un intrigante avance del siguiente episodio donde se escucha al personaje de Doña Nelly “conversar” con su exesposo Don Gilberto (Gustavo Bueno), los fanáticos del programa peruano querían saber si este querido personaje.

En esta nueva temporada, Don Gilberto (Gustavo Bueno) está por casarse con Eva (Diana Quijano). Es en ese contexto que el viudo tiene un “diálogo” con su difunta esposa. “¡Gilberto!”, se le escucha decir a Doña Nelly. “¿Eres tú mi palomita?”, responde él. “¿Eres sordo?”, le termina por reclamar su exesposa.

Por ello, Saltar Intro se comunicó con Gigio Aranda, guionista principal de “Al fondo hay sitio”, para aclarar los rumores del supuesto regreso de la actriz Irma Maury. “No hemos hablado con Irma (Maury) para su regreso a la serie porque hace buen tiempo nos dejó muy en claro que ella no volvería a interpretar a Doña Nelly”, resaltó.

Cabe recordar que, en junio del año pasado, Aranda manifestó que a él le encantaría que regrese Doña Nelly. “Eso es de cajón. Tengo su regreso pensado hace muchos años. Lo tengo listo, así que, si Irmita quiere, ‘plim’”, aseguró en entrevista con Cuarto Poder.

Por su parte, la actriz resaltó que tiene los mejores recuerdos de su personaje y “es un capítulo cerrado en mi vida”. “(Doña Nelly) está muerta para mí. Estoy muy agradecida con todos, de verdad les tengo mucho aprecio y respeto, pero no hay forma de que cuenten conmigo. Ahorita estoy en otra”, aseguró a El Popular. Aunque, resaltó que sí podría volver a “Al fondo hay sitio” en caso se le proponga un nuevo personaje. “Si la vida me permite retornar, lo haré con algo nuevo”, finalizó Irma Maury.

¿Dónde ver en streaming “Al fondo hay sitio”?

La serie peruana “Al fondo hay sitio” tiene todos sus capítulos disponibles a través de la plataforma América TVGo de América Televisión. Sin embargo, puedes ver pequeños clips de la serie en la cuenta oficial de YouTube del programa en ESTE LINK.

