Ese doble papel de madre y mánager le cae a pelo a Kris Jenner. La matriarca del clan Kardashian se ‘roba el show’ en el séptimo episodio de “The Kardashians”, reality que transmite Hulu en Estados Unidos y Star+ en Latinoamérica.

Acercándonos a la mitad de esta primera temporada (se estima en 20 capítulos), las cosas parecen más asentadas para los protagonistas de esta historia. A continuación, compartiremos lo más saltante de un episodio en el que finalmente Scott Disick, el gran protagonista en todo lo que va de la serie—no aparece y cede paso a los demás.

Mientras Kim y Kendall se preparan para la sesión de fotos que servirá para anunciar su salto desde E! hasta Hulu, la madre de ambas dedica varios minutos para explicar ante cámaras su doble rol en este programa. “Debo llevar dos sombreros. Agente y madre, pero disfruto más este último”, refiere. Efectivamente, en gran parte del séptimo episodio se le ve interactuar con todas sus hijas. Desde conversar con Kim antes de que esta última se apreste a buscar un nuevo look de soltera, hasta acompañar a Kylie –quien esta vez sí tiene varios minutos en pantalla- a realizar compras en el supermercado.

Sin pasar problemas económicos hace muchos años, Kylie, pero sobre todo su madre Kris tienen gente que les compra hasta la botella de agua. En esta ocasión, en un momento que parece el más surrealista pese a ser lo más real (y natural) de la serie, ambas disfrutan eligiendo qué cosas recoger de los almacenes de un supermercado en Malibú.

“Dejé de hacer esto porque la gente se nos acercaba a tomarnos fotos y luego rápidamente llegaban paparazis”, dice la matriarca, quien no puede evitar sonreír al notar cómo falla inclusive al pasar su tarjeta de crédito ante el sorprendido cajero de turno. Minutos después, Kris rechaza generosamente cuando un trabajador de la tienda le ofrece “llevarle sus carros de compra” al automóvil. Todo junto a su (muy) embarazada hija Kylie.

En la parte final de este periplo madre-hija, ambas optan por ir a un lavado de autos con la particularidad de que ambas pueden quedarse dentro del vehículo (un moderno Jeep Mercedes color gris oscuro, de propiedad de la joven socialité) mientras gigantes escobillas lavan, enjuagan y secan la unidad de cuatro ruedas. “Es increíble”, dicen ambas.

Travis y Kourtney

El otro drama muy presente en lo que va de esta temporada, y que no fue la excepción en esta ocasión, es el de la búsqueda de la paternidad por parte de la pareja que conforman Kourtney Kardashian y Travis Barker. El primer intento, con médico afamado y miles de dólares de por medio, no funcionó, aparentemente porque los óvulos de la mayor de las hermanas no están en su mejor estado.

Tras no lograr su cometido, la pareja opta por un trabajo de limpieza interna denominado Panchakarma. “Es algo que tiene 3mil años de antigüedad. Eliminará todas las toxinas que se

encuentran en el tejido de nuestros cuerpos para tener óvulos de mayor calidad”, explica Kourtney con inusitada paciencia ante cámaras. El procedimiento pone en pausa la fogosidad mostrada por la pareja desde que empezó a salir.

Efectivamente, esta etapa de limpieza implica, además de dejar los ejercicios y varios alimentos indebidos como el café o el alcohol, la imposibilidad de tener relaciones sexuales de ningún tipo. Martha, la experta en Ayurveda que asesora a la pareja dice “comprender” absolutamente las consecuencias de la abstinencia que la pareja debe tener para lograr su cometido de traer un bebe al mundo. Tras la ‘limpieza’, ambos deberán pasar por el spa durante varios días.

Kim y su identidad

Buscando afianzarse en su nueva soltería, Kim Kardashian busca primero, decidir por sí misma qué estilo de vestir llevará de ahora en adelante. Como ya había contado en los episodios anteriores, era Kanye West quien le preparaba sugerencias en casi todo. Ahora ella, con sus amigos de siempre, busca definirse por sí misma, luciendo la ropa que a ella le plazca. Llama la atención cómo la socialité presume un don sumamente particular: recuerda cada uno de los looks que llevó en todas sus apariciones públicas.

Kim Kardashian en nuevo capítulo de "The Kardashians" / Difusión

Pero esta nueva etapa implica no solo elegir ropa, sino también –y fundamentalmente—elegir y diseñador sus propios contratos con millonarias marcas de vestir. Y como buena estudiante de derecho, la socialité se muestra absolutamente segura de que a partir de ahora tomará las decisiones correctas sin la sombra de Kanye detrás suyo. “Creo que durante tanto tiempo siempre dependiendo de alguien más me hizo olvidar que yo también tengo una opinión”.

Tres cosas más sobre la influencer en este episodio. Primero, se encienden las alertas al conocer que Kanye West prepara un tema en el que podría hablar de forma negativa sobre ella. “Él es el padre de tus hijos, no debería hacer eso”, coinciden sus familiares alrededor de una mesa. El temor, sin embargo, queda muy presente en un momento del capítulo. Por último, ¿hay espacio para el amor en la cabeza de Kim? Todo indica que está lista para empezar a hablar sobre Pete Davidson.

Finalmente, en lo que podemos llamar una bomba que no llegó a explotar. La dirección de Vogue en Estados Unidos tenía previsto hacer una portada con Kendall, sin embargo, viendo las circunstancias de Kim y su nueva faceta como mujer soltera –tras el tormentoso final de su matrimonio con Kanye—le ofrecen la portada a esta última. Ante el temor de Kris de que esto lastime a la joven Kendall, la espigada modelo lo ‘toma con soda’. “No hay incomodidad en ningún hueso de mi cuerpo”, responde con una bondad que solo ella tiene.

El hijo que (aún) no vendrá

En la parte más interesante de este episodio, Kris propicia un diálogo que se torna algo incómodo con su hija Kendall. La modelo de 26 años –portada de las revistas más prestigiosas del planeta—nunca esperó que su madre la emplace a tener hijos ya mismo con la excusa de que con los años se producen menos óvulos. “Estaba pensando, tal vez ya es momento de que tengas un bebe”, señala Kris, ocasionando que su hija se atore con el té que venía ingiriendo. “Adivina algo, mamá, ¡es mi vida!”, reacciona la modelo.

“Tengo mucho que pensar antes de poder darle la bienvenida a un niño a mi vida. Todavía disfruto de la vida por mi cuenta”, añade como sustentando su posición. Todo indica que, al menos por ahora y con Devin Booker como novio, la modelo nacida en Los Ángeles no desea ser madre.

"The Kardashians"/ Star Plus Sinopsis: La familia que conoces y amas está aquí con una nueva serie, que brinda un pase de acceso total a sus vidas. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie traen las cámaras para revelar la verdad detrás de los titulares. Desde las intensas presiones de administrar negocios de miles de millones de dólares hasta las hilarantes alegrías de la hora de jugar y dejar la escuela, esta serie atrae a los espectadores con una historia fascinantemente honesta de amor y vida en el centro de atención. Título original: “The Kardashians” Duración: 20 episodios Clasificación: 14 años Género: Reality Calificación: ★★★