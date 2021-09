Conforme a los criterios de Saber más

Uno de los errores más frecuentes en la vida adulta de una mujer ocurre todos los días y solemos pasarlo por alto: usamos la talla incorrecta de sostén. Las cifras señalan que somos muchas -ocho de cada diez de nosotras, para ser precisas- quienes formamos parte de aquella desafortunada estadística, así que es muy probable que mientras yo escribo esto, tú lo lees, o se lo mandas a una amiga, una de nosotras seguramente habría caído en ese desacierto. ¿Por qué?

La pandemia nos hizo despojarnos de las piezas que sobraban o incomodaban y el tiempo en casa nos ayudó a entender -replantear incluso- la relación que tenemos con nuestros cuerpos. Ha sido un ejercicio saludable: posiblemente hoy más que nunca las mujeres sabemos qué nos suma y qué nos sobra. Un sostén o un calzón que incomoden definitivamente ya no forman parte de la lista. Al mismo tiempo, queremos seguir sintiéndonos sexys: primero por nosotras mismas, y segundo por quienes nos miran y nos tocan. Desde hace algunos años, afortunadamente, la moda viene brindando alternativas mucho más confortables que no carecen de sensualidad, como los bralettes, por ejemplo. Nuevas propuestas y nuevos mensajes definen el panorama actual en lo que se refiere a lencería y el Perú no es la excepción.

Lucía García y Alexandra Toledo son dos peruanas que no forman parte de la estadística: desde hace tres años ambas se aseguran de usar las tallas correctas y de ayudar a otras mujeres a encontrar la pieza idónea para sentirse frescas, holgadas y sensuales en el día a día. Lo hacen desde una plataforma bautizada como Peruviané Lingerie.

La marca está a punto de cumplir tres años desde su lanzamiento y ya llevan tres colecciones en su haber, incluida una colección cápsula para novias (en alianza con una marca local).

La afinidad entre Lucía y Alexandra surgió en la universidad -son comunicadoras de profesión- y se fortaleció con una de las preguntas más bonitas, acaso la más honesta, que se puede hacer entre dos amigas: “¿dónde compras tus calzones?”. Cuatro o cinco años atrás, las opciones en Lima eran o muy escasas o muy caras para dos veinteañeras. “Empezamos a preguntarnos dónde compraba la gente su ropa interior. Muchas chicas que viajaban traían los clásicos packs de 6 o 10 calzones de alguna marca conocida, pero sentíamos que faltaban firmas locales que brindasen más alternativas para nosotras, para estar lindas pero también cómodas durante el día”, explica Lucía. El proyecto de crear una marca propia empezó a cocinarse cuando aún eran estudiantes, y se concretó un año después de terminar la carrera. Las cosas iban bien con Peruviané Lingerie, pero nada podría haberlas preparado para la pandemia que llegó tan solo meses después.

“Lanzamos nuestra primera colección en octubre de 2019. Estábamos alistando la segunda y vino la pandemia; eso nos dificultó un poco seguir con el trabajo ya que todo estaba cerrado, pero nunca hicimos una pausa, simplemente esperamos”, sostiene Alexandra. Si bien ni ella ni su socia se definen como diseñadoras, ambas se encargan de crear los conceptos y estilos. Dibujan, buscan telas y arman los conceptos para cada conjunto de prendas; luego trabajan los moldes con una patronista y confeccionan las piezas en Lima. “Lo más importante es que trabajamos con algodón orgánico, principalmente en la zona íntima de cada calzón. Eso es clave porque muchas mujeres usan microfibra sin saberlo”, continúa Toledo. El mensaje que quieren transmitir es claro: el empoderamiento empieza desde el interior. Nunca mejor dicho en este caso en concreto.

El primer paso es encontrar la talla correcta; la idónea, tanto arriba como para abajo. Ocurre que muchas marcas vienen reduciendo cada vez más el tamaño de sus piezas y las tallas no corresponden con las medidas que se muestran en la etiqueta (lo que antes era una M ahora vendría a ser una S, por ejemplo). “Quizá lo hacen por ahorrar tela, o por basarse en un modelo standard que debería servirle a todas, pero eso es imposible y solo genera más incomodidad”, indica Lucía García. Peruviané Lingerie parte de la idea de ofrecer tamaños reales y tallas que van hasta la XL en todos sus diseños.

Su web (la armaron ellas mismas de cero en la pandemia, con capacitaciones online) es su centro de operaciones para todo, pero también brinda una guía para que las mujeres que así lo deseen encuentren la talla que les corresponde. “Mucha gente usa ropa interior que les ajusta y eso está mal. Nos hemos reunido con varias ginecólogas para ahondar en este tema y llevar una prenda que no corresponde puede ser perjudicial. Incluso recomiendan que en la noche no te pongas nada, o al menos que la pieza sea de algodón”, continúan. Las redes sociales de Peruviané están orientadas también a educar y romper paradigmas.

“Nuestro enfoque es seguir mejorando colección con colección, sin renunciar a lo que buscamos desde el inicio: que todas las mujeres se sientan bien y se sientan sexys cuando usan una de nuestras piezas”, finalizan.

También -siempre es bueno recordarlo- cuando se las sacan.

“Cuando empezamos este camino nos dimos cuenta que no habían piezas para todas las tallas o que muchas prendas en realidad no eran de la talla que indicaban”, explican García y Toledo. Sus calzones van desde la S hasta la XL.

