Era 1971 cuando la socialité nicaragüense Bianca Pérez-Mora Macías contrajo matrimonio con un cantante británico de nombre Mick Jagge en la ciudad de Saint-Tropez. El enlace no solo llamó la atención por la notoriedad del líder de los Rolling Stones: lo hizo, sobre todo, por la inusual elección de atuendo de quien sería conocida, en adelante, como Bianca Jagger, ícono de la moda durante las décadas del setenta y ochenta. Su look se basó en un conjunto de falda y chaqueta con el sello de YSL que Bianca usó sin sostén y con un fabuloso sombrero oversize, adornado con tul y flores blancas. Han pasado casi 50 años de aquel día, pero el suyo sigue siendo uno de los estilos de novia más chic de todos los tiempos.

¿Pantalón o enterizo para el día de tu boda? ¿Por qué no? (Diseño: Pronovias)

Hace rato que los diseños para novias dejaron de ser convencionales para convertirse, más bien, en un reflejo de las nuevas ambiciones, gustos e ideales que las mujeres tenemos hoy. ¿Sofisticada? ¿Extravagante? ¿Rompedora? ¿Princesa? ¿Empoderada? Hay público para todo, y esa es la consigna con la que parte Elha Novias, una tienda que cuenta -entre otros detalles- con la exclusividad de la marca Pronovias, líder en el mercado internacional. El proyecto, comandado por la marketera peruana Lucrecia Alarco, ya abrió las puertas en Miraflores con la misión de ofrecer una experiencia de lujo que sea, a la vez, satisfactoria para todos los pedidos y necesidades. Si algún vestido o modelo no se encuentra en tienda, se manda a pedir. Nadie sale sin tener lo que busca.

Para sus colecciones 2020, la marca Pronovias ha lanzado modelos en “extended sizing” (disponibles en talla española 32 a 64). El nuevo lanzamiento incluye una colaboración con Ashley Graham (al medio), modelo estadounidense y activista del movimiento body positive. Muchos de los vestidos se encuentran en Elha. (Foto: Pronovias)

“Son diseños modernos con estructuras y cortes mejorados”, sostiene Alarco sobre la variedad de estilos en su catálogo. Tan solo en vestidos largos hay un centenar de alternativas en tienda, que van desde el chic minimalista hasta el boho romántico. Un sistema moldeador que viene incorporado en los vestidos se adapta a las siluetas sin renunciar a la comodidad, un factor imprescindible. Otro punto importante es que Elha cuenta con las 4 líneas de Pronovias: Pronovias, Nicole (Italia), St. Patrick y White One.

Alarco en su atelier miraflorino. La tienda está abierta para recibir a las clientas, pero recomiendan sacar una cita previa para ir definiendo por dónde guiar la experiencia personalizada. El costo base de los vestidos es de US $1500.

Si bien Pronovias es la gran carta de presentación de esta propuesta, distintas marcas locales completan la lista de alternativas para ofrecer una experiencia redonda. En zapatos están los diseños de Donna Cattiva (línea de novias) y Pimms and lemonade. En joyas y tocados, Les accesoires (Pronovias), Roxana Pardo, Ariana Santillana, Patricia Ricketts y Mundo Zunick. Para las invitaciones, el arte de Babel. En lencería y trajes de baño Sicurezza y Applauzi. En otros diseños en tonos blancos, para civiles, showers o cocteles, están las marcas Almaraz, The last, Malika, Xayire F, Patricia Ricketts y Skim Rose. Finalmente, más opciones en vestidos de fiesta llegan con el sello de Malika, Xayire F, Eduardo Arens, Simóne y Ermol Gonzales.

El cielo es el límite. Solo hace falta ir al sitio correcto.

Más información:

Instagram: @elhanovias

Dirección: Av. Santa Cruz 1068, Miraflores

Atención: Lunes a viernes de 10 a.m. a 8p.m. / sábados de 10 a.m. a 7p.m. / Domingos previa cita.

