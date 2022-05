Hay dos cosas que llenan de orgullo a Maqui Bravo de Cueva (56). La primera es que su hijo consiguió hacer realidad todos los sueños que tuvo desde niño: convertirse en un futbolista profesional, jugar para Alianza Lima, saltar a equipos de países extranjeros y haber sido convocado a la selección nacional.

Lejanos parecen los días en que un ‘Cuevita’ de 15 años se quedaba a observar los entrenamientos del equipo mayor de la San Martín, mientras sus compañeros se iban a almorzar. “Él nació para ser futbolista. No se podía imaginar otro futuro. Quería llegar lejos”.

La segunda cosa que a esta escorpiana de 56 años le infla el pecho es que su Christian le dio como regalo sorpresa una casa en el barrio donde ella siempre había querido vivir: la urbanización Primavera, de Trujillo.

‘Aladino’ se puso de acuerdo con su padre para presentarle –por videollamada– una casa sobre un área de 250 metros cuadrados donde, después de remodelarla, se elevaría el palacio que le había prometido. “Cuando él jugaba para la San Martín me decía ‘mamita, te voy a regalar tu casa. Te voy a hacer una reina’, me decía”.

Maqui cultiva la marinera, como buena chiclayana, y se luce con unos pasos en la sala de la casa que le acaba de regalar Christian. Ha aparecido también en varios comerciales.

‘Cuevita’ habría querido comprarle una residencia en la zona exclusiva de El Golf, pero ella prefería un barrio bonito y tranquilo donde pudiera llevar una vida sin televisores y sin programas de ampays.

“Él es un niño muy bueno. Tiene detalles siempre conmigo. Es un buen hijo”, dice la mujer nacida en Chiclayo, llevada por sus padres desde muy niña a Trujillo. A sus 14 años, en un barrio de dicha ciudad, conocería al huamachuquino Luis Cueva, el amor de su vida. Ambos estudiaron Docencia (él para director técnico), pero acabaron en ocupaciones diferentes.

De Luis, Christian aprendió los secretos del fútbol; y de ella, su madre, el buen humor norteño y el gusto por la comida marina. “Siempre me pide que le prepare un sudado. Le encanta mi sudado”.

Ah, pero su gusto por la cumbia y la chicha no sabe de dónde lo aprendió. “Yo creo que de sus primos”, dice. Habla de esos ritmos fosforescentes que, suelto de huesos, le enseñó a bailar a Gianluca Lapadula y que terminó por hacerlos amigos y socios, no solo a la hora de armar un gol.

Ser la madre de un crack le ha traído tantas anécdotas que necesitaría un libro entero para escribirlas. Y es que su hijo la invita a conocer cada país donde trabaja. Cuando fue de visita a Arabia, tuvo que usar la abaya, el traje tradicional femenino que la cubría de pies a cabeza, hasta para salir a comprar.

Le pido que me muestre una foto usando la abaya.

“Para qué, por favor, esas fotos horribles”, se carcajea. Igual se carcajea recordando esos juegos mecánicos árabes donde la llevó su hijo. Ella entró a una especie de barril y, por la fuerza centrífuga, quedó pegada a la pared, mientras a sus pies el suelo se abría para convertirse en aire.

Él es feliz viendo a su madre reír como niña. Cada Día de la Madre le envía un desayuno y un regalo aparte. El año pasado fue un anillo de diamantes. Ambos también han sufrido y se han abrazado por cosas que ella prefiere no mencionar.

Ese penal ante Dinamarca que falló su hijo la hizo llorar como todos los peruanos que estuvimos en esa inolvidable jornada en Saransk, en el Mundial Rusia 2018. Ese día empezó, también para ella, con un Contigo Perú a estadio lleno, y terminó en la más honda desilusión antes de tomar el larguísimo tren a Ekaterimburgo, en la Siberia, donde empezaron a enfriarse nuestras ilusiones de pasar a segunda ronda.

“Tuve miedo y nervios antes de que pateara el penal. Pero no pensé que lo iba a fallar. Yo estuve ahí y me puse triste. Pero en ese mismo mundial, Messi falló un penal, lo mismo que Cristiano Ronaldo. ¡Por qué no Christian Cueva!”.

Y agrega: “Pero también me alegré porque él hizo un buen partido”.

Siempre hace un buen partido. Ella ha notado que sin ‘Cuevita’, la selección es otra. Ese norteño que se mueve entre gigantes, dislocando la cadera y ubicando pases quirúrgicos hasta el pie de cualquier delantero, es la alegría de un equipo que aprendió a quererse a sí mismo.

Año 2002. Christian estudió la primaria en el centro de aplicación José Faustino Sánchez Carrión, en Huamachuco. Luego pasó al colegio Maristas de Trujillo, donde fue becado por sus logros deportivos.

La maestra dedicada a un trabajo administrativo atesora fotos de un ‘Cuevita’ siempre inquieto y con los pelos en punta. Pensar que esperaba una niña y le salió un futbolista. La forma de su barriga era chata y grande, como para niña. Incluso había comprado ropita rosada que el bebé ‘Cuevita’ tuvo que usar durante un mes, aguantándose como buen machito.

A sus 12 años cometió la travesura de aprender a manejar motocicleta por su cuenta. Se estrelló y se cortó el rostro. La cicatriz bajo el ojo derecho es una cuchillada que a doña Maqui le sigue doliendo en el alma.

“Casi se me sale el corazón. La sangre no es conmigo. Soy muy nerviosa” .

Por eso, cuando va a cualquier estadio donde juega su hijo y ve que lo faulean, ella quiere meterse a la cancha para hacer justicia con sus propias manos.

Se es madre para toda la vida. Y ella ha tenido que bajarle los humos a ‘Cuevita’ cuando de joven los tuvo muy arriba. O subírselos, cuando algún escándalo mediático le derrumbó la vida en segundos.

Ahí estaba ella para recordarle que ese chico de 15 años que soñaba con ser grande, el hijo que habría de convertirla en la madre más feliz del Perú, podía llegar tan lejos como se lo propusiera. //