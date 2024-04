El año pasado fue incluida en la prestigiosa lista de “modelos y musas” de la revista “The Business of Fashion” (BoF) junto a otras 160 celebridades influyentes del globo como Anne Hathaway, BTS y Celine Dion. Para la revista, el talento de la colombiana Karol G estaba en su máximo esplendor: empezaba a trascender a su industria para conquistar otras más, como el competitivo campo de la moda.

En esa línea, en 2023 la ‘bichota’ empezó a colaborar en campañas publicitarias de grandes firmas como Loewe, además de hacer un espacio en su agenda para asistir a importantes desfiles como el de Jacquemus, en París. “Su estilo tiene cohesión con sus canciones y lo que comparte visualmente como artista. Esto es muy importante, porque cómo te vistes, peinas o maquillas influye muchísimo en cómo otros te perciben. Para los artistas, tener un sello visual ayuda a perpetuar el mensaje que quieren dar a su público, directa e indirectamente ”, explica Jimena Shiroma, directora de arte y ‘stylist’ peruana.

Aunque la esfera del lujo ya está rendida a sus pies, Karol G es también un referente de moda para todos sus fans: la reconocen como un ícono que ha sabido reivindicar el estilo urbano, y que además siempre que puede derriba estereotipos al defender su belleza natural y ‘sin photoshop’.

Karol G calificó como “una falta de respeto” el excesivo uso de photoshop en su portada con “GQ” en marzo del 2023. (Foto: Instagram Karol G) / ORVI

Prueba de ello, por ejemplo, es el mensaje que dio tras la publicación de una portada que trabajó con “GQ España” en marzo de 2023, donde se evidencia el uso excesivo de edición. “Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, sentenció la intérprete en redes sociales.

Con una evolución de estilo notoria a través del tiempo, los seguidores de la cantante reconocen que Karol G todavía atesora su esencia, una rebeldía urbana a la hora de elegir qué ponerse, además de ese amor por la diversidad y naturalidad.

“Karol G ha demostrado que no hay mejor maquillaje que la actitud. Es un mensaje que también se visualiza en el video de su canción ‘Provenza’, donde se muestra la diversidad de cuerpos de las mujeres con el mensaje de fondo de aceptarnos tal y cómo somos, porque todas —sin excepción— somos lindas”, comenta Tehany Yarleque, vicepresidenta del club de fans local (@fcgpowerperukg en Instagram) de la colombiana.

Durante su presentación en los Billboard Women in Music, fue comparada con Shakira por su estilo. La cantante decidió no pronunciarse ante las críticas. (Foto: Instagram Karol G)

A puertas de su presentación en suelo peruano, el próximo 12 de abril en el estadio San Marcos, cientos de fans ya tienen listo el ‘outfit’ que lucirán. Desde gorras vaqueras con incrustaciones de brillos hasta minifaldas, tops con lentejuelas y botas ‘fur’ (con peluche) tendrán protagonismo en la velada. Una de ellas, es Camila Vera-Tudela, quien confiesa haber invertido en un look inspirado por completo en la artista ‘paisa’: “es el ‘outfit’ que utiliza cuando canta ‘Oki doki’, una falda denim corta, con un polo decorado con lentejuelas según el país que visita”, comparte. Princesa del reguetón Karol G está consolidando también su paso por la moda. De momento, ya tiene ‘tragaíta’ (enamorada) a toda Latinoamérica. //